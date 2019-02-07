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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 119
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
14
Зеленський Володимир Олександрович
26%
31
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
8%
9
Порошенко Петро Олексійович
35%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
15
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:48

  fler написав:
  Aps написав:Ну а скорая должна ехать только если действительно нужна срочная помощь, ведь не критичные вызовы отвлекают и увеличивают время приезда к тем кто на грани жизни и смерти находится.

То есть это правильно, что например, одинокие бабушка или дедушка с температурой 38 теперь должны самостоятельно зимой в поликлинику топать, сидеть в очереди часик, чтобы им поставили диагноз и назначили лечение, а после этого - в аптеку... :shock:


Шедеврально, больной гриппом, если он еще не подготовился ласты склеивать, и легкие его еще не вылезли через ноздри и пока нет температуры 40, должен переться на приём, при этом накашляв в уши соседям по маршрутке или троллейбусу, а затем соседям в очереди к семейному врачу.
Через пару дней все контактные с ним, повторят путь его на Голгофу.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:57

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Шедеврально, больной гриппом, если он еще не подготовился ласты склеивать, и легкие его еще не вылезли через ноздри и пока нет температуры 40, должен переться на приём, при этом накашляв в уши соседям по маршрутке или троллейбусу, а затем соседям в очереди к семейному врачу.

Вона може подзовонити в швидку, а там їй скажуть, щоб дзвонила до сімейного лікаря. В принципі правильно, на те він і сімейний, щоб ходити на виклики.
https://life.pravda.com.ua/health/2018/03/14/229522/
Кожен пацієнт повинен розуміти, що коли лікар іде до нього додому, він не допомагає щонайменше трьом іншим пацієнтам. Пацієнт та лікар будуть разом приймати рішення про необхідність візиту додому", – пояснює МОЗ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:09

Re: Політичні дискусії

fler написав:
  Aps написав:Ну а скорая должна ехать только если действительно нужна срочная помощь, ведь не критичные вызовы отвлекают и увеличивают время приезда к тем кто на грани жизни и смерти находится.

То есть это правильно, что например, одинокие бабушка или дедушка с температурой 38 теперь должны самостоятельно зимой в поликлинику топать, сидеть в очереди часик, чтобы им поставили диагноз и назначили лечение, а после этого - в аптеку... :shock:
Семейный врач к ней должен прийти. Или предлагаете что скорая должна ехать?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:35

Подавляющее большинство — 78,3% — жителей Одесской области не платит за газ по три месяца и больше. Об этом сообщили в областном управлении статистики.

https://dumskaya.net/news/bolshinstvo-z ... -d-095408/

Фига себе, вот вам и вся политдискуссия, приплыли
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:37

  Aps написав:
fler написав:То есть это правильно, что например, одинокие бабушка или дедушка с температурой 38 теперь должны самостоятельно зимой в поликлинику топать, сидеть в очереди часик, чтобы им поставили диагноз и назначили лечение, а после этого - в аптеку... :shock:
Семейный врач к ней должен прийти. Или предлагаете что скорая должна ехать?

Воспаление легких, например, не всегда прослушивается и семейный врач может поставить неверный диагноз, как повезет. Если семейный врач хотя бы терапевт по профилю, то направит на рентген и может помочь вызвать скорую. А что если он не терапевт? Добавились проблемы, которых раньше бы не возникло. Это улучшение?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:40

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Подавляющее большинство — 78,3% — жителей Одесской области не платит за газ по три месяца и больше. Об этом сообщили в областном управлении статистики.

Юля Зеля прийде - халяву поверне. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:45

  tea написав:
  Тракторист написав:
  tea написав:Садовий зробив зі Львова туристичне місто №1 в Україні.

лучше бы он с львовским мусором разобрался... :)

Проблему зі сміттям йому підсунули.

Это как Кернесу подсунули Харьков с изношенной на 90% инфраструктурой. Но этот эффективный менеджер, у которого теперь учится Кличко, оказался очень работоспособным харьковчанином и за отведенное избирателями ему время он смог возродить центр города, в соответствии с утвержденным архитектурным планом реконструировал почти все рынки города, навел порядок на улицах. Город стал приятным для прогулок, работы и отдыха.

Хотя придраться к чему либо каждый сможет. К столбу тоже можно придраться. Типа, чего стоишь? :D
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:47

  lapay написав:
  freeze написав:Подавляющее большинство — 78,3% — жителей Одесской области не платит за газ по три месяца и больше. Об этом сообщили в областном управлении статистики.

Юля Зеля прийде - халяву поверне. :)


Порошенко любит шутить с тарифами, а дальше какие действия?

))) Сколько думаете из этих 78 процентов проголосует за Порошенко ?
Ноль целых ноль десятых, и из оставшихся 22 процентов малая часть.
А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами.
Потому что надо думать дальше своей пятки, был уже один Камикадзе с нулевым сейчас рейтингом и с боязнью даже выставить свою кандидатуру на выборы.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:47

  lapay написав:
  freeze написав:Шедеврально, больной гриппом, если он еще не подготовился ласты склеивать, и легкие его еще не вылезли через ноздри и пока нет температуры 40, должен переться на приём, при этом накашляв в уши соседям по маршрутке или троллейбусу, а затем соседям в очереди к семейному врачу.

Вона може подзовонити в швидку, а там їй скажуть, щоб дзвонила до сімейного лікаря. В принципі правильно, на те він і сімейний, щоб ходити на виклики.
https://life.pravda.com.ua/health/2018/03/14/229522/
Кожен пацієнт повинен розуміти, що коли лікар іде до нього додому, він не допомагає щонайменше трьом іншим пацієнтам. Пацієнт та лікар будуть разом приймати рішення про необхідність візиту додому", – пояснює МОЗ.

Дай Бог вам стать быстрее пациентом в нынешней "системе" здравоохранения. Иначе по ходу не дойдет до вас. :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:49

  Starikan написав:Сложно сказать... мне кажется, что противников этого курса (который означает окончательный разрыв с путинской РФ) среди пересичных вполне хватает, а такое решение их даже может мобилизовать.
Признаюсь, весьма удивлен низким рейтингом бойко-мураевых. Неужто так повлияло отделение их традиционного электората от Украины? Но были же и Харьков-Запорожье-Херсон-Одесса?


даже не мечтайте
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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