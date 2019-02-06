Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Сложно сказать... мне кажется, что противников этого курса (который означает окончательный разрыв с путинской РФ) среди пересичных вполне хватает, а такое решение их даже может мобилизовать.
Тут не совсем так. Петр Алексеевич не борется со сторонниками сближения с РФ, они за него при любых раскладах не будут голосовать. Он борется за перетрубацию голосов внутри электорального поля сторонников НАТО. ... Рейтинг Бойко на юге успешно перехватывает Зеленский, добавляя сторонников с патриотическим началом и сторонников любого нового лица.
Это понятно. Но это означает, что массовой "усталости от войны" на самом деле нет, ибо официальное принятие курса на ЕС-НАТО означает обострение конфронтации с РФ.
В общем, посмотрим на результаты дальнейших опросов. Я побаиваюсь, что мнение может качнуться в сторону оппо-миротворцев, которые развернут кампанию запугивания закрытием границ и войной.
freeze написав:Если бы Крым и ОРДЛО голосовали, то Бойко скорее всего стал бы президентом, пользуясь разладом среди сторонников другой стороны. Рейтинг Бойко на юге успешно перехватывает Зеленский, добавляя сторонников с патриотическим началом и сторонников любого нового лица.
Ну, Бойко серед них найбільш адекватний і, як людина, мені навіть подобається (не люблю балаболок). Але, електорат Зеленського не голосуватиме за Бойка - вони би просто не пішли (проти всіх).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Starikan написав:ибо официальное принятие курса на ЕС-НАТО означает обострение конфронтации с РФ.
Да то дело скорее из области пиара, никто не мешал последние пять лет бодро принимать законодательство для синхронизации со стандартами НАТО, никто не мешал создавать например Антикоррупционный суд и другие вещи для синхронизации со стандартами ЕС. Но принятие поправки по факту никак не приблизило вступление в НАТО, и раньше ничего не мешало туда вступать, кроме нежелания самого НАТО. Хотя пусть будет, я сам за вступление в НАТО. Кстати к слову, вот вчера у молдаван прочитал знаковую заяву председателя парламента Молдовы - если Приднестровье будет нам мешать идти в ЕС, мы пойдем в ЕС без Приднестровья. Лет 20 молдаване шли к этой мысли. А Конституция у нас так быстро меняется, что счет поправкам и изменениям мною уже потерян. Причем были уже принятые поправки поправок )))
freeze С другой стороны, почему было не внести такое глобальное изменение в Конституцию напрямую через волеизъявление народа (через референдум)? Не через прокладку (нардепов), по сути лишь формально якобы отражающими-выражающими интересы избирателей (народа), а напрямую. Власти, напряглись бы, разъяснили народу, и референдумом бы оформили. Тем более, что под 50% и так есть.
Но нет же, оформили Радой. Имеющей невеликий)) уровень доверия на момент. Формально всё легитимно, но по сути ... С таким же успехом другая какая-нибудь будущая Рада может изменить. Плюс почва для спекуляций.
Я же говорю, что любят наши всё делать по минимуму.
detroytred написав:С другой стороны, почему было не внести такое глобальное изменение в Конституцию напрямую через волеизъявление народа (через референдум)? Не через прокладку (нардепов), по сути лишь формально якобы отражающими-выражающими интересы избирателей (народа), а напрямую.
Прокладка у вигляді нардепів - захист від колективного дурня. Брекзіт в приклад.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...