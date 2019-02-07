Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Сколько думаете из этих 78 процентов проголосует за Порошенко ? Ноль целых ноль десятых, и из оставшихся 22 процентов малая часть. А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами. Потому что надо думать дальше своей пятки, был уже один Камикадзе с нулевым сейчас рейтингом и с боязнью даже выставить свою кандидатуру на выборы.
А Ви не здогадуєтесь, чому Гройсман рік не піднімав тарифи, а потім, перед виборами, взяв і підняв? Прям такі всі дурні самогубці, а опозиція з клоунами розумні рятівники.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Aps написав:Ну а скорая должна ехать только если действительно нужна срочная помощь, ведь не критичные вызовы отвлекают и увеличивают время приезда к тем кто на грани жизни и смерти находится.
То есть это правильно, что например, одинокие бабушка или дедушка с температурой 38 теперь должны самостоятельно зимой в поликлинику топать, сидеть в очереди часик, чтобы им поставили диагноз и назначили лечение, а после этого - в аптеку...
нашему государству дедушки и бабушки не нужны и реформа заключается в уменьшении количества дедешек и бабушек... работают сразу по 3-м напрввлениям: минимальная пенсия меньше прожиточного минимума, коммунальные платежи такие что они или должны замёрзнуть или умереть с голоду, ну и в качестве вишинки на торте - медицинская "реформа"...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
freeze написав:Сколько думаете из этих 78 процентов проголосует за Порошенко ? Ноль целых ноль десятых, и из оставшихся 22 процентов малая часть. А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами. Потому что надо думать дальше своей пятки, был уже один Камикадзе с нулевым сейчас рейтингом и с боязнью даже выставить свою кандидатуру на выборы.
А Ви не здогадуєтесь, чому Гройсман рік не піднімав тарифи, а потім, перед виборами, взяв і підняв? Прям такі всі дурні самогубці, а опозиція з клоунами розумні рятівники.
врать то зачем? тарифы росли постоянно и не один раз...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
lapay написав:А Ви не здогадуєтесь, чому Гройсман рік не піднімав тарифи, а потім, перед виборами, взяв і підняв?
Ну если вы делаете акцент на словах Гройсман понял тариф Перед выборами, то логично предположить, что по заданию масонов Гройсман топит Порошенко. Кстати может и реально топит гаранта, там такие умные люди на верхах сидят и в политические шахматы играют фигурами пересичных, что всё может быть. И Гройсман тут очень успешен в подтоплении ))
lapay написав:В принципі правильно, на те він і сімейний, щоб ходити на виклики.
Батьки: лікарі не дають номери і відмовляються приходити на виклик
На запитання Укрінформу про те, як нині все це регулюється, у прес-службі МОЗу відповіли: «Виклики додому сімейного лікаря, терапевта та педіатра є у переліку послуг первинної медичної допомоги, але рішення про виїзд додому лікар приймає самостійно. Лікар за медичними показами визначає, чи є необхідність їхати на виклик, чи він може вирішити проблему пацієнта по телефону або запросити його в амбулаторію».
Не можна допустити в 2 тур ні Порошенка ні Тимошенко. Садовий не рейтинговий. Лишається Гриценко...слід підтримати...мабуть.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.