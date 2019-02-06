Додано: Чет 07 лют, 2019 14:22

Starikan написав: ибо официальное принятие курса на ЕС-НАТО означает обострение конфронтации с РФ. ибо официальное принятие курса на ЕС-НАТО означает обострение конфронтации с РФ.

Да то дело скорее из области пиара, никто не мешал последние пять лет бодро принимать законодательство для синхронизации со стандартами НАТО, никто не мешал создавать например Антикоррупционный суд и другие вещи для синхронизации со стандартами ЕС.Но принятие поправки по факту никак не приблизило вступление в НАТО, и раньше ничего не мешало туда вступать, кроме нежелания самого НАТО.Хотя пусть будет, я сам за вступление в НАТО.Кстати к слову, вот вчера у молдаван прочитал знаковую заяву председателя парламента Молдовы - если Приднестровье будет нам мешать идти в ЕС, мы пойдем в ЕС без Приднестровья.Лет 20 молдаване шли к этой мысли.А Конституция у нас так быстро меняется, что счет поправкам и изменениям мною уже потерян. Причем были уже принятые поправки поправок )))