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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 113114115116

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 110
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
13
Зеленський Володимир Олександрович
28%
31
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
6%
7
Порошенко Петро Олексійович
34%
37
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
14
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:44

  vitaliian написав:
  tea написав:Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.
Перлина України.
это Садовой его построил? До Садового туда не ездили туристы? Там не было отелей и ресторанов?

Садовий на посаді мера Львова,на хвилинку,з 2006 року.Причому його обирають львів"яни.
Туристи їздили і до Садового,але подивіться на тенденції.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:50

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:насколько помню в НАТО не берут страны с неурегулированными территориальными вопросами.

І МВФ не дає кредити перед виборами :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:55

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Так что у путина остается единственный реальный механизм противодействия вступлению Украины в НАТО - это поддерживать годами незатухающий конфликт в ОРДЛО.

Він теж не вічний, а санкції вічні. Коли за радянських євреїв відмінили?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:33

Re: Політичні дискусії

.... як добре, що на цій гілці можна сміло заявити: ЗЕЛЕНСЬКИЙ - НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
... а хто сумнівається в цьому, то просто скопіюйте мій підпис(який вже ТРИ роки, як прикріплений), вставте в "пошук" і..... там все коротко і зрозуміло!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:51

  tea написав:До сих пір ніхто за Садового не проголосував.
Львів"яни - не цінуєте ви свого мера.
Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.
Перлина України.
Ви згадайте анекдот про демонстраційне туристичне відвідування АДУ і реальне проживання в АДУ

По суті
Відбулась різка диференціація населення працюючого в центрі для туристів і на окраїнах для власного населення
Плюс - туристичні ціни в центрі не по кишені 90% Львівян....
Питання на засипку
Ви будете голосувати за кандидата створившого резервацію в яку формально потрапити ще можете ( і то пішки бо не маєте картки яка може опустити обмежувачі) , а реально і не пробуєте - бо на фоні тих цін , працівник з зарплатою від 10000 грн - все одно бомж...
А середня по Львову далеко не 10000 як заявляє Гройсман
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:53

freeze
Что такое согласие НАТО взять в свои ряды? По сути это согласие воевать за вступившего в случае чего.
Если НАТО согласно воевать за нас (не помогать, а именно воевать вместе с нами против рфии), то тогда оно и примет решение (реализует согласие принять).

Но имхо -- им всегда будет выгоднее именно помогать нам воевать, а не воевать вместе с нами. Поэтому даль дальняя))

Впрочем и за помощь мы должны быть благодарны и претензий особо не выдвигать. Если забыть об обещанных Будапештских гарантиях.

Не знаю что должно в мире измениться, чтобы с *мировым злом* воевали, как за Корею...
Теперь гибридная, помощь косвенная.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:54

  tea написав:
  vitaliian написав:
  tea написав:Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.
Перлина України.
это Садовой его построил? До Садового туда не ездили туристы? Там не было отелей и ресторанов?
Садовий на посаді мера Львова,на хвилинку,з 2006 року.Причому його обирають львів"яни.
Туристи їздили і до Садового,але подивіться на тенденції.
Сказано голосно - а по факту обирали всього два рази
Перший раз він змістив одіозного корупціонера
Другий раз виграв в Кошулинського

Кошулинський патріот , але на жаль Свобода це не партія Будівництва , це партія силових Змін.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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