Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:В принципі правильно, на те він і сімейний, щоб ходити на виклики.
Батьки: лікарі не дають номери і відмовляються приходити на виклик
На запитання Укрінформу про те, як нині все це регулюється, у прес-службі МОЗу відповіли: «Виклики додому сімейного лікаря, терапевта та педіатра є у переліку послуг первинної медичної допомоги, але рішення про виїзд додому лікар приймає самостійно. Лікар за медичними показами визначає, чи є необхідність їхати на виклик, чи він може вирішити проблему пацієнта по телефону або запросити його в амбулаторію».
Невістка, яка нянчила своїх внуків в Нідерландах, теж обурювалась - соплі не лікують, виписують антибіотики, які в нас дають тільки дорослим, і т.д. Чесно - не розумію батьків, які дають дітям щось, крім Нурофену, якщо температура >38-39, і щось відхаркуюче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПЕТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА ПОРОШЕНКА ... Наша місія – вступ до Євросоюзу і НАТО. Лише повноправне членство в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі остаточно і безповоротно гарантує нашу українську державну незалежність, нашу українську національну безпеку. ... У 2023 ми подамо заявку на вступ до ЄС, отримаємо і почнемо виконувати План дій щодо членства в НАТО. ... Упродовж наступних 5 років Україна має стати: - лідером аграрного сектору в Європі; - одним із п’яти нових глобальних лідерів ІТ-сектору; - регіональним лідером індустріального розвитку; - транспортним хабом Східної Європи; - однією з десяти найбільш відвідуваних країн Європи під гаслом «Модна країна, яку відкриває світ». ... Інфляцію знижено вчетверо порівняно з 2015 роком. ...