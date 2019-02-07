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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 119
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
14
Зеленський Володимир Олександрович
26%
31
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
8%
9
Порошенко Петро Олексійович
35%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
15
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:55

  Василь-Рівне написав:detroytred Ви повний профан в медицині і несете ахінею. Пишіть ліпше про те, про що маєте хоч найзеленішу уяву ! :twisted:


Поделитесь своими познаниями в медицине которую другие не знают, а вы якобы дока.
Хотя даже специализацию и регион работы пока не назвали.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:57

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Сколько думаете из этих 78 процентов проголосует за Порошенко ?
Ноль целых ноль десятых, и из оставшихся 22 процентов малая часть.
А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами.
Потому что надо думать дальше своей пятки, был уже один Камикадзе с нулевым сейчас рейтингом и с боязнью даже выставить свою кандидатуру на выборы.

А Ви не здогадуєтесь, чому Гройсман рік не піднімав тарифи, а потім, перед виборами, взяв і підняв? ;)
Прям такі всі дурні самогубці, а опозиція з клоунами розумні рятівники. :evil:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:00

  fler написав:
  Aps написав:Ну а скорая должна ехать только если действительно нужна срочная помощь, ведь не критичные вызовы отвлекают и увеличивают время приезда к тем кто на грани жизни и смерти находится.

То есть это правильно, что например, одинокие бабушка или дедушка с температурой 38 теперь должны самостоятельно зимой в поликлинику топать, сидеть в очереди часик, чтобы им поставили диагноз и назначили лечение, а после этого - в аптеку... :shock:

нашему государству дедушки и бабушки не нужны и реформа заключается в уменьшении количества дедешек и бабушек... работают сразу по 3-м напрввлениям: минимальная пенсия меньше прожиточного минимума, коммунальные платежи такие что они или должны замёрзнуть или умереть с голоду, ну и в качестве вишинки на торте - медицинская "реформа"... :(
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:02

  lapay написав:
  freeze написав:Сколько думаете из этих 78 процентов проголосует за Порошенко ?
Ноль целых ноль десятых, и из оставшихся 22 процентов малая часть.
А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами.
Потому что надо думать дальше своей пятки, был уже один Камикадзе с нулевым сейчас рейтингом и с боязнью даже выставить свою кандидатуру на выборы.

А Ви не здогадуєтесь, чому Гройсман рік не піднімав тарифи, а потім, перед виборами, взяв і підняв? ;)
Прям такі всі дурні самогубці, а опозиція з клоунами розумні рятівники. :evil:

врать то зачем? тарифы росли постоянно и не один раз...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:06

  lapay написав:А Ви не здогадуєтесь, чому Гройсман рік не піднімав тарифи, а потім, перед виборами, взяв і підняв?


Ну если вы делаете акцент на словах Гройсман понял тариф Перед выборами, то логично предположить, что по заданию масонов Гройсман топит Порошенко.
Кстати может и реально топит гаранта, там такие умные люди на верхах сидят и в политические шахматы играют фигурами пересичных, что всё может быть.
И Гройсман тут очень успешен в подтоплении ))
freeze
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