Додано: Чет 07 лют, 2019 22:27

detroytred написав: Перевожу))

Похоже 90% львовян (с окраин) не удовлетворены тем, что мер не создал условий для развития не только центра города, а всего!!! Львова. Условий для возможности развития всех львовян.

Как-то противоречит утверждениям, что пусть каждый сам создаёт для себя ареал проживания. Перевожу))Похоже 90% львовян (с окраин) не удовлетворены тем, что мер не создал условий для развития не только центра города, а всего!!! Львова. Условий для возможности развития всех львовян.Как-то противоречит утверждениям, что пусть каждый сам создаёт для себя ареал проживания.

1 Походу на гілці не має жодного львівянина з Сихова (улюблений мерський район куди і трамвай і дороги і 300 000 виборців)Тому ті в кого мер забрав для Сихова - не голосують за цього мера2 Я 40 років жив на Рясне і нічого не маю проти того щоб жити там і далі- таким чином свій ареал для себе я створив ( при цьому 70% мешканців Львова заявлять що це задупя)3 Як правильно підмітив Кввестор - не вистарчає в Садового стержня... , він як колись Мікоян між краплинками проскочить і для дружини замовлення пробє на бруківку доріжок для велосипедистів , а те що у Львові 40% всього часу дощ ,30% сніг - нашого очільника якось не хвилює - але туристі раді, велосипедних стоянок натикано... , по вузьким вуличкам туристичні трамвайчики їдуть , в трамвайчиках туристи на місто дивляться... а львівяни в корках на роботу або по справам за цими трамвайчиками чимчикують....4 На рахунках в міста на депозитах - суми в сотні мільйонів гривень - а сміттєспалювальний завод вже 13 років ( хоча мер ще в 2006 йшов під гаслом побудую)5 Як мінімум дві дороги не мають покриття практично взагалі ( вул Промислова- взагалі перекрита ) по Шевченка (траса на Краківець) постійні корки бо ж/д переїзд +однополоска+міст через колію шириною в 8 метрів на якому фури довгої тяги повертають під кутом 90 градусів. Як тільки фура на міст виїде , а якийсь розумник на зустрічку вискочить - корок на пів-години....Так що ми бачимо зовнішній лоск- так само як і туристиІ знаємо внутрішні проблеми - так само як мешканці.Тому ніхто з нас не хоче Садового- в Президенти- це своєрідний Зеленський-тільки іншого розливу.