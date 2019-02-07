Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Но современные требования высокие -- нужно, чтобы делали больше. Иначе отстаем со всеми вытекающими последствиями.
От Супрун і пройнялася Вашими закликами.
В Украине за прошлый год корью заболели более 53 тысячи человек, тогда как во всей Европе около 29 тысяч.Десятка стран Европейского региона, где наибольшее количество больных по результатам 2018 года, выглядит следующим образом: Украина - 53 218 человек Сербия - 5 076 человек Израиль - 2 919 человек Франция - 2 913 человек Италия - 2 517 человек Россия - 2 256 человек Грузия - 2 203 человек Греция - 2 193 человек Албания - 1 466 человек Румыния - 1 087 человек https://korrespondent.net/ukraine/4062903-v-ukrayne-bolshe-bolnykh-korui-chem-vo-vsei-evropeвсё что нужно знать об успехах мед.реформы.
Типичный образец передергивания и манипуляции. Какое отношение медреформа имеет к заболеваемости корью? Вам почетное место в Рейтинге Брехунiв, о котором написано выше. Да, и вы случайно не за Ляшка собираетесь голосовать?
detroytred написав:lapay Так недопрацювала)) Зная о цикличности, зная о низком уровне вакцинации, не приложила достаточных усилий для развеивания мифа о вреде вакцинации, не провела достаточной профилактической работы.
Так из нее СМИ и ляшкоподобные политики сделали врага народа, "доктор Смерть, убивающую пенсионеров". Кто ее будет слушать?
detroytred написав:Не справляешься по каким-то причинам, освободи посаду другому. Кто справится. Того, кого назначают, а не ИО. Того, к кому не будет вопрос по образованию и опыту.
Так тому вже практично і немає в уряді реформаторів, ні варягів, ні аборигенів - не впорались, і їх замінили на тих, до кого питань немає. Ви якось визначитись - за красивих, чи за розумних, бо розумні роблять болючі операції, а красиві впарюють фуфломіцини.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...