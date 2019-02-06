Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Перевожу)) Похоже 90% львовян (с окраин) не удовлетворены тем, что мер не создал условий для развития не только центра города, а всего!!! Львова. Условий для возможности развития всех львовян.
Львів"яни балувані. Туристи ні в яких мегаполісах не ходять по околицях. На околиці побудовано Арену-Львів.Років за 5 там щотижня будуть проходити мегаконцерти.Поруч виросте супутня інфраструктура - кав"ярні,готелі,розважальні заклади.
fler написав:Львовяне не голосуют, потому что слишком хорошо знают своего мэра... Все остальные не голосуют, потому что слишком плохо знают львовского мэра...
Та троха знаєм...немає в Андрія Івановича президенського стержня.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
tea написав:До сих пір ніхто за Садового не проголосував. Львів"яни - не цінуєте ви свого мера. Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів. Перлина України.
а может быть львовяне его лучше знают чем туристы и не хотят голосовать?...
Будівельника треба на пару років в Крижопіль поселити. Тоді,через два роки,полюбить Львів. П.С.Буратіно всіх героїв казки привів,щоб проголосували за Мураєва. Навіть Черепаха Тортила 1545 року народження,зареєструвалась на фінансі,щоб проголосувати за Мураєва. А ніхто з відвідувачів фінанса,львів"ян,не проголосува за свого мера.Жодного!!! Сумно,б*** (с )