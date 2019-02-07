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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 115116117118

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 116
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
14
Зеленський Володимир Олександрович
27%
31
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
6%
7
Порошенко Петро Олексійович
35%
41
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
15
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:47

В парламент Молдовы баллотируется кот по имени Луноход.
https://hyser.com.ua/community/428536-e ... raet-lajki
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:06

  Starikan написав:
  detroytred написав:freeze
С другой стороны, почему было не внести такое глобальное изменение в Конституцию напрямую через волеизъявление народа (через референдум)?

Цитируете Новинского (только что по ящику слышал) ?


Таке вічуття, що його суперфан :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:27

  detroytred написав:Перевожу))
Похоже 90% львовян (с окраин) не удовлетворены тем, что мер не создал условий для развития не только центра города, а всего!!! Львова. Условий для возможности развития всех львовян.
Как-то противоречит утверждениям, что пусть каждый сам создаёт для себя ареал проживания.
1 Походу на гілці не має жодного львівянина з Сихова (улюблений мерський район куди і трамвай і дороги і 300 000 виборців)
Тому ті в кого мер забрав для Сихова - не голосують за цього мера
2 Я 40 років жив на Рясне і нічого не маю проти того щоб жити там і далі- таким чином свій ареал для себе я створив ( при цьому 70% мешканців Львова заявлять що це задупя)
3 Як правильно підмітив Кввестор - не вистарчає в Садового стержня... , він як колись Мікоян між краплинками проскочить і для дружини замовлення пробє на бруківку доріжок для велосипедистів , а те що у Львові 40% всього часу дощ ,30% сніг - нашого очільника якось не хвилює - але туристі раді, велосипедних стоянок натикано... , по вузьким вуличкам туристичні трамвайчики їдуть , в трамвайчиках туристи на місто дивляться... а львівяни в корках на роботу або по справам за цими трамвайчиками чимчикують....
4 На рахунках в міста на депозитах - суми в сотні мільйонів гривень - а сміттєспалювальний завод вже 13 років ( хоча мер ще в 2006 йшов під гаслом побудую)
5 Як мінімум дві дороги не мають покриття практично взагалі ( вул Промислова- взагалі перекрита ) по Шевченка (траса на Краківець) постійні корки бо ж/д переїзд +однополоска+міст через колію шириною в 8 метрів на якому фури довгої тяги повертають під кутом 90 градусів. Як тільки фура на міст виїде , а якийсь розумник на зустрічку вискочить - корок на пів-години....

Так що ми бачимо зовнішній лоск- так само як і туристи
І знаємо внутрішні проблеми - так само як мешканці.

Тому ніхто з нас не хоче Садового- в Президенти- це своєрідний Зеленський-тільки іншого розливу.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:40

  tea написав:
  budivelnik написав:
  tea написав:До сих пір ніхто за Садового не проголосував.
Львів"яни - не цінуєте ви свого мера.
Спитайте у туристів - що вони скажуть за Львів.
Перлина України.
Ви згадайте анекдот про демонстраційне туристичне відвідування АДУ і реальне проживання в АДУ
По суті
Відбулась різка диференціація населення працюючого в центрі для туристів і на окраїнах для власного населення
Плюс - туристичні ціни в центрі не по кишені 90% Львівян....
Питання на засипку
А хто ж ті 141 тис.львів"ян,які обрали Садового.Який зріз суспільства?
https://dt.ua/vybory2015/sadoviy-pereob ... 1223_.html
1 У Львові 595 000 виборців
2 На Сихові проживає - 300 000 осіб ( приблизно 200 000) виборців

Висновок 70% Сихова проголосували за Садового який добився цього хабарем Сихівчанам у вигляді трамвайної гілки і двох двополосних магістралей що перетворило задупя міста в більш-менш нормальний спальний район

