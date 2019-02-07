Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Перевожу)) Похоже 90% львовян (с окраин) не удовлетворены тем, что мер не создал условий для развития не только центра города, а всего!!! Львова. Условий для возможности развития всех львовян.
Львів"яни балувані. Туристи ні в яких мегаполісах не ходять по околицях. На околиці побудовано Арену-Львів.Років за 5 там щотижня будуть проходити мегаконцерти.Поруч виросте супутня інфраструктура - кав"ярні,готелі,розважальні заклади.
fler написав:Львовяне не голосуют, потому что слишком хорошо знают своего мэра... Все остальные не голосуют, потому что слишком плохо знают львовского мэра...
Та троха знаєм...немає в Андрія Івановича президенського стержня.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
tea написав:До сих пір ніхто за Садового не проголосував. Львів"яни - не цінуєте ви свого мера. Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів. Перлина України.
а может быть львовяне его лучше знают чем туристы и не хотят голосовать?...
Будівельника треба на пару років в Крижопіль поселити. Тоді,через два роки,полюбить Львів. П.С.Буратіно всіх героїв казки привів,щоб проголосували за Мураєва. Навіть Черепаха Тортила 1545 року народження,зареєструвалась на фінансі,щоб проголосувати за Мураєва. А ніхто з відвідувачів фінанса,львів"ян,не проголосува за свого мера.Жодного!!! Сумно,б*** (с )
tea Мене не дивуе, що за Садового не проголосували. Мене дивуе, що за Зеленського проголосували. Садовий показав, який вiн мер. Зеленськiй нiчого не показав, але йому, багато хто хотiли б, дати краiну в управлiння. Нехай Зеленськiй стане мером Кривого Рогу, вiдбуде 4-рiчний термiн, покаже якiсь результати. Тодi можно щось казати за Зеленського президентом
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Starikan написав:ибо официальное принятие курса на ЕС-НАТО означает обострение конфронтации с РФ.
Да то дело скорее из области пиара, никто не мешал последние пять лет бодро принимать законодательство для синхронизации со стандартами НАТО
Стандарты НАТО - это технический аспект, а смена официального курса, закрепленного в Конституции - это открытый вызов фюреру. Может быть, что-то знают.
Да какой там вызов? Просто ещё один брикетик в топку "патриотов", чтоб огонь не сгасал.
Как выше уже сказали - идти в НАТО и ЕС ничего не мешало и без этих изменений. Эти изменения по сути ничего не меняют. Кроме галочки в агит.материалах. И никак не мешают дальнейшему наращиванию негативного торгового сальдо с "агрессором" (с)
А вот например выполнить "вечное" обещание - снять неприкосновенность - "не хватает голосов".
Так что правка конституции - это такой же предвыборный инструмент, как и "внезапная" монетизация субсидий, томас с нариком, и "вот это вот всё".
Т.к. на любые реально перезревшие вопросы - нет голосов. А на такие "правки", как правка закона под Луценка, и его утверждение за несколько часов, принятие бюджета под покровом ночи, и аналогичные - голоса находятся "аж бегом", и депутатские туши экстренно слетаются с островов по всему миру
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин