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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:09
pesikot написав: M-A-X написав:
А кто нас заставляет противостоят ей?
Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?
Лучше быть нейтральными, как Швейцария.
Можно быть нейтральным, але е одне але.
Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.
События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.
Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска
А можно ссылку на Путина?
Ну а сейчас мы марионетка США. :)
Не кормите троллей:
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M-A-X
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:25
M-A-X написав: pesikot написав: M-A-X написав:
А кто нас заставляет противостоят ей?
Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?
Лучше быть нейтральными, как Швейцария.
Можно быть нейтральным, але е одне але.
Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.
События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.
Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска
А можно ссылку на Путина?
Ну а сейчас мы марионетка США.
ссылки на спорные высказывания не найти скорее всего. Их чистят активно, перед выборами особенно и перед осуществлением спецопераций по типу майданов.
Недавно хотел найти победные реляции Тимошенко в интервью после подписания газового договора. И ... не нашел. Все потерли ее работники. Хотя тут, конечно, явный прокол Тимошенко очевиден. Удалять надо было любой ценой. Судя по поиску безрезультатному - за ценой не постояли.
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buratinyo
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:31
tea написав: buratinyo написав: Тракторист написав:
Проблему зі сміттям йому підсунули.
Это как Кернесу подсунули Харьков с изношенной на 90% инфраструктурой. Но этот эффективный менеджер, у которого теперь учится Кличко, оказался очень работоспособным харьковчанином и за отведенное избирателями ему время он смог возродить центр города, в соответствии с утвержденным архитектурным планом реконструировал почти все рынки города, навел порядок на улицах. Город стал приятным для прогулок, работы и отдыха.
Хотя придраться к чему либо каждый сможет. К столбу тоже можно придраться. Типа, чего стоишь?
Слід визнати - Гєпа навів порядок в місті.Харків - чисте місто.Вулиця Сумська - взірець Харкова.Йдеш по вулиці з бруківкою і часом здається,що то якась вуличка Львова.
Боюсь, что это уже диагноз. Это мусор так на вас подействовал в городе лева. Сравните Львов лучше с шикарным урюпинском российским. Покруче там будет.
С Харьковом сравнивать не нужно. Мы скромны, у нас чисто и львовского мусора нам не надо, да и перемен от рехформаторов тоже.
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buratinyo
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:32
M-A-X написав: pesikot написав: M-A-X написав:
А кто нас заставляет противостоят ей?
Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?
Лучше быть нейтральными, как Швейцария.
Можно быть нейтральным, але е одне але.
Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.
События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.
Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска
А можно ссылку на Путина?
Ну а сейчас мы марионетка США.
А ви поміркуйте самі, хто зазіхає на територіальну цілісність України? Хто ворог, а хто партнер? Хто пропонує Україні цивілізаційний шлях розвитку, а хто хоче в багно втягнути?На мою думку РФ ніколи не дасть Україні розвиватися і багатіти як Державі, тому спрацьовує природня захисна реакція свідомого українського суспільства, розуміючи всі наслідки свого майбутнього і дітей.
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