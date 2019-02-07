Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:45

tea написав: Тракторист написав: tea написав: Садовий зробив зі Львова туристичне місто №1 в Україні. Садовий зробив зі Львова туристичне місто №1 в Україні.

лучше бы он с львовским мусором разобрался... лучше бы он с львовским мусором разобрался...

Проблему зі сміттям йому підсунули. Проблему зі сміттям йому підсунули.

Это как Кернесу подсунули Харьков с изношенной на 90% инфраструктурой. Но этот эффективный менеджер, у которого теперь учится Кличко, оказался очень работоспособным харьковчанином и за отведенное избирателями ему время он смог возродить центр города, в соответствии с утвержденным архитектурным планом реконструировал почти все рынки города, навел порядок на улицах. Город стал приятным для прогулок, работы и отдыха.Хотя придраться к чему либо каждый сможет. К столбу тоже можно придраться. Типа, чего стоишь?