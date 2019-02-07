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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 117118119120>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 118
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
14
Зеленський Володимир Олександрович
26%
31
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
8%
9
Порошенко Петро Олексійович
35%
41
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
15
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:33

detroytred
Садовий ліг під Вілкула:
https://news.liga.net/politics/articles ... rivom_roge
І цим все сказано про "Самопоміч" :(
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:41

  vovan_prm написав:И вот, что я имею сказать по поводу:
Лучше делать нечто несовершенное, чем не делать ничего :!:
Ведь дети воспроизводят, вначале, подобие слов. А позже, в школе, пишут подобие знаков.
Они(мы) так учатся :roll:

А правильно ли судить детские успехи с высоты достижений взрослого :?:
Такой себе вывод....
Но я задумался :?

Так дело в том, что все керманычи (власти) что-то)) делают.
Нет и не было таких, кто ничего не делал.
Но современные требования высокие -- нужно, чтобы делали больше.
Иначе отстаем со всеми вытекающими последствиями.
От гастербайтеров и до захватчиков.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:42

  detroytred написав:budivelnik
Вы всё правильно написали по Садовому и проблемам, которые он не может решить.
Только упустили ключевую причину.
Самую существенную.
Если бы Садовой, как Кернес, лег под ПАПа, то был бы и мусороперерабат. завод и многое другое.
Я щось не зрозумів суть проблеми.
Якщо Садовий мер і бажає процвітання того чим керує - то він не тільки під Порошенка- він і під Ляшка повинен лягати....
Якщо ж він політик - то що це за політика, яка власні амбіції перетворює в проблеми для мешканців міста?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:47

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Но современные требования высокие -- нужно, чтобы делали больше.
Иначе отстаем со всеми вытекающими последствиями.

От Супрун і пройнялася Вашими закликами. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:48

Рейтинг брехунів

1962 перевірених висловлювання, більше половини в них — маніпуляції, брехня та перебільшення. Таким є підсумок проекту «Рейтинг маніпуляторів та брехунів» за 2018 рік. Весь рік фактчекінговий проект VoxCheck перевіряв висловлювання очільників держави та політиків, які лідирують в соціологічних опитуваннях до президентських та парламентських виборів. Сьогодні більше половини з них — Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Анатолій Гриценко, Юрій Бойко, Андрій Садовий, Володимир Зеленський — мають президентські амбіції. Вадим Рабінович та Олег Тягнибок збираються вести свої політичні сили на парламентські вибори. Політична доля Володимира Гройсмана поки що невідома, але очевидно, що за бортом корабля під назвою «українська політика» він не залишиться. Святослав Вакарчук не йде в президенти, але осторонь залишатися не збирається та «разом зі своєю командою працюватиме над тим, щоб проєвропейські сили перемогли».
Вашій увазі ми представляємо аналіз висловлювань українських топ-політиків протягом минулого, передвиборчого року.

Дисклеймер. Цей рейтинг було складено за результатами 2018 року, і до нього не потрапили заяви політиків 2019 року. Ми усвідомлюємо, що для деяких політиків активна фаза передвиборчих перегонів почалася саме цього року, а відтак змінилася їхня риторика

http://project.liga.net/projects/lie_2018/
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:49

  lapay написав:
  detroytred написав:Но современные требования высокие -- нужно, чтобы делали больше.
Иначе отстаем со всеми вытекающими последствиями.

От Супрун і пройнялася Вашими закликами. :)

В Украине за прошлый год корью заболели более 53 тысячи человек, тогда как во всей Европе около 29 тысяч.Десятка стран Европейского региона, где наибольшее количество больных по результатам 2018 года, выглядит следующим образом:

Украина - 53 218 человек
Сербия - 5 076 человек
Израиль - 2 919 человек
Франция - 2 913 человек
Италия - 2 517 человек
Россия - 2 256 человек
Грузия - 2 203 человек
Греция - 2 193 человек
Албания - 1 466 человек
Румыния - 1 087 человек

https://korrespondent.net/ukraine/4062903-v-ukrayne-bolshe-bolnykh-korui-chem-vo-vsei-evropeвсё что нужно знать об успехах мед.реформы.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:53

Будивельник
Тоже согласен.

