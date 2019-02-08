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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 124125126127>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 121
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
14
Зеленський Володимир Олександрович
27%
33
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
7%
9
Порошенко Петро Олексійович
35%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:48

  Тракторист написав:если бы он балотировался, то набрал больше бы чем петя... :mrgreen:

Чемодан. Вокзал. Россия.
И обголосуйтесь за Путина до полной нирваны.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:49

  tea написав:
  M-A-X написав:Членство где-либо - лишение части суверенитета...

Без парасольки НАТО важко протистояти Росії.
Тому це наша стратегічна мета - стукати у двері НАТО,поки вони не відваляться.

есть шанс что в пословице «Незваный гость хуже татарина» поменяют татарина на украинца... :mrgreen:
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:01

Re: Політичні дискусії

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:06

Квесторе_поверніться
Гриценко не популярен(опросите 100 чел и 25 скажут:не знаем такого)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:14

  pesikot написав:
  M-A-X написав:А кто нас заставляет противостоят ей?
Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?
Лучше быть нейтральными, как Швейцария.

Можно быть нейтральным, але е одне але.
Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.
События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.
Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска


подмять Украину-да
получить запасы газа-нет

Украина нужна как часть империи (исторические корни(скрепы), плюс источник рабочей силы на долгие годы...в РФ реально некому уже работать-украинцы, китайцы, жители САР восполняют)
https://www.youtube.com/watch?v=zYhP2a9nlCg
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:14

  prodigy написав:Квесторе_поверніться
Гриценко не популярен(опросите 100 чел и 25 скажут:не знаем такого)

75 достатньо.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:17

  Квесторе_поверніться написав:
  prodigy написав:Квесторе_поверніться
Гриценко не популярен(опросите 100 чел и 25 скажут:не знаем такого)

75 достатньо.


а из 75 его поддержат 7
(наберет не выше 6-7%)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:19

  prodigy написав:Квесторе_поверніться
Гриценко не популярен(опросите 100 чел и 25 скажут:не знаем такого)

проблема даже не в популярности, а в том что между гриценко, порошенко, тимошенко и многими другими нет принципиальной разницы - не стоит искать жемчужину в куче перегноя...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:32

  M-A-X написав:
  tea написав:
  M-A-X написав:Членство где-либо - лишение части суверенитета...

Без парасольки НАТО важко протистояти Росії.
Тому це наша стратегічна мета - стукати у двері НАТО,поки вони не відваляться.

А кто нас заставляет противостоят ей?
Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?
Лучше быть нейтральными, как Швейцария.

Литва,Латвія і Естонія вступили в НАТО.Щось ніхто не хоче воювати на їх території.
Ми вже були позаблоковою країною.І хто цим скористався?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:55

Re: Політичні дискусії

Тракторист написав:
  prodigy написав:Квесторе_поверніться
Гриценко не популярен(опросите 100 чел и 25 скажут:не знаем такого)

проблема даже не в популярности, а в том что между гриценко, порошенко, тимошенко и многими другими нет принципиальной разницы - не стоит искать жемчужину в куче перегноя...


На самом деле между Порошенко и Тимошенко концептуальная разница. Порошенко - это правый либерал, Тимошенко - это социал-демократ по западной шкале ценностей.
Ориентация Порошенко - это средний бизнес и выше, в том числе крупный бизнес.
Ориентация Тимошенко - это средний бизнес и ниже, в том числе малый бизнес.
Гриценко скорее в этой шкале ценностей где то посередине, но чуть ближе к Тимошенко.
Садовой концептуально ближе к Порошенко, вся фракция Садового несмотря на якобы критику власти все последние годы занималась протекцией своих бизнес-интересов и крупного бизнеса.
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