Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:18

lapay

Не так.

В данном случае мы имеем совпадение неудовлетворения.

Но по разным причинам. У меня (на основании мнения знакомых медработников и пациентов) - качеством и сутью реформ от Супрун.

У ляшковцев и пр. - не устраивающих их (или их спонсоров) переделом фармац. рынка.



Проще -- боль есть, позитивных реформ (реальных глубоких позитивных изменений) -- нет.

Такая же петрушка и с газом...



Позитив некоторый есть. Переход на электронные формы (взаимодействия между медзакладами, управлением, с пациентами, внутри медзакладiв). Но это не кардинальное изменение качества медуслуг. Это штукатурка, нужная, хорошая, но этого мало.

Ну никак электронной одежкой существенно не увеличишь знания и навыки медработников, время на пациента, средства диагностики-лечения, комфорт койко-места и пр.



Покрасили старый забор и ...