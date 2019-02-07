Я писав про держзакупки. Аптеки приватні, там ціни сильно залежать від обігу ліків, бо товар часто можна викинути через просрочку.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:54
Re: Політичні дискусії
Я писав про держзакупки. Аптеки приватні, там ціни сильно залежать від обігу ліків, бо товар часто можна викинути через просрочку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:02
Тим, що це реально відбулось і в Кривому Розі Садовий ліг під Вілкула
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:11
lapay
Хорошо бы увидеть, что эти сэкономленные на госзакупках средства дошли до пациента!
Чтобы не получилось, как с преступниками. Дела заводят, даже арестовывают - на чём пиарятся, а конечной точки дальше нет.
В этом году в пульманологии смотрю список наличия препаратов - из нужного 3 флакона антибиотика на всё отделение!
За весь курс лечения для врача-пенсионера не нашлось ни одного флакона)))))))))))))))
Я так понимаю, что их я покупал в аптеке этажом ниже))))
Но дело даже не в этом.
А 3 флакона на отделение...
Да и весь перечень ... даже не смешно.
Да ещё. Если до реформы ренгенснимки врачам (хотя бы самим врачам) делали бесплатно (что-то доходило до ренген-кабинета), то после реформы - за деньги))
Флю бесплатно, но аппарат часто ломается))
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:29
Почему нельзя критиковать майдан?
Вот это поворот.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:34
Re: Політичні дискусії
На медицину зараз виділяється менший відсоток ВВП, ніж в 2013. Ми живемо по грошам, плюс на армію стало йти більше. Чудес не буває.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:50
lapay
Классика)) Так война...
По грошах - денег нет, но вы держитесь.
Но только экснач-к укрфильм убытков на 69 млн. грн. нанёс))
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:56
Не все профильные работают только по направлению от семейного.
На хелси ми, по крайней мере в моей поликлиники, можно записаться к ним самостоятельно. Ну и сами эти направления отчасти разгружают врачей от бабушек которые ходили туда пообщаться в очереди от нечего делать.
Ну а скорая должна ехать только если действительно нужна срочная помощь, ведь не критичные вызовы отвлекают и увеличивают время приезда к тем кто на грани жизни и смерти находится.
Востаннє редагувалось Aps в П'ят 08 лют, 2019 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:56
Re: Політичні дискусії
Я подивлюсь, що Ви заспіваєте, якщо влада зміниться.
Чомусь певен, що тільки імена в пісні змінити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:06
lapay
Так если будут также *низенько-низенько*, так же точно буду оценивать.
А как иначе-то?
По большому счёту у нас с 1991 идёт естественный объективный прогресс. Потихоньку.
Влада не напрягается...
Но это было бы нормально при условии, что мы и так стоим на высоком уровне.
Из болота нужно-то вырываться.
И никаких претензий бы не было, если бы должностные лица сами не брали на себя ответственность, обещая, что вырвут ... поднимут.
Именно поэтому к ним претензии. Точнее спрос с них.
Сами берут на себя ответственность. Прилично наживаются от преференций должностных. А результат далёк.
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