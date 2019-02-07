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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:09
lapay
Так недопрацювала))
Зная о цикличности, зная о низком уровне вакцинации, не приложила достаточных усилий для развеивания мифа о вреде вакцинации, не провела достаточной профилактической работы.
А вообще начали циркулировать меседжи, что основная цель и телодвижения вокруг медицины у нас - это передел рынка мировыми корпорациями фармацевтики. Вокруг этого все усилия.
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