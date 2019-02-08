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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 124125126127 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 121 Бойко Юрій Анатолійович 2% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 14 Зеленський Володимир Олександрович 27% 33 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 7% 9 Порошенко Петро Олексійович 35% 42 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 4 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 15 Всього голосів : 121 Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:09 pesikot написав: M-A-X написав: А кто нас заставляет противостоят ей?

Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?

Лучше быть нейтральными, как Швейцария. А кто нас заставляет противостоят ей?Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?Лучше быть нейтральными, как Швейцария.

Можно быть нейтральным, але е одне але.

Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.

События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.

Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска Можно быть нейтральным, але е одне але.Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска

А можно ссылку на Путина?

Ну а сейчас мы марионетка США. :) А можно ссылку на Путина?Ну а сейчас мы марионетка США. :) Не кормите троллей:

BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин M-A-X Повідомлень: 1509 З нами з: 08.10.15 Подякував: 517 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:25 M-A-X написав: pesikot написав: M-A-X написав: А кто нас заставляет противостоят ей?

Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?

Лучше быть нейтральными, как Швейцария. А кто нас заставляет противостоят ей?Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?Лучше быть нейтральными, как Швейцария.

Можно быть нейтральным, але е одне але.

Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.

События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.

Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска Можно быть нейтральным, але е одне але.Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска

А можно ссылку на Путина?

Ну а сейчас мы марионетка США. А можно ссылку на Путина?Ну а сейчас мы марионетка США.

ссылки на спорные высказывания не найти скорее всего. Их чистят активно, перед выборами особенно и перед осуществлением спецопераций по типу майданов.



Недавно хотел найти победные реляции Тимошенко в интервью после подписания газового договора. И ... не нашел. Все потерли ее работники. Хотя тут, конечно, явный прокол Тимошенко очевиден. Удалять надо было любой ценой. Судя по поиску безрезультатному - за ценой не постояли. ссылки на спорные высказывания не найти скорее всего. Их чистят активно, перед выборами особенно и перед осуществлением спецопераций по типу майданов.Недавно хотел найти победные реляции Тимошенко в интервью после подписания газового договора. И ... не нашел. Все потерли ее работники. Хотя тут, конечно, явный прокол Тимошенко очевиден. Удалять надо было любой ценой. Судя по поиску безрезультатному - за ценой не постояли. buratinyo

Повідомлень: 1002 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1743 раз. Подякували: 313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:31 tea написав: buratinyo написав: Тракторист написав: Проблему зі сміттям йому підсунули. Проблему зі сміттям йому підсунули.

Это как Кернесу подсунули Харьков с изношенной на 90% инфраструктурой. Но этот эффективный менеджер, у которого теперь учится Кличко, оказался очень работоспособным харьковчанином и за отведенное избирателями ему время он смог возродить центр города, в соответствии с утвержденным архитектурным планом реконструировал почти все рынки города, навел порядок на улицах. Город стал приятным для прогулок, работы и отдыха.



Хотя придраться к чему либо каждый сможет. К столбу тоже можно придраться. Типа, чего стоишь? Это как Кернесу подсунули Харьков с изношенной на 90% инфраструктурой. Но этот эффективный менеджер, у которого теперь учится Кличко, оказался очень работоспособным харьковчанином и за отведенное избирателями ему время он смог возродить центр города, в соответствии с утвержденным архитектурным планом реконструировал почти все рынки города, навел порядок на улицах. Город стал приятным для прогулок, работы и отдыха.Хотя придраться к чему либо каждый сможет. К столбу тоже можно придраться. Типа, чего стоишь?

Слід визнати - Гєпа навів порядок в місті.Харків - чисте місто.Вулиця Сумська - взірець Харкова.Йдеш по вулиці з бруківкою і часом здається,що то якась вуличка Львова. Слід визнати - Гєпа навів порядок в місті.Харків - чисте місто.Вулиця Сумська - взірець Харкова.Йдеш по вулиці з бруківкою і часом здається,що то якась вуличка Львова.

Боюсь, что это уже диагноз. Это мусор так на вас подействовал в городе лева. Сравните Львов лучше с шикарным урюпинском российским. Покруче там будет.



С Харьковом сравнивать не нужно. Мы скромны, у нас чисто и львовского мусора нам не надо, да и перемен от рехформаторов тоже. Боюсь, что это уже диагноз. Это мусор так на вас подействовал в городе лева. Сравните Львов лучше с шикарным урюпинском российским. Покруче там будет.С Харьковом сравнивать не нужно. Мы скромны, у нас чисто и львовского мусора нам не надо, да и перемен от рехформаторов тоже. buratinyo

Повідомлень: 1002 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1743 раз. Подякували: 313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:32 M-A-X написав: pesikot написав: M-A-X написав: А кто нас заставляет противостоят ей?

Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?

Лучше быть нейтральными, как Швейцария. А кто нас заставляет противостоят ей?Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?Лучше быть нейтральными, как Швейцария.

Можно быть нейтральным, але е одне але.

Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.

События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.

Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска Можно быть нейтральным, але е одне але.Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска

А можно ссылку на Путина?

Ну а сейчас мы марионетка США. А можно ссылку на Путина?Ну а сейчас мы марионетка США. А ви поміркуйте самі, хто зазіхає на територіальну цілісність України? Хто ворог, а хто партнер? Хто пропонує Україні цивілізаційний шлях розвитку, а хто хоче в багно втягнути?На мою думку РФ ніколи не дасть Україні розвиватися і багатіти як Державі, тому спрацьовує природня захисна реакція свідомого українського суспільства, розуміючи всі наслідки свого майбутнього і дітей. А ви поміркуйте самі, хто зазіхає на територіальну цілісність України? Хто ворог, а хто партнер? Хто пропонує Україні цивілізаційний шлях розвитку, а хто хоче в багно втягнути?На мою думку РФ ніколи не дасть Україні розвиватися і багатіти як Державі, тому спрацьовує природня захисна реакція свідомого українського суспільства, розуміючи всі наслідки свого майбутнього і дітей. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2402 З нами з: 06.01.17 Подякував: 997 раз. Подякували: 999 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 124125126127 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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