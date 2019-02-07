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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 119120121122>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 119
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
14
Зеленський Володимир Олександрович
26%
31
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
8%
9
Порошенко Петро Олексійович
35%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
15
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:18

lapay
Не так.
В данном случае мы имеем совпадение неудовлетворения.
Но по разным причинам. У меня (на основании мнения знакомых медработников и пациентов) - качеством и сутью реформ от Супрун.
У ляшковцев и пр. - не устраивающих их (или их спонсоров) переделом фармац. рынка.

Проще -- боль есть, позитивных реформ (реальных глубоких позитивных изменений) -- нет.
Такая же петрушка и с газом...

Позитив некоторый есть. Переход на электронные формы (взаимодействия между медзакладами, управлением, с пациентами, внутри медзакладiв). Но это не кардинальное изменение качества медуслуг. Это штукатурка, нужная, хорошая, но этого мало.
Ну никак электронной одежкой существенно не увеличишь знания и навыки медработников, время на пациента, средства диагностики-лечения, комфорт койко-места и пр.

Покрасили старый забор и ...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:19

  detroytred написав:Старикан
Это одна из причин. Причина.
Не справляешься по каким-то причинам, освободи посаду другому. Кто справится.
Того, кого назначают, а не ИО.
Того, к кому не будет вопрос по образованию и опыту.

Насколько я понимаю, ее уволили по формальной причине, тут нечем крыть.
Пусть Богомолец поработает, она же вроде рвалась.
Главное, чтобы не притормозили реформу, откат приведет к худшим последствиям.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:20

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:Садовый обнародовал тайное соглашение, якобы предложенное Банковой в 2016 году за снятие "мусорной блокады": "Суть проста - я передаю фракцию "Самопомич" под контроль БПП". ВИДЕО

https://censor.net.ua/news/3110688/sado ... _musornoyi

Там же, в коментарях:


щас комментарии строчит куча ....ботов, писали, что даже ольгинцев взяли в аренду. :mrgreen:
то шо с мусором нечисто - давно понятно, так шо и это, вполне допустимо.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:34

  Starikan написав:Главное, чтобы не притормозили реформу, откат приведет к худшим последствиям.

Вы лично почувствовали хоть какое-то улучшение от медреформы? Поделитесь. пожалуйста, а то я пытаюсь его найти и не нахожу :(
То, что скорая теперь не будет приезжать во многих случаях - для меня минус.
То, что надо тратить время на поход к семейному врачу вместо того, чтоб пойти к нужному специалисту напрямую - тоже минус.
Меньше стало взяток? - спорный вопрос, но отношение врача к пациенту заметно лучше, если пациент "благодарный" - это факт и это не изменилось.
Так где или в чем стало лучше, удобнее от реформы Супрун :roll:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:37

lapay
Представляете глубину противоречий между президентом и Садовым?
Если уже такое демонстрируется. Тут по любому капец - если документ фальшивка, то это политический крах Садовому.
И таких противоречий между можновладцями множество.

Поэтому пока они в какой-то способ сами не примут решение начать играть по новым правилам (верховенству закона), не будет результата.
Что бы не принимали, какие органы не создавали...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:38

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Покрасили старый забор и ...

Наколядувати можна тільки гроші "на фарбу", на новий забор немає, а те, що фарбу (ліки) почали в рази дешевше закуповувати - то це і є досягнення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:39

detroytred Ви повний профан в медицині і несете ахінею. Пишіть ліпше про те, про що маєте хоч найзеленішу уяву ! :twisted:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:41

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:то шо с мусором нечисто - давно понятно, так шо и это, вполне допустимо.

Так Садовий же каже, що була якась письмова угода з Дияволом. :)
  detroytred написав:Если уже такое демонстрируется. Тут по любому капец - если документ фальшивка, то это политический крах Садовому.

Папірець з текстом і є папірець. На ньому немає королівських водяних знаків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:42

Если убрать категорически не согласен и личные выпады, то от специалиста контраргументации - ноль.
Опять!

Я для того и написал своё мнение (полученное от специалистов), чтобы услышать внятные противоположные аргументы.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:47

  lapay написав:Наколядувати можна тільки гроші "на фарбу", на новий забор немає, а те, що фарбу (ліки) почали в рази дешевше закуповувати - то це і є досягнення.

Простите за тупость, но если ни я, ни кто-либо в кругу моих знакомых не заметили снижения цен в аптеках. Можно ли это считать улучшением от реформы :roll:
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