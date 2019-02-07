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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 115116117118>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 115
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
14
Зеленський Володимир Олександрович
27%
31
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
6%
7
Порошенко Петро Олексійович
35%
40
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
15
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:12

Перевожу))
Похоже 90% львовян (с окраин) не удовлетворены тем, что мер не создал условий для развития не только центра города, а всего!!! Львова. Условий для возможности развития всех львовян.

Как-то противоречит утверждениям, что пусть каждый сам создаёт для себя ареал проживания.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:38

  detroytred написав:Перевожу))
Похоже 90% львовян (с окраин) не удовлетворены тем, что мер не создал условий для развития не только центра города, а всего!!! Львова. Условий для возможности развития всех львовян.

Львів"яни балувані.
Туристи ні в яких мегаполісах не ходять по околицях.
На околиці побудовано Арену-Львів.Років за 5 там щотижня будуть проходити мегаконцерти.Поруч виросте супутня інфраструктура - кав"ярні,готелі,розважальні заклади.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:38

Львовяне не голосуют, потому что слишком хорошо знают своего мэра...
Все остальные не голосуют, потому что слишком плохо знают львовского мэра...
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:07

Кто такой комик Зеленский и как он стал фаворитом выборов на Украине (анализ русской службы БиБиСи)
https://www.bbc.com/russian/features-47095458

Новой (для нас) информации практически нет, но всё же любопытен взгляд со стороны...

ЗЫ. Кто-то здесь обижался, когда я Зе назвал комиком :wink:

ЗЗЫ. Что-то форумчане совсем не любят Юлю, у которой такой многочисленный электорат :wink: . Интересно, если она проиграет, увидим ее через 5 лет в том же качестве?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:43

  tea написав:До сих пір ніхто за Садового не проголосував.
Львів"яни - не цінуєте ви свого мера.
Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.
Перлина України.

а может быть львовяне его лучше знают чем туристы и не хотят голосовать?...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:46

  Starikan написав:ЗЗЫ. Что-то форумчане совсем не любят Юлю, у которой такой многочисленный электорат . Интересно, если она проиграет, увидим ее через 5 лет в том же качестве?

юля идеальный лидер оппозиции, но к власти её нельзя пускать, как впрочем и порошенко и 99% старых украинских политиков...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:07

  fler написав:Львовяне не голосуют, потому что слишком хорошо знают своего мэра...
Все остальные не голосуют, потому что слишком плохо знают львовского мэра...

Та троха знаєм...немає в Андрія Івановича президенського стержня.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:05

  Тракторист написав:
  tea написав:До сих пір ніхто за Садового не проголосував.
Львів"яни - не цінуєте ви свого мера.
Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.
Перлина України.

а может быть львовяне его лучше знают чем туристы и не хотят голосовать?...

Будівельника треба на пару років в Крижопіль поселити. :evil:
Тоді,через два роки,полюбить Львів. :evil:
П.С.Буратіно всіх героїв казки привів,щоб проголосували за Мураєва. :mrgreen:
Навіть Черепаха Тортила 1545 року народження,зареєструвалась на фінансі,щоб проголосувати за Мураєва. :mrgreen:
А ніхто з відвідувачів фінанса,львів"ян,не проголосува за свого мера.Жодного!!!
Сумно,б*** (с ) :(
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:25

tea
Мене не дивуе, що за Садового не проголосували.
Мене дивуе, що за Зеленського проголосували.
Садовий показав, який вiн мер.
Зеленськiй нiчого не показав, але йому, багато хто хотiли б, дати краiну в управлiння.
Нехай Зеленськiй стане мером Кривого Рогу, вiдбуде 4-рiчний термiн, покаже якiсь результати. Тодi можно щось казати за Зеленського президентом
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:42

  Starikan написав:
  freeze написав:
  Starikan написав:ибо официальное принятие курса на ЕС-НАТО означает обострение конфронтации с РФ.
Да то дело скорее из области пиара, никто не мешал последние пять лет бодро принимать законодательство для синхронизации со стандартами НАТО

Стандарты НАТО - это технический аспект, а смена официального курса, закрепленного в Конституции - это открытый вызов фюреру. Может быть, что-то знают.

Да какой там вызов?
Просто ещё один брикетик в топку "патриотов", чтоб огонь не сгасал.

Как выше уже сказали - идти в НАТО и ЕС ничего не мешало и без этих изменений. Эти изменения по сути ничего не меняют. Кроме галочки в агит.материалах. И никак не мешают дальнейшему наращиванию негативного торгового сальдо с "агрессором" (с)

А вот например выполнить "вечное" обещание - снять неприкосновенность - "не хватает голосов".

Так что правка конституции - это такой же предвыборный инструмент, как и "внезапная" монетизация субсидий, томас с нариком, и "вот это вот всё".

Т.к. на любые реально перезревшие вопросы - нет голосов.
А на такие "правки", как правка закона под Луценка, и его утверждение за несколько часов, принятие бюджета под покровом ночи, и аналогичные - голоса находятся "аж бегом", и депутатские туши экстренно слетаются с островов по всему миру
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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