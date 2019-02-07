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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 115116117118> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 115 Бойко Юрій Анатолійович 2% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 14 Зеленський Володимир Олександрович 27% 31 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 6% 7 Порошенко Петро Олексійович 35% 40 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 4 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 13% 15 Всього голосів : 115 Додано: Чет 07 лют, 2019 18:12 Перевожу))

Похоже 90% львовян (с окраин) не удовлетворены тем, что мер не создал условий для развития не только центра города, а всего!!! Львова. Условий для возможности развития всех львовян.



Как-то противоречит утверждениям, что пусть каждый сам создаёт для себя ареал проживания. detroytred

Повідомлень: 20895 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1198 раз. Подякували: 2820 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 18:38 detroytred написав: Перевожу))

Похоже 90% львовян (с окраин) не удовлетворены тем, что мер не создал условий для развития не только центра города, а всего!!! Львова. Условий для возможности развития всех львовян.

Перевожу))Похоже 90% львовян (с окраин) не удовлетворены тем, что мер не создал условий для развития не только центра города, а всего!!! Львова. Условий для возможности развития всех львовян.

Львів"яни балувані.

Туристи ні в яких мегаполісах не ходять по околицях.

На околиці побудовано Арену-Львів.Років за 5 там щотижня будуть проходити мегаконцерти.Поруч виросте супутня інфраструктура - кав"ярні,готелі,розважальні заклади. Львів"яни балувані.Туристи ні в яких мегаполісах не ходять по околицях.На околиці побудовано Арену-Львів.Років за 5 там щотижня будуть проходити мегаконцерти.Поруч виросте супутня інфраструктура - кав"ярні,готелі,розважальні заклади. tea Повідомлень: 16909 З нами з: 15.11.08 Подякував: 610 раз. Подякували: 2245 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 18:38 Львовяне не голосуют, потому что слишком хорошо знают своего мэра...

Все остальные не голосуют, потому что слишком плохо знают львовского мэра... fler

Повідомлень: 1317 З нами з: 07.08.09 Подякував: 259 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 19:07 Кто такой комик Зеленский и как он стал фаворитом выборов на Украине (анализ русской службы БиБиСи)

https://www.bbc.com/russian/features-47095458



Новой (для нас) информации практически нет, но всё же любопытен взгляд со стороны...



ЗЫ. Кто-то здесь обижался, когда я Зе назвал комиком



ЗЗЫ. Что-то форумчане совсем не любят Юлю, у которой такой многочисленный электорат . Интересно, если она проиграет, увидим ее через 5 лет в том же качестве? (анализ русской службы БиБиСи)Новой (для нас) информации практически нет, но всё же любопытен взгляд со стороны...ЗЫ. Кто-то здесь обижался, когда я Зе назвал комикомЗЗЫ. Что-то форумчане совсем не любят Юлю, у которой такой многочисленный электорат. Интересно, если она проиграет, увидим ее через 5 лет в том же качестве? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15301 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1286 раз. Подякували: 2324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 19:43 tea написав: До сих пір ніхто за Садового не проголосував.

Львів"яни - не цінуєте ви свого мера.

Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.

Перлина України. До сих пір ніхто за Садового не проголосував.Львів"яни - не цінуєте ви свого мера.Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.Перлина України.

а может быть львовяне его лучше знают чем туристы и не хотят голосовать?... а может быть львовяне его лучше знают чем туристы и не хотят голосовать?... Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 3982 З нами з: 06.08.08 Подякував: 224 раз. Подякували: 648 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 19:46 Starikan написав: ЗЗЫ. Что-то форумчане совсем не любят Юлю, у которой такой многочисленный электорат . Интересно, если она проиграет, увидим ее через 5 лет в том же качестве? ЗЗЫ. Что-то форумчане совсем не любят Юлю, у которой такой многочисленный электорат . Интересно, если она проиграет, увидим ее через 5 лет в том же качестве?

юля идеальный лидер оппозиции, но к власти её нельзя пускать, как впрочем и порошенко и 99% старых украинских политиков... юля идеальный лидер оппозиции, но к власти её нельзя пускать, как впрочем и порошенко и 99% старых украинских политиков... Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 3982 З нами з: 06.08.08 Подякував: 224 раз. Подякували: 648 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 20:07 fler написав: Львовяне не голосуют, потому что слишком хорошо знают своего мэра...

Все остальные не голосуют, потому что слишком плохо знают львовского мэра... Львовяне не голосуют, потому что слишком хорошо знают своего мэра...Все остальные не голосуют, потому что слишком плохо знают львовского мэра...

Та троха знаєм...немає в Андрія Івановича президенського стержня. Та троха знаєм...немає в Андрія Івановича президенського стержня. Гриценко...наш Президент

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Львів"яни - не цінуєте ви свого мера.

Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.

Перлина України. До сих пір ніхто за Садового не проголосував.Львів"яни - не цінуєте ви свого мера.Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.Перлина України.

а может быть львовяне его лучше знают чем туристы и не хотят голосовать?... а может быть львовяне его лучше знают чем туристы и не хотят голосовать?...

Будівельника треба на пару років в Крижопіль поселити.

Тоді,через два роки,полюбить Львів.

П.С.Буратіно всіх героїв казки привів,щоб проголосували за Мураєва.

Навіть Черепаха Тортила 1545 року народження,зареєструвалась на фінансі,щоб проголосувати за Мураєва.

А ніхто з відвідувачів фінанса,львів"ян,не проголосува за свого мера.Жодного!!!

Сумно,б*** (с ) Будівельника треба на пару років в Крижопіль поселити.Тоді,через два роки,полюбить Львів.П.С.Буратіно всіх героїв казки привів,щоб проголосували за Мураєва.Навіть Черепаха Тортила 1545 року народження,зареєструвалась на фінансі,щоб проголосувати за Мураєва.А ніхто з відвідувачів фінанса,львів"ян,не проголосува за свого мера.Жодного!!!Сумно,б*** (с ) tea Повідомлень: 16909 З нами з: 15.11.08 Подякував: 610 раз. Подякували: 2245 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 21:25 tea

Мене не дивуе, що за Садового не проголосували.

Мене дивуе, що за Зеленського проголосували.

Садовий показав, який вiн мер.

Зеленськiй нiчого не показав, але йому, багато хто хотiли б, дати краiну в управлiння.

Нехай Зеленськiй стане мером Кривого Рогу, вiдбуде 4-рiчний термiн, покаже якiсь результати. Тодi можно щось казати за Зеленського президентом Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось pesikot

Повідомлень: 2048 З нами з: 31.08.09 Подякував: 181 раз. Подякували: 603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 21:42 Starikan написав: freeze написав: Starikan написав: ибо официальное принятие курса на ЕС-НАТО означает обострение конфронтации с РФ. ибо официальное принятие курса на ЕС-НАТО означает обострение конфронтации с РФ. Да то дело скорее из области пиара, никто не мешал последние пять лет бодро принимать законодательство для синхронизации со стандартами НАТО Да то дело скорее из области пиара, никто не мешал последние пять лет бодро принимать законодательство для синхронизации со стандартами НАТО

Стандарты НАТО - это технический аспект, а смена официального курса, закрепленного в Конституции - это открытый вызов фюреру. Может быть, что-то знают. Стандарты НАТО - это технический аспект, а смена официального курса, закрепленного в Конституции - это открытый вызов фюреру. Может быть, что-то знают.

Да какой там вызов?

Просто ещё один брикетик в топку "патриотов", чтоб огонь не сгасал.



Как выше уже сказали - идти в НАТО и ЕС ничего не мешало и без этих изменений. Эти изменения по сути ничего не меняют. Кроме галочки в агит.материалах. И никак не мешают дальнейшему наращиванию негативного торгового сальдо с "агрессором" (с)



А вот например выполнить "вечное" обещание - снять неприкосновенность - "не хватает голосов".



Так что правка конституции - это такой же предвыборный инструмент, как и "внезапная" монетизация субсидий, томас с нариком, и "вот это вот всё".



Т.к. на любые реально перезревшие вопросы - нет голосов.

А на такие "правки", как правка закона под Луценка, и его утверждение за несколько часов, принятие бюджета под покровом ночи, и аналогичные - голоса находятся "аж бегом", и депутатские туши экстренно слетаются с островов по всему миру Да какой там вызов?Просто ещё один брикетик в топку "патриотов", чтоб огонь не сгасал.Как выше уже сказали - идти в НАТО и ЕС ничего не мешало и без этих изменений. Эти изменения по сути ничего не меняют. Кроме галочки в агит.материалах. И никак не мешают дальнейшему наращиванию негативного торгового сальдо с "агрессором" (с)А вот например выполнить "вечное" обещание - снять неприкосновенность - "не хватает голосов".Так что правка конституции - это такой же предвыборный инструмент, как и "внезапная" монетизация субсидий, томас с нариком, и "вот это вот всё".Т.к. на любые реально перезревшие вопросы - нет голосов.А на такие "правки", как правка закона под Луценка, и его утверждение за несколько часов, принятие бюджета под покровом ночи, и аналогичные - голоса находятся "аж бегом", и депутатские туши экстренно слетаются с островов по всему миру Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 7125 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4708 раз. Подякували: 1735 раз. Профіль 3 1 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 115116117118> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Кредитні та платіжні картки Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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