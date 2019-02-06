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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 104
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
13%
13
Зеленський Володимир Олександрович
27%
28
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
7%
7
Порошенко Петро Олексійович
35%
36
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
3
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
13
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:32

  detroytred написав:freeze
С другой стороны, почему было не внести такое глобальное изменение в Конституцию напрямую через волеизъявление народа (через референдум)?

Цитируете Новинского (только что по ящику слышал) ?
Подайте иск в Конституционный суд, пусть отменит.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 07 лют, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:32

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Предохранитель или работает, или нет.
Тем более, что речь шла не о функции предохранения.
К Раде гораздо большие требования, чем просто предохранитель.

Працює - відвертої дурні ще не приймали, навіть за Януковича. Хоч при Кучмі був референдум.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:33

  Starikan написав:
За изменения в Конституцию Украины относительно курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО проголосовали 334 депутата Верховной Рады.

Круто - це Конституційна більшість :!: Порох реально крутий, пре як танк до поставленої перед собою цілі, якби то всі в Уряді і в Раді так працювали, то вже все було би так, як прогнозує Лібо :roll:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:35

  freeze написав:
  Starikan написав:ибо официальное принятие курса на ЕС-НАТО означает обострение конфронтации с РФ.
Да то дело скорее из области пиара, никто не мешал последние пять лет бодро принимать законодательство для синхронизации со стандартами НАТО

Стандарты НАТО - это технический аспект, а смена официального курса, закрепленного в Конституции - это открытый вызов фюреру. Может быть, что-то знают.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:37

  Starikan написав:
  detroytred написав:freeze
С другой стороны, почему было не внести такое глобальное изменение в Конституцию напрямую через волеизъявление народа (через референдум)?

Цитируете Новинского (только что по ящику слышал) ?

Тогда уж он цитирует меня.
Я и ящик не смотрел. Да и об изменениях прочитал от Вас.

То, что возможны спекуляции, я указал сразу.
Но Вы почему-то))) не заметили.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:40

  lapay написав:
  detroytred написав:Предохранитель или работает, или нет.
Тем более, что речь шла не о функции предохранения.
К Раде гораздо большие требования, чем просто предохранитель.

Працює - відвертої дурні ще не приймали, навіть за Януковича. Хоч при Кучмі був референдум.

Вы подкалываете?))
Так и брексит не является откровенной чушью.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:41

До сих пір ніхто за Садового не проголосував.
Львів"яни - не цінуєте ви свого мера.
Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.
Перлина України.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:50

  Starikan написав:Подайте иск в Конституционный суд, пусть отменит.

)))
Зачем мне подавать?
Я сторонник евроинтеграции.
Даже на любых условиях.

А то, что можновладци не соизволили более убедительно (через референдум) это оформить - так это их ответственность.
Пусть сами выкусывают за то, что САМИ дали возможность новинским спекулировать и мобилизировать ещё и на этой почве свой электорат.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 07 лют, 2019 15:52, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:50

Re: Політичні дискусії

  tea написав:Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.
Перлина України.
это Садовой его построил? До Садового туда не ездили туристы? Там не было отелей и ресторанов?

https://youtu.be/YoKc2BjCO9Y?t=45
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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