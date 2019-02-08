Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
M-A-X написав:А кто нас заставляет противостоят ей? Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории? Лучше быть нейтральными, как Швейцария.
Можно быть нейтральным, але е одне але. Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года. События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину. Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска
А можно ссылку на Путина? Ну а сейчас мы марионетка США.
ссылки на спорные высказывания не найти скорее всего. Их чистят активно, перед выборами особенно и перед осуществлением спецопераций по типу майданов.
Недавно хотел найти победные реляции Тимошенко в интервью после подписания газового договора. И ... не нашел. Все потерли ее работники. Хотя тут, конечно, явный прокол Тимошенко очевиден. Удалять надо было любой ценой. Судя по поиску безрезультатному - за ценой не постояли.
Тракторист написав:Проблему зі сміттям йому підсунули.
Это как Кернесу подсунули Харьков с изношенной на 90% инфраструктурой. Но этот эффективный менеджер, у которого теперь учится Кличко, оказался очень работоспособным харьковчанином и за отведенное избирателями ему время он смог возродить центр города, в соответствии с утвержденным архитектурным планом реконструировал почти все рынки города, навел порядок на улицах. Город стал приятным для прогулок, работы и отдыха.
Хотя придраться к чему либо каждый сможет. К столбу тоже можно придраться. Типа, чего стоишь?
Слід визнати - Гєпа навів порядок в місті.Харків - чисте місто.Вулиця Сумська - взірець Харкова.Йдеш по вулиці з бруківкою і часом здається,що то якась вуличка Львова.
Боюсь, что это уже диагноз. Это мусор так на вас подействовал в городе лева. Сравните Львов лучше с шикарным урюпинском российским. Покруче там будет.
С Харьковом сравнивать не нужно. Мы скромны, у нас чисто и львовского мусора нам не надо, да и перемен от рехформаторов тоже.
M-A-X написав:А кто нас заставляет противостоят ей? Зачем нам, чтобы США и Россия воевали на нашей территории? Лучше быть нейтральными, как Швейцария.
Можно быть нейтральным, але е одне але. Нынешнее российское руководство не рассматривает Украину как государство. И такое мнение высказывалось Путиным давно, начиная то ли с 2006, то ли с 2007 года. События последних 5 лет показали уже не только мнение, но и действия, чтобы подмять под себя Украину. Ну и получить разведаные запасы сланцевого газа. Ведь недаром всё началось со Славянска
А можно ссылку на Путина? Ну а сейчас мы марионетка США.
А ви поміркуйте самі, хто зазіхає на територіальну цілісність України? Хто ворог, а хто партнер? Хто пропонує Україні цивілізаційний шлях розвитку, а хто хоче в багно втягнути?На мою думку РФ ніколи не дасть Україні розвиватися і багатіти як Державі, тому спрацьовує природня захисна реакція свідомого українського суспільства, розуміючи всі наслідки свого майбутнього і дітей.
freeze написав: ))) Сколько думаете из этих 78 процентов проголосует за Порошенко ? Ноль целых ноль десятых, и из оставшихся 22 процентов малая часть. А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами. Потому что надо думать дальше своей пятки, был уже один Камикадзе с нулевым сейчас рейтингом и с боязнью даже выставить свою кандидатуру на выборы.
Примерно такая же ситуация была с Валенсой и Бальцеровичем. Ничего нового.
Вставлю свои пять копеек насчет медреформы - сегодня подробно поговорил со знакомым врачом.
1) Реформа, которая задумывалась еще при папередниках (не нужно думать, что это выдумка нынешней власти) на самом деле только начинается - например, пока неясен статус так наз. специалистов. Во-первых, их число будет уменьшено. Во-вторых, все больные будут проходить через семейного врача, а тот уже будет решать - передавать ли специалисту. И тут возникает щекотливая ситуация: такая передача будет означать, что средства, выделяемые гос-вом на этого больного, перекочуют от семейного к специалисту. Кстати, пока из-за этого оплата семейного врача в разы превышает оплату специалиста. В общем, этот вопрос будет решен к июлю.
2) Каждый больной имеет право в течение года на определенное число бесплатных обследований и процедур (типа рентгена, УЗИ и т.п.). За то, что сверх того придется платить. Однако ни тарифы, ни форма такой оплаты еще не определены и не утверждены.
