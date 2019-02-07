RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 118119120121122>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 119
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
14
Зеленський Володимир Олександрович
26%
31
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
8%
9
Порошенко Петро Олексійович
35%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
15
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:09

lapay
Так недопрацювала))

Зная о цикличности, зная о низком уровне вакцинации, не приложила достаточных усилий для развеивания мифа о вреде вакцинации, не провела достаточной профилактической работы.


А вообще начали циркулировать меседжи, что основная цель и телодвижения вокруг медицины у нас - это передел рынка мировыми корпорациями фармацевтики. Вокруг этого все усилия.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20903
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 2821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:57

  19yuriy91 написав:учение затянулось, учеников то и дело оставляют на второй раз в тот же класс.
хотя у них есть хорошие репетиторы, но они не усваивают уроки.

у многих учеников есть справки и они не способны к обучению... :D
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3989
З нами з: 06.08.08
Подякував: 225 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:22

  vitaliian написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:Но современные требования высокие -- нужно, чтобы делали больше.
Иначе отстаем со всеми вытекающими последствиями.

От Супрун і пройнялася Вашими закликами. :)

В Украине за прошлый год корью заболели более 53 тысячи человек, тогда как во всей Европе около 29 тысяч.Десятка стран Европейского региона, где наибольшее количество больных по результатам 2018 года, выглядит следующим образом:
Украина - 53 218 человек
Сербия - 5 076 человек
Израиль - 2 919 человек
Франция - 2 913 человек
Италия - 2 517 человек
Россия - 2 256 человек
Грузия - 2 203 человек
Греция - 2 193 человек
Албания - 1 466 человек
Румыния - 1 087 человек
https://korrespondent.net/ukraine/4062903-v-ukrayne-bolshe-bolnykh-korui-chem-vo-vsei-evropeвсё что нужно знать об успехах мед.реформы.

Типичный образец передергивания и манипуляции.
Какое отношение медреформа имеет к заболеваемости корью?
Вам почетное место в Рейтинге Брехунiв, о котором написано выше.
Да, и вы случайно не за Ляшка собираетесь голосовать?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15309
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1287 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:26

  detroytred написав:lapay
Так недопрацювала))
Зная о цикличности, зная о низком уровне вакцинации, не приложила достаточных усилий для развеивания мифа о вреде вакцинации, не провела достаточной профилактической работы.

Так из нее СМИ и ляшкоподобные политики сделали врага народа, "доктор Смерть, убивающую пенсионеров".
Кто ее будет слушать?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15309
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1287 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:58

Старикан
Это одна из причин. Причина.

Не справляешься по каким-то причинам, освободи посаду другому. Кто справится.
Того, кого назначают, а не ИО.
Того, к кому не будет вопрос по образованию и опыту.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20903
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 2821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:05

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Не справляешься по каким-то причинам, освободи посаду другому. Кто справится.
Того, кого назначают, а не ИО.
Того, к кому не будет вопрос по образованию и опыту.

Так тому вже практично і немає в уряді реформаторів, ні варягів, ні аборигенів - не впорались, і їх замінили на тих, до кого питань немає. :)
Ви якось визначитись - за красивих, чи за розумних, бо розумні роблять болючі операції, а красиві впарюють фуфломіцини.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6984
З нами з: 01.08.15
Подякував: 859 раз.
Подякували: 1026 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:39

Садовый обнародовал тайное соглашение, якобы предложенное Банковой в 2016 году за снятие "мусорной блокады": "Суть проста - я передаю фракцию "Самопомич" под контроль БПП". ВИДЕО

https://censor.net.ua/news/3110688/sado ... _musornoyi
19yuriy91
 
Повідомлень: 1642
З нами з: 15.09.12
Подякував: 127 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:06

  19yuriy91 написав:Садовый обнародовал тайное соглашение, якобы предложенное Банковой в 2016 году за снятие "мусорной блокады": "Суть проста - я передаю фракцию "Самопомич" под контроль БПП". ВИДЕО

https://censor.net.ua/news/3110688/sado ... _musornoyi


Краще б опублікував з Вілкулом про здачу Кривого Рогу!
V2
4
 
Повідомлень: 5703
З нами з: 03.07.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:07

  19yuriy91 написав:Садовый обнародовал тайное соглашение, якобы предложенное Банковой в 2016 году за снятие "мусорной блокады": "Суть проста - я передаю фракцию "Самопомич" под контроль БПП". ВИДЕО

https://censor.net.ua/news/3110688/sado ... _musornoyi

Там же, в коментарях:
Siera-Zulu
Щось пан Садовий бреше. Такі домовленсті, про які він каже називаются політичною корупцією. Якщо цю корупцію викласти на папері та підписати -,можна ставити крапку на власній карьєрі. Садовий хоче сказати що Президент ідіот? Та навіть на рівні села Бикодорівка подібні речі не те щона папері не пишуться, навіть по телефону не обговорюються. А тут Президент та голова парламентськоі партіі!
Видно що зовсім не а чого сказати Садовому, то збирається забрати все у олігархів та роздати народу ( комуняка???). Тепер відверту маячню несе
ПиСи. Порошенко і так в парламенті має важелі, і без оптових закупок самопомочі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6984
З нами з: 01.08.15
Подякував: 859 раз.
Подякували: 1026 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:16

  V2 написав:
  19yuriy91 написав:Садовый обнародовал тайное соглашение, якобы предложенное Банковой в 2016 году за снятие "мусорной блокады": "Суть проста - я передаю фракцию "Самопомич" под контроль БПП". ВИДЕО

https://censor.net.ua/news/3110688/sado ... _musornoyi


Краще б опублікував з Вілкулом про здачу Кривого Рогу!

извиняюсь,а чем бы это было лучше? :oops:
19yuriy91
 
Повідомлень: 1642
З нами з: 15.09.12
Подякував: 127 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 118119120121122>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67446)
08.02.2019 16:00
EximBonus Bot (48)
08.02.2019 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.