Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:В принципі правильно, на те він і сімейний, щоб ходити на виклики.
Батьки: лікарі не дають номери і відмовляються приходити на виклик
На запитання Укрінформу про те, як нині все це регулюється, у прес-службі МОЗу відповіли: «Виклики додому сімейного лікаря, терапевта та педіатра є у переліку послуг первинної медичної допомоги, але рішення про виїзд додому лікар приймає самостійно. Лікар за медичними показами визначає, чи є необхідність їхати на виклик, чи він може вирішити проблему пацієнта по телефону або запросити його в амбулаторію».
Невістка, яка нянчила своїх внуків в Нідерландах, теж обурювалась - соплі не лікують, виписують антибіотики, які в нас дають тільки дорослим, і т.д. Чесно - не розумію батьків, які дають дітям щось, крім Нурофену, якщо температура >38-39, і щось відхаркуюче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПЕТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА ПОРОШЕНКА ... Наша місія – вступ до Євросоюзу і НАТО. Лише повноправне членство в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі остаточно і безповоротно гарантує нашу українську державну незалежність, нашу українську національну безпеку. ... У 2023 ми подамо заявку на вступ до ЄС, отримаємо і почнемо виконувати План дій щодо членства в НАТО. ... Упродовж наступних 5 років Україна має стати: - лідером аграрного сектору в Європі; - одним із п’яти нових глобальних лідерів ІТ-сектору; - регіональним лідером індустріального розвитку; - транспортним хабом Східної Європи; - однією з десяти найбільш відвідуваних країн Європи під гаслом «Модна країна, яку відкриває світ». ... Інфляцію знижено вчетверо порівняно з 2015 роком. ...
Тракторист написав:Проблему зі сміттям йому підсунули.
Это как Кернесу подсунули Харьков с изношенной на 90% инфраструктурой. Но этот эффективный менеджер, у которого теперь учится Кличко, оказался очень работоспособным харьковчанином и за отведенное избирателями ему время он смог возродить центр города, в соответствии с утвержденным архитектурным планом реконструировал почти все рынки города, навел порядок на улицах. Город стал приятным для прогулок, работы и отдыха.
Хотя придраться к чему либо каждый сможет. К столбу тоже можно придраться. Типа, чего стоишь?
Слід визнати - Гєпа навів порядок в місті.Харків - чисте місто.Вулиця Сумська - взірець Харкова.Йдеш по вулиці з бруківкою і часом здається,що то якась вуличка Львова.
M-A-X написав:А кто нас заставляет противостоят ей? Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории? Лучше быть нейтральными, как Швейцария.
Можно быть нейтральным, але е одне але. Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года. События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину. Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось