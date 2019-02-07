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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 115116117118 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 116 Бойко Юрій Анатолійович 2% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 14 Зеленський Володимир Олександрович 27% 31 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 6% 7 Порошенко Петро Олексійович 35% 41 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 4 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 13% 15 Всього голосів : 116 Додано: Чет 07 лют, 2019 21:47

https://hyser.com.ua/community/428536-e ... raet-lajki В парламент Молдовы баллотируется кот по имени Луноход. fler

Повідомлень: 1317 З нами з: 07.08.09 Подякував: 259 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 22:06 Starikan написав: detroytred написав: freeze

С другой стороны, почему было не внести такое глобальное изменение в Конституцию напрямую через волеизъявление народа (через референдум)? С другой стороны, почему было не внести такое глобальное изменение в Конституцию напрямую через волеизъявление народа (через референдум)?

Цитируете Новинского (только что по ящику слышал) ? Цитируете Новинского (только что по ящику слышал) ?



Таке вічуття, що його суперфан Таке вічуття, що його суперфан V2 4 Повідомлень: 5699 З нами з: 03.07.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 874 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 22:27 detroytred написав: Перевожу))

Похоже 90% львовян (с окраин) не удовлетворены тем, что мер не создал условий для развития не только центра города, а всего!!! Львова. Условий для возможности развития всех львовян.

Как-то противоречит утверждениям, что пусть каждый сам создаёт для себя ареал проживания. Перевожу))Похоже 90% львовян (с окраин) не удовлетворены тем, что мер не создал условий для развития не только центра города, а всего!!! Львова. Условий для возможности развития всех львовян.Как-то противоречит утверждениям, что пусть каждый сам создаёт для себя ареал проживания. 1 Походу на гілці не має жодного львівянина з Сихова (улюблений мерський район куди і трамвай і дороги і 300 000 виборців)

Тому ті в кого мер забрав для Сихова - не голосують за цього мера

2 Я 40 років жив на Рясне і нічого не маю проти того щоб жити там і далі- таким чином свій ареал для себе я створив ( при цьому 70% мешканців Львова заявлять що це задупя)

3 Як правильно підмітив Кввестор - не вистарчає в Садового стержня... , він як колись Мікоян між краплинками проскочить і для дружини замовлення пробє на бруківку доріжок для велосипедистів , а те що у Львові 40% всього часу дощ ,30% сніг - нашого очільника якось не хвилює - але туристі раді, велосипедних стоянок натикано... , по вузьким вуличкам туристичні трамвайчики їдуть , в трамвайчиках туристи на місто дивляться... а львівяни в корках на роботу або по справам за цими трамвайчиками чимчикують....

4 На рахунках в міста на депозитах - суми в сотні мільйонів гривень - а сміттєспалювальний завод вже 13 років ( хоча мер ще в 2006 йшов під гаслом побудую)

5 Як мінімум дві дороги не мають покриття практично взагалі ( вул Промислова- взагалі перекрита ) по Шевченка (траса на Краківець) постійні корки бо ж/д переїзд +однополоска+міст через колію шириною в 8 метрів на якому фури довгої тяги повертають під кутом 90 градусів. Як тільки фура на міст виїде , а якийсь розумник на зустрічку вискочить - корок на пів-години....



Так що ми бачимо зовнішній лоск- так само як і туристи

І знаємо внутрішні проблеми - так само як мешканці.



