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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 111112113114

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 95
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
11
Зеленський Володимир Олександрович
27%
26
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
6%
6
Порошенко Петро Олексійович
35%
33
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
3
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
12
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:39

  freeze написав:
  Starikan написав:Сложно сказать... мне кажется, что противников этого курса (который означает окончательный разрыв с путинской РФ) среди пересичных вполне хватает, а такое решение их даже может мобилизовать.
Тут не совсем так. Петр Алексеевич не борется со сторонниками сближения с РФ, они за него при любых раскладах не будут голосовать. Он борется за перетрубацию голосов внутри электорального поля сторонников НАТО.
...
Рейтинг Бойко на юге успешно перехватывает Зеленский, добавляя сторонников с патриотическим началом и сторонников любого нового лица.

Это понятно.
Но это означает, что массовой "усталости от войны" на самом деле нет, ибо официальное принятие курса на ЕС-НАТО означает обострение конфронтации с РФ.

В общем, посмотрим на результаты дальнейших опросов. Я побаиваюсь, что мнение может качнуться в сторону оппо-миротворцев, которые развернут кампанию запугивания закрытием границ и войной.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:42

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Если бы Крым и ОРДЛО голосовали, то Бойко скорее всего стал бы президентом, пользуясь разладом среди сторонников другой стороны. Рейтинг Бойко на юге успешно перехватывает Зеленский, добавляя сторонников с патриотическим началом и сторонников любого нового лица.

Ну, Бойко серед них найбільш адекватний і, як людина, мені навіть подобається (не люблю балаболок). Але, електорат Зеленського не голосуватиме за Бойка - вони би просто не пішли (проти всіх).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:59

  lapay написав:Але, електорат Зеленського не голосуватиме за Бойка - вони би просто не пішли (проти всіх).


И при этом тех кто "не пошел бы на выборы + против всех" - около 30%
Зеленский удачно "въехал" в это непаханое поле
katso
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:12

  katso написав:
  lapay написав:Але, електорат Зеленського не голосуватиме за Бойка - вони би просто не пішли (проти всіх).


И при этом тех кто "не пошел бы на выборы + против всех" - около 30%
Зеленский удачно "въехал" в это непаханое поле
там могла оказаться любая медиа-фигура лишь бы не политик. Такое доверие к власти.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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