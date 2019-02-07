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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 лют, 2019 21:47
В парламент Молдовы баллотируется кот по имени Луноход.
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:06
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:27
1 Походу на гілці не має жодного львівянина з Сихова (улюблений мерський район куди і трамвай і дороги і 300 000 виборців)
Тому ті в кого мер забрав для Сихова - не голосують за цього мера
2 Я 40 років жив на Рясне і нічого не маю проти того щоб жити там і далі- таким чином свій ареал для себе я створив ( при цьому 70% мешканців Львова заявлять що це задупя)
3 Як правильно підмітив Кввестор - не вистарчає в Садового стержня... , він як колись Мікоян між краплинками проскочить і для дружини замовлення пробє на бруківку доріжок для велосипедистів , а те що у Львові 40% всього часу дощ ,30% сніг - нашого очільника якось не хвилює - але туристі раді, велосипедних стоянок натикано... , по вузьким вуличкам туристичні трамвайчики їдуть , в трамвайчиках туристи на місто дивляться... а львівяни в корках на роботу або по справам за цими трамвайчиками чимчикують....
4 На рахунках в міста на депозитах - суми в сотні мільйонів гривень - а сміттєспалювальний завод вже 13 років ( хоча мер ще в 2006 йшов під гаслом побудую)
5 Як мінімум дві дороги не мають покриття практично взагалі ( вул Промислова- взагалі перекрита ) по Шевченка (траса на Краківець) постійні корки бо ж/д переїзд +однополоска+міст через колію шириною в 8 метрів на якому фури довгої тяги повертають під кутом 90 градусів. Як тільки фура на міст виїде , а якийсь розумник на зустрічку вискочить - корок на пів-години....
Так що ми бачимо зовнішній лоск- так само як і туристи
І знаємо внутрішні проблеми - так само як мешканці.
Тому ніхто з нас не хоче Садового- в Президенти- це своєрідний Зеленський-тільки іншого розливу.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:40
1 У Львові 595 000 виборців
2 На Сихові проживає - 300 000 осіб ( приблизно 200 000) виборців
Висновок 70% Сихова проголосували за Садового який добився цього хабарем Сихівчанам у вигляді трамвайної гілки і двох двополосних магістралей що перетворило задупя міста в більш-менш нормальний спальний район
Навіть це чітко показує що людина використовувала схему задобрити одних і насрати на всіх- а не пробувала реально покращити життя всьому місту , побудувавши кілька підземних паркінгів ( як для туристів так і для мешканців) , сміттєпереробний завод ,не вводила б правило заборони нічної торгівлі алкоголем (при цьому не компенсувавши втрати підприємців + не виконуючи це правило в підконтрольних йому ж магазинах в центрі) Ви ж розумієте що в туристичному місті де туристи бродять до 3-ї ночі не продавати алкоголь після 22 - маразм... А у нас в центрі де виручка точки денна в 1 млн грн і націнка 150% (наприклад майстерня шоколаду)-алкоголь продають спокійно, в за 3 км від центру де виручка 15 000 і націнка 20% - накладають штраф у 3000 грн + забирають ліцензію...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:14
Не совсем так, в НАТО идти было нельзя из-за безблоковости, прописанной в Конституции, теперь можно. То, что это пока только декларации о намерениях - очевидно, но с чего-то надо начинать, а то наши глубоко озабоченные друзья скажут "а вы вообще сами-то хотите?"
Поэтому я могу допустить, что реальное продвижение в этом направлении уже было обговорено, Конституция - документ серьезный.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: П'ят 08 лют, 2019 01:43
Re: Політичні дискусії
Пьяно-мысли.
Я вот о чем подумал....
Наш автопром производит подобие техники.
Наш кинопром производит подобие американских сериалов.
Наше правительство проводит подобие реформ.
Один комик даже решился попробовать показать пародию гос.управления в режиме реального времени.
Хорошо это, или плохо??
И вот, что я имею сказать по поводу:
Лучше делать нечто несовершенное, чем не делать ничего
Ведь дети воспроизводят, вначале, подобие слов. А позже, в школе, пишут подобие знаков.
Они(мы) так учатся
А правильно ли судить детские успехи с высоты достижений взрослого
Такой себе вывод....
Но я задумался
Только не юля
Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:57
учение затянулось, учеников то и дело оставляют на второй раз в тот же класс.
хотя у них есть хорошие репетиторы, но они не усваивают уроки.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:02
Тимошенко, Гриценко, Садовый, Бондарь и А.Шевченко подписали меморандум "О честных выборах"
Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:18
Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с требованием не дать возможности покинуть страну после выборов Петру Порошенко, генерал-майору Юрию Федорову и начальнику Управления государственной охраны, экс-министру обороны Валерию Гелетею; Гриценко заявил об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".
Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:41
Re: Політичні дискусії
Ще один комік - клоун
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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