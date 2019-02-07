Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 121122123124 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 119 Бойко Юрій Анатолійович 2% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 14 Зеленський Володимир Олександрович 26% 31 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 8% 9 Порошенко Петро Олексійович 35% 42 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 4 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 13% 15 Всього голосів : 119 Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:55 Василь-Рівне написав: detroytred Ви повний профан в медицині і несете ахінею. Пишіть ліпше про те, про що маєте хоч найзеленішу уяву ! Ви повний профан в медицині і несете ахінею. Пишіть ліпше про те, про що маєте хоч найзеленішу уяву !



Поделитесь своими познаниями в медицине которую другие не знают, а вы якобы дока.

Хотя даже специализацию и регион работы пока не назвали. Поделитесь своими познаниями в медицине которую другие не знают, а вы якобы дока.Хотя даже специализацию и регион работы пока не назвали. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 583 З нами з: 29.05.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:57 Re: Політичні дискусії freeze написав: Сколько думаете из этих 78 процентов проголосует за Порошенко ?

Ноль целых ноль десятых, и из оставшихся 22 процентов малая часть.

А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами.

Потому что надо думать дальше своей пятки, был уже один Камикадзе с нулевым сейчас рейтингом и с боязнью даже выставить свою кандидатуру на выборы. Сколько думаете из этих 78 процентов проголосует за Порошенко ?Ноль целых ноль десятых, и из оставшихся 22 процентов малая часть.А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами.Потому что надо думать дальше своей пятки, был уже один Камикадзе с нулевым сейчас рейтингом и с боязнью даже выставить свою кандидатуру на выборы.

А Ви не здогадуєтесь, чому Гройсман рік не піднімав тарифи, а потім, перед виборами, взяв і підняв?

Прям такі всі дурні самогубці, а опозиція з клоунами розумні рятівники. А Ви не здогадуєтесь, чому Гройсман рік не піднімав тарифи, а потім, перед виборами, взяв і підняв?Прям такі всі дурні самогубці, а опозиція з клоунами розумні рятівники. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 6990 З нами з: 01.08.15 Подякував: 859 раз. Подякували: 1026 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:00 fler написав: Aps написав: Ну а скорая должна ехать только если действительно нужна срочная помощь, ведь не критичные вызовы отвлекают и увеличивают время приезда к тем кто на грани жизни и смерти находится. Ну а скорая должна ехать только если действительно нужна срочная помощь, ведь не критичные вызовы отвлекают и увеличивают время приезда к тем кто на грани жизни и смерти находится.

То есть это правильно, что например, одинокие бабушка или дедушка с температурой 38 теперь должны самостоятельно зимой в поликлинику топать, сидеть в очереди часик, чтобы им поставили диагноз и назначили лечение, а после этого - в аптеку... То есть это правильно, что например, одинокие бабушка или дедушка с температурой 38 теперь должны самостоятельно зимой в поликлинику топать, сидеть в очереди часик, чтобы им поставили диагноз и назначили лечение, а после этого - в аптеку...

нашему государству дедушки и бабушки не нужны и реформа заключается в уменьшении количества дедешек и бабушек... работают сразу по 3-м напрввлениям: минимальная пенсия меньше прожиточного минимума, коммунальные платежи такие что они или должны замёрзнуть или умереть с голоду, ну и в качестве вишинки на торте - медицинская "реформа"... нашему государству дедушки и бабушки не нужны и реформа заключается в уменьшении количества дедешек и бабушек... работают сразу по 3-м напрввлениям: минимальная пенсия меньше прожиточного минимума, коммунальные платежи такие что они или должны замёрзнуть или умереть с голоду, ну и в качестве вишинки на торте - медицинская "реформа"... Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 3992 З нами з: 06.08.08 Подякував: 225 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:02 lapay написав: freeze написав: Сколько думаете из этих 78 процентов проголосует за Порошенко ?

Ноль целых ноль десятых, и из оставшихся 22 процентов малая часть.

А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами.

Потому что надо думать дальше своей пятки, был уже один Камикадзе с нулевым сейчас рейтингом и с боязнью даже выставить свою кандидатуру на выборы. Сколько думаете из этих 78 процентов проголосует за Порошенко ?Ноль целых ноль десятых, и из оставшихся 22 процентов малая часть.А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами.Потому что надо думать дальше своей пятки, был уже один Камикадзе с нулевым сейчас рейтингом и с боязнью даже выставить свою кандидатуру на выборы.

А Ви не здогадуєтесь, чому Гройсман рік не піднімав тарифи, а потім, перед виборами, взяв і підняв?

Прям такі всі дурні самогубці, а опозиція з клоунами розумні рятівники. А Ви не здогадуєтесь, чому Гройсман рік не піднімав тарифи, а потім, перед виборами, взяв і підняв?Прям такі всі дурні самогубці, а опозиція з клоунами розумні рятівники.

врать то зачем? тарифы росли постоянно и не один раз... врать то зачем? тарифы росли постоянно и не один раз... Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 3992 З нами з: 06.08.08 Подякував: 225 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 121122123124 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_