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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 121
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
14
Зеленський Володимир Олександрович
27%
33
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
7%
9
Порошенко Петро Олексійович
35%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:48

  Тракторист написав:если бы он балотировался, то набрал больше бы чем петя... :mrgreen:

Чемодан. Вокзал. Россия.
И обголосуйтесь за Путина до полной нирваны.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:49

  tea написав:
  M-A-X написав:Членство где-либо - лишение части суверенитета...

Без парасольки НАТО важко протистояти Росії.
Тому це наша стратегічна мета - стукати у двері НАТО,поки вони не відваляться.

есть шанс что в пословице «Незваный гость хуже татарина» поменяют татарина на украинца... :mrgreen:
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:01

Re: Політичні дискусії

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:06

Квесторе_поверніться
Гриценко не популярен(опросите 100 чел и 25 скажут:не знаем такого)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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