Я не обозначал данную причину проблемой. Только указал на роль данной причины.

Проблема же в том, что возможности управленца очень зависят от его лояльности к центральной власти.

Интересно в чём у Садового с ПАПом конфликт интересов?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:59

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:В Украине за прошлый год корью заболели более 53 тысячи человек, тогда как во всей Европе около 29 тысяч.Десятка стран Европейского региона, где наибольшее количество больных по результатам 2018 года, выглядит следующим образом:

Украина - 53 218 человек

https://espreso.tv/article/2018/01/12/spalakh_koru
Спалахи кору, як і багато інших вірусів, відбуваються циклічно. Кір приходить кожних 5-6 років. Минулий спалах в Україні відбувся в 2012 році (12 746 хворих), а до того в 2006 (42 724 хворих ) та 2001 (16 970 хворих).

Окрім України, за останніх 20 років, спалахи кору фіксували в Нідерландах, Ірландії та Румунії. Всі спалахи пов’язували саме з низьким рівнем вакцинації, коли відсоток вакцинованого населення в цих країнах нижче 80%.
....
Якщо порівняти статистику захворювань в Україні за минулі роки, то навіть коли рівень вакцинації був досить високий (2005 та 2006 рр) спалахи кору все одно виникали. В 2006 захворіло понад 42 тисячі українців.

Наталія Винник пов'язує це з тим, що тоді дуже багато хворих було серед дорослих, які не були вакциновані ще до початку обов’язкової вакцинації. І вони поширювали вірус.

"Це не пов'язано з якістю вакцини. Тоді багато дітей не були щеплені повторно і тому заразились. Процес вакцинування у той час був несистемний та хаотичний і тому маємо такі цифри.", - пояснила імунолог.
...
За даними МОЗ, зараз в Україні від кору вакциновано більше 80% дітей до одного року, які мали планове щеплення. За статистикою 2017 року станом на серпень лише 61% дітей до 6 років були захищені подвійною дозою вакцини.

Більшість хворих (86%), які заразились минулого чи вже на початку цього року - не отримали вакцини взагалі або не привиті повторно.

За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) рівень вакцинації має бути не менше 95%, щоб у країни з’явився так званий “колективний імунітет”. Тобто коли невакциновані захищені тим, що вакцинованих більшість.

Українці зараз дуже скептично ставляться до вакцин, адже існує переконання, що вакцина проти кору, краснухи та паротиту (так звана КПК-вакцина) викликає аутизм. Ці твердження були недостовірними, а вченого, який зробив це “відкриття”, вже давно позбавили ліцензії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:05

  vitaliian написав:что нужно знать об успехах мед.реформы.
Захворювання на кір - це відсутність щеплень
Щеплення від кору проводяться в 6 місяців, 12 місяців, 6 років
https://www.apteka.ua/article/5411
Тепер поясніть мені
Яке відношення до того що люди не дають проводити профілактичних прививок останні 20 років - має Супрун?
А якщо не має - то яке відношення вона має до спалаху захворювань на кір ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:08

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Яке відношення до того що люди не дають проводити профілактичних прививок останні 20 років - має Супрун?
А якщо не має - то яке відношення вона має до спалаху захворювань на кір ?

возьмите перечень киевских клиник где бесплатно делают вакцинацию, позвоните и узнайте есть ли там вакцина. Я осенью 2018 г. это делал, вакцины для людей "с улицы" не было.

Зображення

Власть всегда не причём. Нужно самому идти покупать вакцину и делать себе прививку.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 08 лют, 2019 12:14, всього редагувалось 2 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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