Спалахи кору, як і багато інших вірусів, відбуваються циклічно. Кір приходить кожних 5-6 років. Минулий спалах в Україні відбувся в 2012 році (12 746 хворих), а до того в 2006 (42 724 хворих ) та 2001 (16 970 хворих).



Окрім України, за останніх 20 років, спалахи кору фіксували в Нідерландах, Ірландії та Румунії. Всі спалахи пов’язували саме з низьким рівнем вакцинації, коли відсоток вакцинованого населення в цих країнах нижче 80%.

....

Якщо порівняти статистику захворювань в Україні за минулі роки, то навіть коли рівень вакцинації був досить високий (2005 та 2006 рр) спалахи кору все одно виникали. В 2006 захворіло понад 42 тисячі українців.



Наталія Винник пов'язує це з тим, що тоді дуже багато хворих було серед дорослих, які не були вакциновані ще до початку обов’язкової вакцинації. І вони поширювали вірус.



"Це не пов'язано з якістю вакцини. Тоді багато дітей не були щеплені повторно і тому заразились. Процес вакцинування у той час був несистемний та хаотичний і тому маємо такі цифри.", - пояснила імунолог.

...

За даними МОЗ, зараз в Україні від кору вакциновано більше 80% дітей до одного року, які мали планове щеплення. За статистикою 2017 року станом на серпень лише 61% дітей до 6 років були захищені подвійною дозою вакцини.



Більшість хворих (86%), які заразились минулого чи вже на початку цього року - не отримали вакцини взагалі або не привиті повторно.



За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) рівень вакцинації має бути не менше 95%, щоб у країни з’явився так званий “колективний імунітет”. Тобто коли невакциновані захищені тим, що вакцинованих більшість.



Українці зараз дуже скептично ставляться до вакцин, адже існує переконання, що вакцина проти кору, краснухи та паротиту (так звана КПК-вакцина) викликає аутизм. Ці твердження були недостовірними, а вченого, який зробив це “відкриття”, вже давно позбавили ліцензії.

