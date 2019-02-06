Садовий на посаді мера Львова,на хвилинку,з 2006 року.Причому його обирають львів"яни.
Туристи їздили і до Садового,але подивіться на тенденції.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 лют, 2019 16:44
Садовий на посаді мера Львова,на хвилинку,з 2006 року.Причому його обирають львів"яни.
Туристи їздили і до Садового,але подивіться на тенденції.
Додано: Чет 07 лют, 2019 16:50
Re: Політичні дискусії
І МВФ не дає кредити перед виборами
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Чет 07 лют, 2019 16:55
Re: Політичні дискусії
Він теж не вічний, а санкції вічні. Коли за радянських євреїв відмінили?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:33
Re: Політичні дискусії
.... як добре, що на цій гілці можна сміло заявити: ЗЕЛЕНСЬКИЙ - НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
... а хто сумнівається в цьому, то просто скопіюйте мій підпис(який вже ТРИ роки, як прикріплений), вставте в "пошук" і..... там все коротко і зрозуміло!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:51
Ви згадайте анекдот про демонстраційне туристичне відвідування АДУ і реальне проживання в АДУ
По суті
Відбулась різка диференціація населення працюючого в центрі для туристів і на окраїнах для власного населення
Плюс - туристичні ціни в центрі не по кишені 90% Львівян....
Питання на засипку
Ви будете голосувати за кандидата створившого резервацію в яку формально потрапити ще можете ( і то пішки бо не маєте картки яка може опустити обмежувачі) , а реально і не пробуєте - бо на фоні тих цін , працівник з зарплатою від 10000 грн - все одно бомж...
А середня по Львову далеко не 10000 як заявляє Гройсман
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:53
freeze
Что такое согласие НАТО взять в свои ряды? По сути это согласие воевать за вступившего в случае чего.
Если НАТО согласно воевать за нас (не помогать, а именно воевать вместе с нами против рфии), то тогда оно и примет решение (реализует согласие принять).
Но имхо -- им всегда будет выгоднее именно помогать нам воевать, а не воевать вместе с нами. Поэтому даль дальняя))
Впрочем и за помощь мы должны быть благодарны и претензий особо не выдвигать. Если забыть об обещанных Будапештских гарантиях.
Не знаю что должно в мире измениться, чтобы с *мировым злом* воевали, как за Корею...
Теперь гибридная, помощь косвенная.
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:54
Сказано голосно - а по факту обирали всього два рази
Перший раз він змістив одіозного корупціонера
Другий раз виграв в Кошулинського
Кошулинський патріот , але на жаль Свобода це не партія Будівництва , це партія силових Змін.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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