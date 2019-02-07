Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:11

lapay

Хорошо бы увидеть, что эти сэкономленные на госзакупках средства дошли до пациента!



Чтобы не получилось, как с преступниками. Дела заводят, даже арестовывают - на чём пиарятся, а конечной точки дальше нет.



В этом году в пульманологии смотрю список наличия препаратов - из нужного 3 флакона антибиотика на всё отделение!

За весь курс лечения для врача-пенсионера не нашлось ни одного флакона)))))))))))))))

Я так понимаю, что их я покупал в аптеке этажом ниже))))

Но дело даже не в этом.

А 3 флакона на отделение...

Да и весь перечень ... даже не смешно.



Да ещё. Если до реформы ренгенснимки врачам (хотя бы самим врачам) делали бесплатно (что-то доходило до ренген-кабинета), то после реформы - за деньги))

Флю бесплатно, но аппарат часто ломается))