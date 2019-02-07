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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:54
fler написав:
Простите за тупость, но если ни я, ни кто-либо в кругу моих знакомых не заметили снижения цен в аптеках. Можно ли это считать улучшением от реформы
Я писав про держзакупки. Аптеки приватні, там ціни сильно залежать від обігу ліків, бо товар часто можна викинути через просрочку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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