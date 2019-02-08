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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 124125126127

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 121
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
14
Зеленський Володимир Олександрович
27%
33
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
7%
9
Порошенко Петро Олексійович
35%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:09

  pesikot написав:
  M-A-X написав:А кто нас заставляет противостоят ей?
Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?
Лучше быть нейтральными, как Швейцария.

Можно быть нейтральным, але е одне але.
Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.
События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.
Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска

А можно ссылку на Путина?
Ну а сейчас мы марионетка США. :)
Не кормите троллей:
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:25

  M-A-X написав:
  pesikot написав:
  M-A-X написав:А кто нас заставляет противостоят ей?
Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?
Лучше быть нейтральными, как Швейцария.

Можно быть нейтральным, але е одне але.
Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.
События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.
Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска

А можно ссылку на Путина?
Ну а сейчас мы марионетка США. :)

ссылки на спорные высказывания не найти скорее всего. Их чистят активно, перед выборами особенно и перед осуществлением спецопераций по типу майданов.

Недавно хотел найти победные реляции Тимошенко в интервью после подписания газового договора. И ... не нашел. Все потерли ее работники. Хотя тут, конечно, явный прокол Тимошенко очевиден. Удалять надо было любой ценой. Судя по поиску безрезультатному - за ценой не постояли. :)
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:31

  tea написав:
  buratinyo написав:
  Тракторист написав:Проблему зі сміттям йому підсунули.

Это как Кернесу подсунули Харьков с изношенной на 90% инфраструктурой. Но этот эффективный менеджер, у которого теперь учится Кличко, оказался очень работоспособным харьковчанином и за отведенное избирателями ему время он смог возродить центр города, в соответствии с утвержденным архитектурным планом реконструировал почти все рынки города, навел порядок на улицах. Город стал приятным для прогулок, работы и отдыха.

Хотя придраться к чему либо каждый сможет. К столбу тоже можно придраться. Типа, чего стоишь? :D

Слід визнати - Гєпа навів порядок в місті.Харків - чисте місто.Вулиця Сумська - взірець Харкова.Йдеш по вулиці з бруківкою і часом здається,що то якась вуличка Львова.

Боюсь, что это уже диагноз. Это мусор так на вас подействовал в городе лева. Сравните Львов лучше с шикарным урюпинском российским. Покруче там будет. :mrgreen:

С Харьковом сравнивать не нужно. Мы скромны, у нас чисто и львовского мусора нам не надо, да и перемен от рехформаторов тоже. :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:32

  M-A-X написав:
  pesikot написав:
  M-A-X написав:А кто нас заставляет противостоят ей?
Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории?
Лучше быть нейтральными, как Швейцария.

Можно быть нейтральным, але е одне але.
Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года.
События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину.
Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска

А можно ссылку на Путина?
Ну а сейчас мы марионетка США. :)
А ви поміркуйте самі, хто зазіхає на територіальну цілісність України? Хто ворог, а хто партнер? Хто пропонує Україні цивілізаційний шлях розвитку, а хто хоче в багно втягнути?На мою думку РФ ніколи не дасть Україні розвиватися і багатіти як Державі, тому спрацьовує природня захисна реакція свідомого українського суспільства, розуміючи всі наслідки свого майбутнього і дітей.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:47

  freeze написав: ))) Сколько думаете из этих 78 процентов проголосует за Порошенко ?
Ноль целых ноль десятых, и из оставшихся 22 процентов малая часть.
А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами.
Потому что надо думать дальше своей пятки, был уже один Камикадзе с нулевым сейчас рейтингом и с боязнью даже выставить свою кандидатуру на выборы.

Примерно такая же ситуация была с Валенсой и Бальцеровичем. Ничего нового.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 00:32

Вставлю свои пять копеек насчет медреформы - сегодня подробно поговорил со знакомым врачом.

1) Реформа, которая задумывалась еще при папередниках (не нужно думать, что это выдумка нынешней власти) на самом деле только начинается - например, пока неясен статус так наз. специалистов.
Во-первых, их число будет уменьшено.
Во-вторых, все больные будут проходить через семейного врача, а тот уже будет решать - передавать ли специалисту. И тут возникает щекотливая ситуация: такая передача будет означать, что средства, выделяемые гос-вом на этого больного, перекочуют от семейного к специалисту. Кстати, пока из-за этого оплата семейного врача в разы превышает оплату специалиста.
В общем, этот вопрос будет решен к июлю.

2) Каждый больной имеет право в течение года на определенное число бесплатных обследований и процедур (типа рентгена, УЗИ и т.п.). За то, что сверх того придется платить. Однако ни тарифы, ни форма такой оплаты еще не определены и не утверждены.

3) Да, семейный врач, как правило, на дом не приходит. Всё свое рабочее время он ведет прием, и специальное время на визиты на дом, как ранее, не выделяется. Это мировая практика, и нам от нее никуда не деться - врач должен лечить, а не заниматься ходьбой по лестницам пятиэтажек в дождь и холод. И при этом получать достойную зарплату, а это значит, что число врачей придется урезать. Как будет решаться вопрос в особых случаях - пока не устоялось, к этому должны привыкнуть и врачи и пациенты. Как к записи, так и к использованию компьютеров (на "западе" пациент приходит к семейному врачу (или специалисту, или в больницу) с пластиковой картой, вставляет в терминал, и на экране компьютера - вся его медицинская карта, не нужно бегать искать кардиограммы, анализы и истории болезни - всё под рукой).

В общем, ситуация, как на Черноморской кинофабрике :wink:

ИМХО (с чем был полностью согласен и мой собеседник), такая система может эффективно работать только в условиях всеобщего государственного медицинского страхования. Причем взносы платить должны все, даже пенсионеры (в Израиле мой приятель платит 3% пенсии). Разумеется, при этом страховкой должна покрываться и часть стоимости лекарств. Почему в РФ такая система функционирует давно (несмотря на периодическую девальвацию рубля), а у нас до сих пор только разговоры - непонятно.

В общем, всё это затеяно с одной целью - ввести медицину в рамки финансовых возможностей государства. Мы же не удивляемся, что квартиры давно уже не раздают бесплатно - так будет и с медицинскими услугами (надеюсь, что псевдосоциалистические благоглупости, прописанные в 1 статье Конституции, когда-нибудь уберут). Разумеется, это больной вопрос для любой, даже очень богатой страны - вспомним США, сколько копий там было поломано. Медицина сейчас - очень дорогое удовольствие, как аппаратура, так и медикаменты, не говоря уже о достойных зарплатах врачей.

Ни о так наз. эпидемии кори, ни о сокращении среднего медперсонала в больницах мой знакомый не слышал. Хотя, насколько я знаю, он работает и консультирует в нескольких лечебных учреждениях, в т.ч. в Песочине (пригород Харькова, там и живет).

На вопрос уважаемой fler, увы, ответить не могу - я не раз писал, что мы с женой не пользуемся услугами госполиклиник (у нас есть два знакомых врача, при необходимости приходящих домой), а в больницах мы, как правило, оплачиваем и операции, и процедуры, и лекарства, и гонорар медперсоналу, и отдельную палату.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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