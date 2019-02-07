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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:18
lapay
Не так.
В данном случае мы имеем совпадение неудовлетворения.
Но по разным причинам. У меня (на основании мнения знакомых медработников и пациентов) - качеством и сутью реформ от Супрун.
У ляшковцев и пр. - не устраивающих их (или их спонсоров) переделом фармац. рынка.
Проще -- боль есть, позитивных реформ (реальных глубоких позитивных изменений) -- нет.
Такая же петрушка и с газом...
Позитив некоторый есть. Переход на электронные формы (взаимодействия между медзакладами, управлением, с пациентами, внутри медзакладiв). Но это не кардинальное изменение качества медуслуг. Это штукатурка, нужная, хорошая, но этого мало.
Ну никак электронной одежкой существенно не увеличишь знания и навыки медработников, время на пациента, средства диагностики-лечения, комфорт койко-места и пр.
Покрасили старый забор и ...
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detroytred
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:19
detroytred написав:
Старикан
Это одна из причин. Причина.
Не справляешься по каким-то причинам, освободи посаду другому. Кто справится.
Того, кого назначают, а не ИО.
Того, к кому не будет вопрос по образованию и опыту.
Насколько я понимаю, ее уволили по формальной причине, тут нечем крыть.
Пусть Богомолец поработает, она же вроде рвалась.
Главное, чтобы не притормозили реформу, откат приведет к худшим последствиям.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Starikan
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:20
lapay написав:
Там же, в коментарях:
щас комментарии строчит куча ....ботов, писали, что даже ольгинцев взяли в аренду.
то шо с мусором нечисто - давно понятно, так шо и это, вполне допустимо.
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19yuriy91
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:34
Starikan написав:
Главное, чтобы не притормозили реформу, откат приведет к худшим последствиям.
Вы лично почувствовали хоть какое-то улучшение от медреформы? Поделитесь. пожалуйста, а то я пытаюсь его найти и не нахожу
То, что скорая теперь не будет приезжать во многих случаях - для меня минус.
То, что надо тратить время на поход к семейному врачу вместо того, чтоб пойти к нужному специалисту напрямую - тоже минус.
Меньше стало взяток? - спорный вопрос, но отношение врача к пациенту заметно лучше, если пациент "благодарный" - это факт и это не изменилось.
Так где или в чем стало лучше, удобнее от реформы Супрун
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fler
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:37
lapay
Представляете глубину противоречий между президентом и Садовым?
Если уже такое демонстрируется. Тут по любому капец - если документ фальшивка, то это политический крах Садовому.
И таких противоречий между можновладцями множество.
Поэтому пока они в какой-то способ сами не примут решение начать играть по новым правилам (верховенству закона), не будет результата.
Что бы не принимали, какие органы не создавали...
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detroytred
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:38
detroytred написав:
Покрасили старый забор и ...
Наколядувати можна тільки гроші "на фарбу", на новий забор немає, а те, що фарбу (ліки) почали в рази дешевше закуповувати - то це і є досягнення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:39
detroytred
Ви повний профан в медицині і несете ахінею. Пишіть ліпше про те, про що маєте хоч найзеленішу уяву !
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:41
19yuriy91 написав:
то шо с мусором нечисто - давно понятно, так шо и это, вполне допустимо.
Так Садовий же каже, що була якась письмова угода з Дияволом.
detroytred написав:
Если уже такое демонстрируется. Тут по любому капец - если документ фальшивка, то это политический крах Садовому.
Папірець з текстом і є папірець. На ньому немає королівських водяних знаків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:42
Если убрать категорически не согласен и личные выпады, то от специалиста контраргументации - ноль.
Опять!
Я для того и написал своё мнение (полученное от специалистов), чтобы услышать внятные противоположные аргументы.
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detroytred
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