Тому ніхто з нас не хоче Садового- в Президенти- це своєрідний Зеленський-тільки іншого розливу. 1 Походу на гілці не має жодного львівянина з Сихова (улюблений мерський район куди і трамвай і дороги і 300 000 виборців)Тому ті в кого мер забрав для Сихова - не голосують за цього мера2 Я 40 років жив на Рясне і нічого не маю проти того щоб жити там і далі- таким чином свій ареал для себе я створив ( при цьому 70% мешканців Львова заявлять що це задупя)3 Як правильно підмітив Кввестор - не вистарчає в Садового стержня... , він як колись Мікоян між краплинками проскочить і для дружини замовлення пробє на бруківку доріжок для велосипедистів , а те що у Львові 40% всього часу дощ ,30% сніг - нашого очільника якось не хвилює - але туристі раді, велосипедних стоянок натикано... , по вузьким вуличкам туристичні трамвайчики їдуть , в трамвайчиках туристи на місто дивляться... а львівяни в корках на роботу або по справам за цими трамвайчиками чимчикують....4 На рахунках в міста на депозитах - суми в сотні мільйонів гривень - а сміттєспалювальний завод вже 13 років ( хоча мер ще в 2006 йшов під гаслом побудую)5 Як мінімум дві дороги не мають покриття практично взагалі ( вул Промислова- взагалі перекрита ) по Шевченка (траса на Краківець) постійні корки бо ж/д переїзд +однополоска+міст через колію шириною в 8 метрів на якому фури довгої тяги повертають під кутом 90 градусів. Як тільки фура на міст виїде , а якийсь розумник на зустрічку вискочить - корок на пів-години....Так що ми бачимо зовнішній лоск- так само як і туристиІ знаємо внутрішні проблеми - так само як мешканці.Тому ніхто з нас не хоче Садового- в Президенти- це своєрідний Зеленський-тільки іншого розливу. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19914 З нами з: 15.01.09 Подякував: 127 раз. Подякували: 1964 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 22:40 tea написав: budivelnik написав: tea написав: До сих пір ніхто за Садового не проголосував.

Львів"яни - не цінуєте ви свого мера.

Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.

Перлина України. До сих пір ніхто за Садового не проголосував.Львів"яни - не цінуєте ви свого мера.Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.Перлина України. Ви згадайте анекдот про демонстраційне туристичне відвідування АДУ і реальне проживання в АДУ

По суті

Відбулась різка диференціація населення працюючого в центрі для туристів і на окраїнах для власного населення

Плюс - туристичні ціни в центрі не по кишені 90% Львівян....

Питання на засипку Ви згадайте анекдот про демонстраційне туристичне відвідування АДУ і реальне проживання в АДУПо сутіВідбулась різка диференціація населення працюючого в центрі для туристів і на окраїнах для власного населенняПлюс - туристичні ціни в центрі не по кишені 90% Львівян....Питання на засипку А хто ж ті 141 тис.львів"ян,які обрали Садового.Який зріз суспільства?

https://dt.ua/vybory2015/sadoviy-pereob ... 1223_.html А хто ж ті 141 тис.львів"ян,які обрали Садового.Який зріз суспільства? 1 У Львові 595 000 виборців

2 На Сихові проживає - 300 000 осіб ( приблизно 200 000) виборців



Висновок 70% Сихова проголосували за Садового який добився цього хабарем Сихівчанам у вигляді трамвайної гілки і двох двополосних магістралей що перетворило задупя міста в більш-менш нормальний спальний район



