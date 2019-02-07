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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 122123124125>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 121
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
14
Зеленський Володимир Олександрович
27%
33
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
7%
9
Порошенко Петро Олексійович
35%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:55

  Василь-Рівне написав:detroytred Ви повний профан в медицині і несете ахінею. Пишіть ліпше про те, про що маєте хоч найзеленішу уяву ! :twisted:


Поделитесь своими познаниями в медицине которую другие не знают, а вы якобы дока.
Хотя даже специализацию и регион работы пока не назвали.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:57

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Сколько думаете из этих 78 процентов проголосует за Порошенко ?
Ноль целых ноль десятых, и из оставшихся 22 процентов малая часть.
А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами.
Потому что надо думать дальше своей пятки, был уже один Камикадзе с нулевым сейчас рейтингом и с боязнью даже выставить свою кандидатуру на выборы.

А Ви не здогадуєтесь, чому Гройсман рік не піднімав тарифи, а потім, перед виборами, взяв і підняв? ;)
Прям такі всі дурні самогубці, а опозиція з клоунами розумні рятівники. :evil:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:00

  fler написав:
  Aps написав:Ну а скорая должна ехать только если действительно нужна срочная помощь, ведь не критичные вызовы отвлекают и увеличивают время приезда к тем кто на грани жизни и смерти находится.

То есть это правильно, что например, одинокие бабушка или дедушка с температурой 38 теперь должны самостоятельно зимой в поликлинику топать, сидеть в очереди часик, чтобы им поставили диагноз и назначили лечение, а после этого - в аптеку... :shock:

нашему государству дедушки и бабушки не нужны и реформа заключается в уменьшении количества дедешек и бабушек... работают сразу по 3-м напрввлениям: минимальная пенсия меньше прожиточного минимума, коммунальные платежи такие что они или должны замёрзнуть или умереть с голоду, ну и в качестве вишинки на торте - медицинская "реформа"... :(
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:02

  lapay написав:
  freeze написав:Сколько думаете из этих 78 процентов проголосует за Порошенко ?
Ноль целых ноль десятых, и из оставшихся 22 процентов малая часть.
А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами.
Потому что надо думать дальше своей пятки, был уже один Камикадзе с нулевым сейчас рейтингом и с боязнью даже выставить свою кандидатуру на выборы.

А Ви не здогадуєтесь, чому Гройсман рік не піднімав тарифи, а потім, перед виборами, взяв і підняв? ;)
Прям такі всі дурні самогубці, а опозиція з клоунами розумні рятівники. :evil:

врать то зачем? тарифы росли постоянно и не один раз...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:06

  lapay написав:А Ви не здогадуєтесь, чому Гройсман рік не піднімав тарифи, а потім, перед виборами, взяв і підняв?


Ну если вы делаете акцент на словах Гройсман понял тариф Перед выборами, то логично предположить, что по заданию масонов Гройсман топит Порошенко.
Кстати может и реально топит гаранта, там такие умные люди на верхах сидят и в политические шахматы играют фигурами пересичных, что всё может быть.
И Гройсман тут очень успешен в подтоплении ))
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:14

  shapo написав:
  Василь-Рівне написав:detroytred Ви повний профан в медицині і несете ахінею. Пишіть ліпше про те, про що маєте хоч найзеленішу уяву ! :twisted:



Хотя даже специализацию и регион работы пока не назвали.


Призвание: кишкомот
Специализация:
Гуртова та роздрібна продажа всього спектру CDMA обладнання (модеми,роутери,антени,перехідники, конектори,кабель і т.і.)
http://netobzor.org/forum/index.php?topic=4666.0
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 08 лют, 2019 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:16

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Ну если вы делаете акцент на словах Гройсман понял тариф Перед выборами, то логично предположить, что по заданию масонов Гройсман топит Порошенко.

Логічно, для свідків Рептілоїдів. Для інших логічно те, що інакше (без МВФ) ніхто не давав кредитів, про що і писали в Мінфіні (посилання я вже давав).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:31

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:В принципі правильно, на те він і сімейний, щоб ходити на виклики.

Батьки: лікарі не дають номери і відмовляються приходити на виклик

На запитання Укрінформу про те, як нині все це регулюється, у прес-службі МОЗу відповіли: «Виклики додому сімейного лікаря, терапевта та педіатра є у переліку послуг первинної медичної допомоги, але рішення про виїзд додому лікар приймає самостійно. Лікар за медичними показами визначає, чи є необхідність їхати на виклик, чи він може вирішити проблему пацієнта по телефону або запросити його в амбулаторію».

https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... ci-ni.html
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:35

А Путин знает, что ему предложили стать Президентом Украины?

Зображення
https://www.unian.ua/politics/10426296- ... -foto.html
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:43

  M-A-X написав:
  19yuriy91 написав:Садовый обнародовал тайное соглашение, якобы предложенное Банковой в 2016 году за снятие "мусорной блокады": "Суть проста - я передаю фракцию "Самопомич" под контроль БПП". ВИДЕО

https://censor.net.ua/news/3110688/sado ... _musornoyi

Вот это поворот.

Не можна допустити в 2 тур ні Порошенка ні Тимошенко.
Садовий не рейтинговий.
Лишається Гриценко...слід підтримати...мабуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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