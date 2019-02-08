Чемодан. Вокзал. Россия.
И обголосуйтесь за Путина до полной нирваны.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:48
Чемодан. Вокзал. Россия.
И обголосуйтесь за Путина до полной нирваны.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:49
есть шанс что в пословице «Незваный гость хуже татарина» поменяют татарина на украинца...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:01
Re: Політичні дискусії
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:06
Квесторе_поверніться
Гриценко не популярен(опросите 100 чел и 25 скажут:не знаем такого)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
|