Чемодан. Вокзал. Россия.
И обголосуйтесь за Путина до полной нирваны.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:48
Чемодан. Вокзал. Россия.
И обголосуйтесь за Путина до полной нирваны.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:49
есть шанс что в пословице «Незваный гость хуже татарина» поменяют татарина на украинца...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:01
Re: Політичні дискусії
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:06
Квесторе_поверніться
Гриценко не популярен(опросите 100 чел и 25 скажут:не знаем такого)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:14
подмять Украину-да
получить запасы газа-нет
Украина нужна как часть империи (исторические корни(скрепы), плюс источник рабочей силы на долгие годы...в РФ реально некому уже работать-украинцы, китайцы, жители САР восполняют)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:14
75 достатньо.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:17
а из 75 его поддержат 7
(наберет не выше 6-7%)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:19
проблема даже не в популярности, а в том что между гриценко, порошенко, тимошенко и многими другими нет принципиальной разницы - не стоит искать жемчужину в куче перегноя...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:32
Литва,Латвія і Естонія вступили в НАТО.Щось ніхто не хоче воювати на їх території.
Ми вже були позаблоковою країною.І хто цим скористався?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:55
Re: Політичні дискусії
На самом деле между Порошенко и Тимошенко концептуальная разница. Порошенко - это правый либерал, Тимошенко - это социал-демократ по западной шкале ценностей.
Ориентация Порошенко - это средний бизнес и выше, в том числе крупный бизнес.
Ориентация Тимошенко - это средний бизнес и ниже, в том числе малый бизнес.
Гриценко скорее в этой шкале ценностей где то посередине, но чуть ближе к Тимошенко.
Садовой концептуально ближе к Порошенко, вся фракция Садового несмотря на якобы критику власти все последние годы занималась протекцией своих бизнес-интересов и крупного бизнеса.
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