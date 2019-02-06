Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Перевожу)) Похоже 90% львовян (с окраин) не удовлетворены тем, что мер не создал условий для развития не только центра города, а всего!!! Львова. Условий для возможности развития всех львовян.
Львів"яни балувані. Туристи ні в яких мегаполісах не ходять по околицях. На околиці побудовано Арену-Львів.Років за 5 там щотижня будуть проходити мегаконцерти.Поруч виросте супутня інфраструктура - кав"ярні,готелі,розважальні заклади.