Навіть це чітко показує що людина використовувала схему задобрити одних і насрати на всіх- а не пробувала реально покращити життя всьому місту , побудувавши кілька підземних паркінгів ( як для туристів так і для мешканців) , сміттєпереробний завод ,не вводила б правило заборони нічної торгівлі алкоголем (при цьому не компенсувавши втрати підприємців + не виконуючи це правило в підконтрольних йому ж магазинах в центрі) Ви ж розумієте що в туристичному місті де туристи бродять до 3-ї ночі не продавати алкоголь після 22 - маразм... А у нас в центрі де виручка точки денна в 1 млн грн і націнка 150% (наприклад майстерня шоколаду)-алкоголь продають спокійно, в за 3 км від центру де виручка 15 000 і націнка 20% - накладають штраф у 3000 грн + забирають ліцензію...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:14

  Вкладчик1234 написав:
  Starikan написав:
  freeze написав: Да то дело скорее из области пиара, никто не мешал последние пять лет бодро принимать законодательство для синхронизации со стандартами НАТО
Стандарты НАТО - это технический аспект, а смена официального курса, закрепленного в Конституции - это открытый вызов фюреру. Может быть, что-то знают.
Да какой там вызов?
Просто ещё один брикетик в топку "патриотов", чтоб огонь не сгасал.
Как выше уже сказали - идти в НАТО и ЕС ничего не мешало и без этих изменений.

Не совсем так, в НАТО идти было нельзя из-за безблоковости, прописанной в Конституции, теперь можно. То, что это пока только декларации о намерениях - очевидно, но с чего-то надо начинать, а то наши глубоко озабоченные друзья скажут "а вы вообще сами-то хотите?" :wink:

Поэтому я могу допустить, что реальное продвижение в этом направлении уже было обговорено, Конституция - документ серьезный.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 01:43

Re: Політичні дискусії

Пьяно-мысли.

Я вот о чем подумал....
Наш автопром производит подобие техники.
Наш кинопром производит подобие американских сериалов.
Наше правительство проводит подобие реформ.
Один комик даже решился попробовать показать пародию гос.управления в режиме реального времени.

Хорошо это, или плохо??

И вот, что я имею сказать по поводу:
Лучше делать нечто несовершенное, чем не делать ничего :!:
Ведь дети воспроизводят, вначале, подобие слов. А позже, в школе, пишут подобие знаков.
Они(мы) так учатся :roll:

А правильно ли судить детские успехи с высоты достижений взрослого :?:
Такой себе вывод....
Но я задумался :?
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:57

  vovan_prm написав:Пьяно-мысли.

Я вот о чем подумал....
Наш автопром производит подобие техники.
Наш кинопром производит подобие американских сериалов.
Наше правительство проводит подобие реформ.
Один комик даже решился попробовать показать пародию гос.управления в режиме реального времени.

Хорошо это, или плохо??

И вот, что я имею сказать по поводу:
Лучше делать нечто несовершенное, чем не делать ничего :!:
Ведь дети воспроизводят, вначале, подобие слов. А позже, в школе, пишут подобие знаков.
Они(мы) так учатся :roll:

А правильно ли судить детские успехи с высоты достижений взрослого :?:
Такой себе вывод....
Но я задумался :?

учение затянулось, учеников то и дело оставляют на второй раз в тот же класс.
хотя у них есть хорошие репетиторы, но они не усваивают уроки.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:02

Тимошенко, Гриценко, Садовый, Бондарь и А.Шевченко подписали меморандум "О честных выборах"
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:18

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с требованием не дать возможности покинуть страну после выборов Петру Порошенко, генерал-майору Юрию Федорову и начальнику Управления государственной охраны, экс-министру обороны Валерию Гелетею; Гриценко заявил об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". :mrgreen:

https://zn.ua/POLITICS/gricenko-prizval ... 3jO6mb0jNI
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:41

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с требованием не дать возможности покинуть страну после выборов Петру Порошенко, генерал-майору Юрию Федорову и начальнику Управления государственной охраны, экс-министру обороны Валерию Гелетею; Гриценко заявил об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". :mrgreen:

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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