Цитируете Новинского (только что по ящику слышал) ?
Подайте иск в Конституционный суд, пусть отменит.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:32
Цитируете Новинского (только что по ящику слышал) ?
Подайте иск в Конституционный суд, пусть отменит.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 07 лют, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:32
Re: Політичні дискусії
Працює - відвертої дурні ще не приймали, навіть за Януковича. Хоч при Кучмі був референдум.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:33
Круто - це Конституційна більшість Порох реально крутий, пре як танк до поставленої перед собою цілі, якби то всі в Уряді і в Раді так працювали, то вже все було би так, як прогнозує Лібо
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:35
Стандарты НАТО - это технический аспект, а смена официального курса, закрепленного в Конституции - это открытый вызов фюреру. Может быть, что-то знают.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:37
Тогда уж он цитирует меня.
Я и ящик не смотрел. Да и об изменениях прочитал от Вас.
То, что возможны спекуляции, я указал сразу.
Но Вы почему-то))) не заметили.
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:40
Вы подкалываете?))
Так и брексит не является откровенной чушью.
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:41
До сих пір ніхто за Садового не проголосував.
Львів"яни - не цінуєте ви свого мера.
Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.
Перлина України.
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:50
)))
Зачем мне подавать?
Я сторонник евроинтеграции.
Даже на любых условиях.
А то, что можновладци не соизволили более убедительно (через референдум) это оформить - так это их ответственность.
Пусть сами выкусывают за то, что САМИ дали возможность новинским спекулировать и мобилизировать ещё и на этой почве свой электорат.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 07 лют, 2019 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:50
Re: Політичні дискусії
это Садовой его построил? До Садового туда не ездили туристы? Там не было отелей и ресторанов?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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