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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 119120121122

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 119
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
14
Зеленський Володимир Олександрович
26%
31
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
8%
9
Порошенко Петро Олексійович
35%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
15
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:54

Re: Політичні дискусії

  fler написав:Простите за тупость, но если ни я, ни кто-либо в кругу моих знакомых не заметили снижения цен в аптеках. Можно ли это считать улучшением от реформы

Я писав про держзакупки. Аптеки приватні, там ціни сильно залежать від обігу ліків, бо товар часто можна викинути через просрочку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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  #<1 ... 119120121122
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