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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:55
Василь-Рівне написав:detroytred
Ви повний профан в медицині і несете ахінею. Пишіть ліпше про те, про що маєте хоч найзеленішу уяву !
Поделитесь своими познаниями в медицине которую другие не знают, а вы якобы дока.
Хотя даже специализацию и регион работы пока не назвали.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:57
freeze написав:
Сколько думаете из этих 78 процентов проголосует за Порошенко ?
Ноль целых ноль десятых, и из оставшихся 22 процентов малая часть.
А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами.
Потому что надо думать дальше своей пятки, был уже один Камикадзе с нулевым сейчас рейтингом и с боязнью даже выставить свою кандидатуру на выборы.
А Ви не здогадуєтесь, чому Гройсман рік не піднімав тарифи, а потім, перед виборами, взяв і підняв?
Прям такі всі дурні самогубці, а опозиція з клоунами розумні рятівники.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:00
fler написав: Aps написав:
Ну а скорая должна ехать только если действительно нужна срочная помощь, ведь не критичные вызовы отвлекают и увеличивают время приезда к тем кто на грани жизни и смерти находится.
То есть это правильно, что например, одинокие бабушка или дедушка с температурой 38 теперь должны самостоятельно зимой в поликлинику топать, сидеть в очереди часик, чтобы им поставили диагноз и назначили лечение, а после этого - в аптеку...
нашему государству дедушки и бабушки не нужны и реформа заключается в уменьшении количества дедешек и бабушек... работают сразу по 3-м напрввлениям: минимальная пенсия меньше прожиточного минимума, коммунальные платежи такие что они или должны замёрзнуть или умереть с голоду, ну и в качестве вишинки на торте - медицинская "реформа"...
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:02
lapay написав: freeze написав:
Сколько думаете из этих 78 процентов проголосует за Порошенко ?
Ноль целых ноль десятых, и из оставшихся 22 процентов малая часть.
А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами.
Потому что надо думать дальше своей пятки, был уже один Камикадзе с нулевым сейчас рейтингом и с боязнью даже выставить свою кандидатуру на выборы.
А Ви не здогадуєтесь, чому Гройсман рік не піднімав тарифи, а потім, перед виборами, взяв і підняв?
Прям такі всі дурні самогубці, а опозиція з клоунами розумні рятівники.
врать то зачем? тарифы росли постоянно и не один раз...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:06
lapay написав:
А Ви не здогадуєтесь, чому Гройсман рік не піднімав тарифи, а потім, перед виборами, взяв і підняв?
Ну если вы делаете акцент на словах Гройсман понял тариф Перед выборами, то логично предположить, что по заданию масонов Гройсман топит Порошенко.
Кстати может и реально топит гаранта, там такие умные люди на верхах сидят и в политические шахматы играют фигурами пересичных, что всё может быть.
И Гройсман тут очень успешен в подтоплении ))
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