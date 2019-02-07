Садовий ліг під Вілкула:
І цим все сказано про "Самопоміч"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:33
detroytred
Садовий ліг під Вілкула:
І цим все сказано про "Самопоміч"
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:41
Так дело в том, что все керманычи (власти) что-то)) делают.
Нет и не было таких, кто ничего не делал.
Но современные требования высокие -- нужно, чтобы делали больше.
Иначе отстаем со всеми вытекающими последствиями.
От гастербайтеров и до захватчиков.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:42
Я щось не зрозумів суть проблеми.
Якщо Садовий мер і бажає процвітання того чим керує - то він не тільки під Порошенка- він і під Ляшка повинен лягати....
Якщо ж він політик - то що це за політика, яка власні амбіції перетворює в проблеми для мешканців міста?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:47
Re: Політичні дискусії
От Супрун і пройнялася Вашими закликами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:48
Рейтинг брехунів
1962 перевірених висловлювання, більше половини в них — маніпуляції, брехня та перебільшення. Таким є підсумок проекту «Рейтинг маніпуляторів та брехунів» за 2018 рік. Весь рік фактчекінговий проект VoxCheck перевіряв висловлювання очільників держави та політиків, які лідирують в соціологічних опитуваннях до президентських та парламентських виборів. Сьогодні більше половини з них — Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Анатолій Гриценко, Юрій Бойко, Андрій Садовий, Володимир Зеленський — мають президентські амбіції. Вадим Рабінович та Олег Тягнибок збираються вести свої політичні сили на парламентські вибори. Політична доля Володимира Гройсмана поки що невідома, але очевидно, що за бортом корабля під назвою «українська політика» він не залишиться. Святослав Вакарчук не йде в президенти, але осторонь залишатися не збирається та «разом зі своєю командою працюватиме над тим, щоб проєвропейські сили перемогли».
Вашій увазі ми представляємо аналіз висловлювань українських топ-політиків протягом минулого, передвиборчого року.
Дисклеймер. Цей рейтинг було складено за результатами 2018 року, і до нього не потрапили заяви політиків 2019 року. Ми усвідомлюємо, що для деяких політиків активна фаза передвиборчих перегонів почалася саме цього року, а відтак змінилася їхня риторика
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:49
В Украине за прошлый год корью заболели более 53 тысячи человек, тогда как во всей Европе около 29 тысяч.Десятка стран Европейского региона, где наибольшее количество больных по результатам 2018 года, выглядит следующим образом:
Украина - 53 218 человек
Сербия - 5 076 человек
Израиль - 2 919 человек
Франция - 2 913 человек
Италия - 2 517 человек
Россия - 2 256 человек
Грузия - 2 203 человек
Греция - 2 193 человек
Албания - 1 466 человек
Румыния - 1 087 человек
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:53
Будивельник
Тоже согласен.
Я не обозначал данную причину проблемой. Только указал на роль данной причины.
Проблема же в том, что возможности управленца очень зависят от его лояльности к центральной власти.
Интересно в чём у Садового с ПАПом конфликт интересов?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:59
Re: Політичні дискусії
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:05
Захворювання на кір - це відсутність щеплень
Щеплення від кору проводяться в 6 місяців, 12 місяців, 6 років
Тепер поясніть мені
Яке відношення до того що люди не дають проводити профілактичних прививок останні 20 років - має Супрун?
А якщо не має - то яке відношення вона має до спалаху захворювань на кір ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:08
Re: Політичні дискусії
возьмите перечень киевских клиник где бесплатно делают вакцинацию, позвоните и узнайте есть ли там вакцина. Я осенью 2018 г. это делал, вакцины для людей "с улицы" не было.
Власть всегда не причём. Нужно самому идти покупать вакцину и делать себе прививку.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 08 лют, 2019 12:14, всього редагувалось 2 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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