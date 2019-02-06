|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:39
freeze написав: Starikan написав:
Сложно сказать... мне кажется, что противников этого курса (который означает окончательный разрыв с путинской РФ) среди пересичных вполне хватает, а такое решение их даже может мобилизовать.
Тут не совсем так. Петр Алексеевич не борется со сторонниками сближения с РФ, они за него при любых раскладах не будут голосовать. Он борется за перетрубацию голосов внутри электорального поля сторонников НАТО.
...
Рейтинг Бойко на юге успешно перехватывает Зеленский, добавляя сторонников с патриотическим началом и сторонников любого нового лица.
Это понятно.
Но это означает, что массовой "усталости от войны" на самом деле нет, ибо официальное принятие курса на ЕС-НАТО означает обострение конфронтации с РФ.
В общем, посмотрим на результаты дальнейших опросов. Я побаиваюсь, что мнение может качнуться в сторону оппо-миротворцев, которые развернут кампанию запугивания закрытием границ и войной.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 15297
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1285 раз.
- Подякували: 2323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:42
freeze написав:
Если бы Крым и ОРДЛО голосовали, то Бойко скорее всего стал бы президентом, пользуясь разладом среди сторонников другой стороны. Рейтинг Бойко на юге успешно перехватывает Зеленский, добавляя сторонников с патриотическим началом и сторонников любого нового лица.
Ну, Бойко серед них найбільш адекватний і, як людина, мені навіть подобається (не люблю балаболок). Але, електорат Зеленського не голосуватиме за Бойка - вони би просто не пішли (проти всіх).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6960
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 857 раз.
- Подякували: 1024 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:59
lapay написав:
Але, електорат Зеленського не голосуватиме за Бойка - вони би просто не пішли (проти всіх).
И при этом тех кто "не пошел бы на выборы + против всех" - около 30%
Зеленский удачно "въехал" в это непаханое поле
-
katso
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:12
katso написав: lapay написав:
Але, електорат Зеленського не голосуватиме за Бойка - вони би просто не пішли (проти всіх).
И при этом тех кто "не пошел бы на выборы + против всех" - около 30%
Зеленский удачно "въехал" в это непаханое поле
там могла оказаться любая медиа-фигура лишь бы не политик. Такое доверие к власти.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 695
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|