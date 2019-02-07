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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 118
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
14
Зеленський Володимир Олександрович
26%
31
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
8%
9
Порошенко Петро Олексійович
35%
41
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
15
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:09

lapay
Так недопрацювала))

Зная о цикличности, зная о низком уровне вакцинации, не приложила достаточных усилий для развеивания мифа о вреде вакцинации, не провела достаточной профилактической работы.


А вообще начали циркулировать меседжи, что основная цель и телодвижения вокруг медицины у нас - это передел рынка мировыми корпорациями фармацевтики. Вокруг этого все усилия.
detroytred
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