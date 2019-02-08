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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 123124125126>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 121
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
14
Зеленський Володимир Олександрович
27%
33
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
7%
9
Порошенко Петро Олексійович
35%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:45

Re: Політичні дискусії

  Квесторе_поверніться написав:слід підтримати...мабуть
чепуха
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:00

  yanyura написав:
  lapay написав:В принципі правильно, на те він і сімейний, щоб ходити на виклики.

Батьки: лікарі не дають номери і відмовляються приходити на виклик

На запитання Укрінформу про те, як нині все це регулюється, у прес-службі МОЗу відповіли: «Виклики додому сімейного лікаря, терапевта та педіатра є у переліку послуг первинної медичної допомоги, але рішення про виїзд додому лікар приймає самостійно. Лікар за медичними показами визначає, чи є необхідність їхати на виклик, чи він може вирішити проблему пацієнта по телефону або запросити його в амбулаторію».

https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... ci-ni.html

Невістка, яка нянчила своїх внуків в Нідерландах, теж обурювалась - соплі не лікують, виписують антибіотики, які в нас дають тільки дорослим, і т.д. :)
Чесно - не розумію батьків, які дають дітям щось, крім Нурофену, якщо температура >38-39, і щось відхаркуюче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:03

Из
ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПЕТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА ПОРОШЕНКА
...
Наша місія – вступ до Євросоюзу і НАТО. Лише повноправне членство в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі остаточно і безповоротно гарантує нашу українську державну незалежність, нашу українську національну безпеку.
...
У 2023 ми подамо заявку на вступ до ЄС, отримаємо і почнемо виконувати План дій щодо членства в НАТО.
...
Упродовж наступних 5 років Україна має стати:
- лідером аграрного сектору в Європі;
- одним із п’яти нових глобальних лідерів ІТ-сектору;
- регіональним лідером індустріального розвитку;
- транспортним хабом Східної Європи;
- однією з десяти найбільш відвідуваних країн Європи під гаслом «Модна країна, яку відкриває світ».
...
Інфляцію знижено вчетверо порівняно з 2015 роком.
...

http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/WP009? ... 001F01=719
Зображення
https://index.minfin.com.ua/economy/ind ... ion/basic/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:42

Почему нельзя критиковать майдан?

Членство где-либо - лишение части суверенитета...
Не кормите троллей:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:18

  buratinyo написав:
  tea написав:
  Тракторист написав:Проблему зі сміттям йому підсунули.

Это как Кернесу подсунули Харьков с изношенной на 90% инфраструктурой. Но этот эффективный менеджер, у которого теперь учится Кличко, оказался очень работоспособным харьковчанином и за отведенное избирателями ему время он смог возродить центр города, в соответствии с утвержденным архитектурным планом реконструировал почти все рынки города, навел порядок на улицах. Город стал приятным для прогулок, работы и отдыха.

Хотя придраться к чему либо каждый сможет. К столбу тоже можно придраться. Типа, чего стоишь? :D

Слід визнати - Гєпа навів порядок в місті.Харків - чисте місто.Вулиця Сумська - взірець Харкова.Йдеш по вулиці з бруківкою і часом здається,що то якась вуличка Львова.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:22

  Квесторе_поверніться написав:
  M-A-X написав:Вот это поворот.

Не можна допустити в 2 тур ні Порошенка ні Тимошенко.
Садовий не рейтинговий.

Тільки що Садовий відповідав на 112 на питання глядачів і Маги.
Освічена,культурна,духовна людина.Мер міста-мільйонника.Не побачив жодної популістичної відповіді.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:23

  M-A-X написав:Членство где-либо - лишение части суверенитета...

Без парасольки НАТО важко протистояти Росії.
Тому це наша стратегічна мета - стукати у двері НАТО,поки вони не відваляться.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:42

  tea написав:
  M-A-X написав:Членство где-либо - лишение части суверенитета...

Без парасольки НАТО важко протистояти Росії.
Тому це наша стратегічна мета - стукати у двері НАТО,поки вони не відваляться.

А кто нас заставляет противостоят ей?
Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?
Лучше быть нейтральными, как Швейцария.
Не кормите троллей:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:44

  yanyura написав:А Путин знает, что ему предложили стать Президентом Украины?

Зображення
https://www.unian.ua/politics/10426296- ... -foto.html

если бы он балотировался, то набрал больше бы чем петя... :mrgreen:
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:47

  M-A-X написав:А кто нас заставляет противостоят ей?
Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?
Лучше быть нейтральными, как Швейцария.

Можно быть нейтральным, але е одне але.
Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.
События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.
Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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