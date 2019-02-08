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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 121
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
14
Зеленський Володимир Олександрович
27%
33
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
7%
9
Порошенко Петро Олексійович
35%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:09

  pesikot написав:
  M-A-X написав:А кто нас заставляет противостоят ей?
Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?
Лучше быть нейтральными, как Швейцария.

Можно быть нейтральным, але е одне але.
Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.
События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.
Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска

А можно ссылку на Путина?
Ну а сейчас мы марионетка США. :)
Не кормите троллей:
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:25

  M-A-X написав:
  pesikot написав:
  M-A-X написав:А кто нас заставляет противостоят ей?
Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?
Лучше быть нейтральными, как Швейцария.

Можно быть нейтральным, але е одне але.
Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.
События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.
Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска

А можно ссылку на Путина?
Ну а сейчас мы марионетка США. :)

ссылки на спорные высказывания не найти скорее всего. Их чистят активно, перед выборами особенно и перед осуществлением спецопераций по типу майданов.

Недавно хотел найти победные реляции Тимошенко в интервью после подписания газового договора. И ... не нашел. Все потерли ее работники. Хотя тут, конечно, явный прокол Тимошенко очевиден. Удалять надо было любой ценой. Судя по поиску безрезультатному - за ценой не постояли. :)
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:31

  tea написав:
  buratinyo написав:
  Тракторист написав:Проблему зі сміттям йому підсунули.

Это как Кернесу подсунули Харьков с изношенной на 90% инфраструктурой. Но этот эффективный менеджер, у которого теперь учится Кличко, оказался очень работоспособным харьковчанином и за отведенное избирателями ему время он смог возродить центр города, в соответствии с утвержденным архитектурным планом реконструировал почти все рынки города, навел порядок на улицах. Город стал приятным для прогулок, работы и отдыха.

Хотя придраться к чему либо каждый сможет. К столбу тоже можно придраться. Типа, чего стоишь? :D

Слід визнати - Гєпа навів порядок в місті.Харків - чисте місто.Вулиця Сумська - взірець Харкова.Йдеш по вулиці з бруківкою і часом здається,що то якась вуличка Львова.

Боюсь, что это уже диагноз. Это мусор так на вас подействовал в городе лева. Сравните Львов лучше с шикарным урюпинском российским. Покруче там будет. :mrgreen:

С Харьковом сравнивать не нужно. Мы скромны, у нас чисто и львовского мусора нам не надо, да и перемен от рехформаторов тоже. :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:32

  M-A-X написав:
  pesikot написав:
  M-A-X написав:А кто нас заставляет противостоят ей?
Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?
Лучше быть нейтральными, как Швейцария.

Можно быть нейтральным, але е одне але.
Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.
События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.
Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска

А можно ссылку на Путина?
Ну а сейчас мы марионетка США. :)
А ви поміркуйте самі, хто зазіхає на територіальну цілісність України? Хто ворог, а хто партнер? Хто пропонує Україні цивілізаційний шлях розвитку, а хто хоче в багно втягнути?На мою думку РФ ніколи не дасть Україні розвиватися і багатіти як Державі, тому спрацьовує природня захисна реакція свідомого українського суспільства, розуміючи всі наслідки свого майбутнього і дітей.
Перес де Куэльяр
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