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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 114115116117

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 113
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
14
Зеленський Володимир Олександрович
27%
31
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
6%
7
Порошенко Петро Олексійович
35%
39
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
14
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:12

Перевожу))
Похоже 90% львовян (с окраин) не удовлетворены тем, что мер не создал условий для развития не только центра города, а всего!!! Львова. Условий для возможности развития всех львовян.

Как-то противоречит утверждениям, что пусть каждый сам создаёт для себя ареал проживания.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:38

  detroytred написав:Перевожу))
Похоже 90% львовян (с окраин) не удовлетворены тем, что мер не создал условий для развития не только центра города, а всего!!! Львова. Условий для возможности развития всех львовян.

Львів"яни балувані.
Туристи ні в яких мегаполісах не ходять по околицях.
На околиці побудовано Арену-Львів.Років за 5 там щотижня будуть проходити мегаконцерти.Поруч виросте супутня інфраструктура - кав"ярні,готелі,розважальні заклади.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:38

Львовяне не голосуют, потому что слишком хорошо знают своего мэра...
Все остальные не голосуют, потому что слишком плохо знают львовского мэра...
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:07

Кто такой комик Зеленский и как он стал фаворитом выборов на Украине (анализ русской службы БиБиСи)
https://www.bbc.com/russian/features-47095458

Новой (для нас) информации практически нет, но всё же любопытен взгляд со стороны...

ЗЫ. Кто-то здесь обижался, когда я Зе назвал комиком :wink:

ЗЗЫ. Что-то форумчане совсем не любят Юлю, у которой такой многочисленный электорат :wink: . Интересно, если она проиграет, увидим ее через 5 лет в том же качестве?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:43

  tea написав:До сих пір ніхто за Садового не проголосував.
Львів"яни - не цінуєте ви свого мера.
Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.
Перлина України.

а может быть львовяне его лучше знают чем туристы и не хотят голосовать?...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:46

  Starikan написав:ЗЗЫ. Что-то форумчане совсем не любят Юлю, у которой такой многочисленный электорат . Интересно, если она проиграет, увидим ее через 5 лет в том же качестве?

юля идеальный лидер оппозиции, но к власти её нельзя пускать, как впрочем и порошенко и 99% старых украинских политиков...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:07

  fler написав:Львовяне не голосуют, потому что слишком хорошо знают своего мэра...
Все остальные не голосуют, потому что слишком плохо знают львовского мэра...

Та троха знаєм...немає в Андрія Івановича президенського стержня.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:13

  Тракторист написав:юля идеальный лидер оппозиции, но к власти её нельзя пускать, как впрочем и порошенко и 99% старых украинских политиков...

"Путин введи войска" ?
Так в "ЛНР" и "ДНР" вводили российские войска. Потом местным жителям не понравилось
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:05

  Тракторист написав:
  tea написав:До сих пір ніхто за Садового не проголосував.
Львів"яни - не цінуєте ви свого мера.
Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.
Перлина України.

а может быть львовяне его лучше знают чем туристы и не хотят голосовать?...

Будівельника треба на пару років в Крижопіль поселити.
Тоді,через два роки,полюбить Львів.
П.С.Буратіно всіх героїв казки привів,щоб проголосували за Мураєва.
Навіть Черепаха Тортила 1545 року народження,зареєструвалась на фінансі,щоб проголосувати за Мураєва.
А ніхто з відвідувачів фінанса,львів"ян,не проголосува за свого мера.Жодного!!!
Сумно,б*** (с)
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