3) Да, семейный врач, как правило, на дом не приходит. Всё свое рабочее время он ведет прием, и специальное время на визиты на дом, как ранее, не выделяется. Это мировая практика, и нам от нее никуда не деться - врач должен лечить, а не заниматься ходьбой по лестницам пятиэтажек в дождь и холод. И при этом получать достойную зарплату, а это значит, что число врачей придется урезать. Как будет решаться вопрос в особых случаях - пока не устоялось, к этому должны привыкнуть и врачи и пациенты. Как к записи, так и к использованию компьютеров (на "западе" пациент приходит к семейному врачу (или специалисту, или в больницу) с пластиковой картой, вставляет в терминал, и на экране компьютера - вся его медицинская карта, не нужно бегать искать кардиограммы, анализы и истории болезни - всё под рукой).
В общем, ситуация, как на Черноморской кинофабрике
ИМХО (с чем был полностью согласен и мой собеседник), такая система может эффективно работать только в условиях всеобщего государственного медицинского страхования. Причем взносы платить должны все, даже пенсионеры (в Израиле мой приятель платит 3% пенсии). Разумеется, при этом страховкой должна покрываться и часть стоимости лекарств. Почему в РФ такая система функционирует давно (несмотря на периодическую девальвацию рубля), а у нас до сих пор только разговоры - непонятно.
В общем, всё это затеяно с одной целью - ввести медицину в рамки финансовых возможностей государства. Мы же не удивляемся, что квартиры давно уже не раздают бесплатно - так будет и с медицинскими услугами (надеюсь, что псевдосоциалистические благоглупости, прописанные в 1 статье Конституции, когда-нибудь уберут). Разумеется, это больной вопрос для любой, даже очень богатой страны - вспомним США, сколько копий там было поломано. Медицина сейчас - очень дорогое удовольствие, как аппаратура, так и медикаменты, не говоря уже о достойных зарплатах врачей.
Ни о так наз. эпидемии кори, ни о сокращении среднего медперсонала в больницах мой знакомый не слышал. Хотя, насколько я знаю, он работает и консультирует в нескольких лечебных учреждениях, в т.ч. в Песочине (пригород Харькова, там и живет).
На вопрос уважаемой fler, увы, ответить не могу - я не раз писал, что мы с женой не пользуемся услугами госполиклиник (у нас есть два знакомых врача, при необходимости приходящих домой), а в больницах мы, как правило, оплачиваем и операции, и процедуры, и лекарства, и гонорар медперсоналу, и отдельную палату.
Starikan написав:Вставлю свои пять копеек насчет медреформы - сегодня подробно поговорил со знакомым врачом.
ИМХО (с чем был полностью согласен и мой собеседник), такая система может эффективно работать только в условиях всеобщего государственного медицинского страхования. Причем взносы платить должны все, даже пенсионеры (в Израиле мой приятель платит 3% пенсии). Разумеется, при этом страховкой должна покрываться и часть стоимости лекарств. Почему в РФ такая система функционирует давно (несмотря на периодическую девальвацию рубля), а у нас до сих пор только разговоры - непонятно. В общем, всё это затеяно с одной целью - ввести медицину в рамки финансовых возможностей государства.
Благодарю Вас за развернутый ответ и только добавлю пару слов о медстраховании... Один знакомый врач из Киева объяснил мне, что самая вменяемая страховка сейчас стоит 10тыс.грн. в год, остальные варианты не выгодны... Много ли людей могут себе позволить такую страховку
Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП країни - Світовий банк
Україні потрібно провести такі пріоритетні реформи:
Перша - відкоригувати фіскальну політику так, щоб краще підтримувати приватний сектор. "На сьогодні частка держави є зависокою в тих секторах, де вона непотрібна, і недостатньою - у тих секторах, де це має сенс", - говориться у дослідженні. Варто вдосконалити використання об‘єктів державної власності та управління ними.
Друга - поліпшити логістику, включаючи перегляд тарифів на залізничні перевезення. Усунути логістичні вузькі місця у річковій та портовій інфраструктурі.
Третя - скасувати мораторій на продаж сільскогосподарських земель.
Четверта - зміцнити судову систему, антикорупційні інститути та спроможність АМКУ виконувати закони та оптимізовувати державну підтримку підприємств для мінімізації викривлення конкуренції.