Навіть це чітко показує що людина використовувала схему задобрити одних і насрати на всіх- а не пробувала реально покращити життя всьому місту , побудувавши кілька підземних паркінгів ( як для туристів так і для мешканців) , сміттєпереробний завод ,не вводила б правило заборони нічної торгівлі алкоголем (при цьому не компенсувавши втрати підприємців + не виконуючи це правило в підконтрольних йому ж магазинах в центрі) Ви ж розумієте що в туристичному місті де туристи бродять до 3-ї ночі не продавати алкоголь після 22 - маразм... А у нас в центрі де виручка точки денна в 1 млн грн і націнка 150% (наприклад майстерня шоколаду)-алкоголь продають спокійно, в за 3 км від центру де виручка 15 000 і націнка 20% - накладають штраф у 3000 грн + забирають ліцензію... 1 У Львові 595 000 виборців2 На Сихові проживає - 300 000 осіб ( приблизно 200 000) виборцівВисновок 70% Сихова проголосували за Садового який добився цього хабарем Сихівчанам у вигляді трамвайної гілки і двох двополосних магістралей що перетворило задупя міста в більш-менш нормальний спальний районНавіть це чітко показує що людина використовувала схему задобрити одних і насрати на всіх- а не пробувала реально покращити життя всьому місту , побудувавши кілька підземних паркінгів ( як для туристів так і для мешканців) , сміттєпереробний завод ,не вводила б правило заборони нічної торгівлі алкоголем (при цьому не компенсувавши втрати підприємців + не виконуючи це правило в підконтрольних йому ж магазинах в центрі) Ви ж розумієте що в туристичному місті де туристи бродять до 3-ї ночі не продавати алкоголь після 22 - маразм... А у нас в центрі де виручка точки денна в 1 млн грн і націнка 150% (наприклад майстерня шоколаду)-алкоголь продають спокійно, в за 3 км від центру де виручка 15 000 і націнка 20% - накладають штраф у 3000 грн + забирають ліцензію... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19914 З нами з: 15.01.09 Подякував: 127 раз. Подякували: 1964 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 23:14 Вкладчик1234 написав: Starikan написав: freeze написав: Да то дело скорее из области пиара, никто не мешал последние пять лет бодро принимать законодательство для синхронизации со стандартами НАТО Да то дело скорее из области пиара, никто не мешал последние пять лет бодро принимать законодательство для синхронизации со стандартами НАТО Стандарты НАТО - это технический аспект, а смена официального курса, закрепленного в Конституции - это открытый вызов фюреру. Может быть, что-то знают. Стандарты НАТО - это технический аспект, а смена официального курса, закрепленного в Конституции - это открытый вызов фюреру. Может быть, что-то знают. Да какой там вызов?

Просто ещё один брикетик в топку "патриотов", чтоб огонь не сгасал.

Как выше уже сказали - идти в НАТО и ЕС ничего не мешало и без этих изменений. Да какой там вызов?Просто ещё один брикетик в топку "патриотов", чтоб огонь не сгасал.Как выше уже сказали - идти в НАТО и ЕС ничего не мешало и без этих изменений.

Не совсем так, в НАТО идти было нельзя из-за безблоковости, прописанной в Конституции, теперь можно. То, что это пока только декларации о намерениях - очевидно, но с чего-то надо начинать, а то наши глубоко озабоченные друзья скажут "а вы вообще сами-то хотите?"



Поэтому я могу допустить, что реальное продвижение в этом направлении уже было обговорено, Конституция - документ серьезный. Не совсем так, в НАТО идти было нельзя из-за безблоковости, прописанной в Конституции, теперь можно. То, что это пока только декларации о намерениях - очевидно, но с чего-то надо начинать, а то наши глубоко озабоченные друзья скажут "а вы вообще сами-то хотите?"Поэтому я могу допустить, что реальное продвижение в этом направлении уже было обговорено, Конституция - документ серьезный. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15302 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1286 раз. Подякували: 2324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лют, 2019 01:43 Re: Політичні дискусії



Я вот о чем подумал....

Наш автопром производит подобие техники.

Наш кинопром производит подобие американских сериалов.

Наше правительство проводит подобие реформ.

Один комик даже решился попробовать показать пародию гос.управления в режиме реального времени.



Хорошо это, или плохо??



И вот, что я имею сказать по поводу:

Лучше делать нечто несовершенное, чем не делать ничего

Ведь дети воспроизводят, вначале, подобие слов. А позже, в школе, пишут подобие знаков.

Они(мы) так учатся



А правильно ли судить детские успехи с высоты достижений взрослого

Такой себе вывод....

Но я задумался Пьяно-мысли.Я вот о чем подумал....Наш автопром производит подобие техники.Наш кинопром производит подобие американских сериалов.Наше правительство проводит подобие реформ.Один комик даже решился попробовать показать пародию гос.управления в режиме реального времени.Хорошо это, или плохо??И вот, что я имею сказать по поводу:Лучше делать нечто несовершенное, чем не делать ничегоВедь дети воспроизводят, вначале, подобие слов. А позже, в школе, пишут подобие знаков.Они(мы) так учатсяА правильно ли судить детские успехи с высоты достижений взрослогоТакой себе вывод....Но я задумался Только не юля vovan_prm 1 Повідомлень: 2127 З нами з: 09.09.14 Подякував: 696 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 115116117118 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Кредитні та платіжні картки Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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