Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Aps написав:Ну а скорая должна ехать только если действительно нужна срочная помощь, ведь не критичные вызовы отвлекают и увеличивают время приезда к тем кто на грани жизни и смерти находится.
То есть это правильно, что например, одинокие бабушка или дедушка с температурой 38 теперь должны самостоятельно зимой в поликлинику топать, сидеть в очереди часик, чтобы им поставили диагноз и назначили лечение, а после этого - в аптеку...
Шедеврально, больной гриппом, если он еще не подготовился ласты склеивать, и легкие его еще не вылезли через ноздри и пока нет температуры 40, должен переться на приём, при этом накашляв в уши соседям по маршрутке или троллейбусу, а затем соседям в очереди к семейному врачу. Через пару дней все контактные с ним, повторят путь его на Голгофу.
freeze написав:Шедеврально, больной гриппом, если он еще не подготовился ласты склеивать, и легкие его еще не вылезли через ноздри и пока нет температуры 40, должен переться на приём, при этом накашляв в уши соседям по маршрутке или троллейбусу, а затем соседям в очереди к семейному врачу.
Кожен пацієнт повинен розуміти, що коли лікар іде до нього додому, він не допомагає щонайменше трьом іншим пацієнтам. Пацієнт та лікар будуть разом приймати рішення про необхідність візиту додому", – пояснює МОЗ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Aps написав:Ну а скорая должна ехать только если действительно нужна срочная помощь, ведь не критичные вызовы отвлекают и увеличивают время приезда к тем кто на грани жизни и смерти находится.
То есть это правильно, что например, одинокие бабушка или дедушка с температурой 38 теперь должны самостоятельно зимой в поликлинику топать, сидеть в очереди часик, чтобы им поставили диагноз и назначили лечение, а после этого - в аптеку...
Семейный врач к ней должен прийти. Или предлагаете что скорая должна ехать?
fler написав:То есть это правильно, что например, одинокие бабушка или дедушка с температурой 38 теперь должны самостоятельно зимой в поликлинику топать, сидеть в очереди часик, чтобы им поставили диагноз и назначили лечение, а после этого - в аптеку...
Семейный врач к ней должен прийти. Или предлагаете что скорая должна ехать?
Воспаление легких, например, не всегда прослушивается и семейный врач может поставить неверный диагноз, как повезет. Если семейный врач хотя бы терапевт по профилю, то направит на рентген и может помочь вызвать скорую. А что если он не терапевт? Добавились проблемы, которых раньше бы не возникло. Это улучшение?
tea написав:Садовий зробив зі Львова туристичне місто №1 в Україні.
лучше бы он с львовским мусором разобрался...
Проблему зі сміттям йому підсунули.
Это как Кернесу подсунули Харьков с изношенной на 90% инфраструктурой. Но этот эффективный менеджер, у которого теперь учится Кличко, оказался очень работоспособным харьковчанином и за отведенное избирателями ему время он смог возродить центр города, в соответствии с утвержденным архитектурным планом реконструировал почти все рынки города, навел порядок на улицах. Город стал приятным для прогулок, работы и отдыха.
Хотя придраться к чему либо каждый сможет. К столбу тоже можно придраться. Типа, чего стоишь?
freeze написав:Подавляющее большинство — 78,3% — жителей Одесской области не платит за газ по три месяца и больше. Об этом сообщили в областном управлении статистики.
Юля Зеля прийде - халяву поверне.
Порошенко любит шутить с тарифами, а дальше какие действия?
))) Сколько думаете из этих 78 процентов проголосует за Порошенко ? Ноль целых ноль десятых, и из оставшихся 22 процентов малая часть. А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами. Потому что надо думать дальше своей пятки, был уже один Камикадзе с нулевым сейчас рейтингом и с боязнью даже выставить свою кандидатуру на выборы.
freeze написав:Шедеврально, больной гриппом, если он еще не подготовился ласты склеивать, и легкие его еще не вылезли через ноздри и пока нет температуры 40, должен переться на приём, при этом накашляв в уши соседям по маршрутке или троллейбусу, а затем соседям в очереди к семейному врачу.
Кожен пацієнт повинен розуміти, що коли лікар іде до нього додому, він не допомагає щонайменше трьом іншим пацієнтам. Пацієнт та лікар будуть разом приймати рішення про необхідність візиту додому", – пояснює МОЗ.
Дай Бог вам стать быстрее пациентом в нынешней "системе" здравоохранения. Иначе по ходу не дойдет до вас.
Starikan написав:Сложно сказать... мне кажется, что противников этого курса (который означает окончательный разрыв с путинской РФ) среди пересичных вполне хватает, а такое решение их даже может мобилизовать. Признаюсь, весьма удивлен низким рейтингом бойко-мураевых. Неужто так повлияло отделение их традиционного электората от Украины? Но были же и Харьков-Запорожье-Херсон-Одесса?
даже не мечтайте
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.