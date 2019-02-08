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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 125126127128 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 122 Бойко Юрій Анатолійович 2% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 14 Зеленський Володимир Олександрович 27% 33 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 8% 10 Порошенко Петро Олексійович 34% 42 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 4 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 15 Всього голосів : 122 Додано: Суб 09 лют, 2019 13:31

...

Буду чесним та відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.

...

28 років нам обіцяють суспільство рівних можливостей, натомість щоразу поділяють нас за різними ознаками. Насправді є тільки один поділ: ми і вони. Ми – це Народ України. Вони – це «політичні пенсіонери», які кочують із влади до опозиції, з партії в партію і постійно створюють собі вигідне місце, прикриваючись недоторканністю.

Впроваджувати рівність та справедливість почну із себе. Мої законопроекти у цьому напрямі: «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів»; «Про імпічмент Президента України»; «Про відкликання народного депутата України».

...

«Кнопкодавство», «депутатські прогули» – автоматична підстава до позбавлення депутатського мандату.

...

Органи правопорядку повинні припинити займатись економічним тиском на бізнес і повернутись до виконання своїх прямих обов’язків із забезпечення безпеки громадян.

...

Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади.

...

Моє головне завдання – привести до влади порядних і патріотичних фахівців.

http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/WP009? ... 001F01=719 Что мне понравилось в предвыборной программе Зеленского: yanyura Повідомлень: 4055 З нами з: 09.01.09 Подякував: 984 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лют, 2019 13:41 fler написав: Starikan написав: Вставлю свои пять копеек насчет медреформы - сегодня подробно поговорил со знакомым врачом.



ИМХО (с чем был полностью согласен и мой собеседник), такая система может эффективно работать только в условиях всеобщего государственного медицинского страхования. Причем взносы платить должны все, даже пенсионеры (в Израиле мой приятель платит 3% пенсии). Разумеется, при этом страховкой должна покрываться и часть стоимости лекарств. Почему в РФ такая система функционирует давно (несмотря на периодическую девальвацию рубля), а у нас до сих пор только разговоры - непонятно.

В общем, всё это затеяно с одной целью - ввести медицину в рамки финансовых возможностей государства.

Вставлю свои пять копеек насчет медреформы - сегодня подробно поговорил со знакомым врачом.ИМХО (с чем был полностью согласен и мой собеседник), такая система может эффективно работать только в условиях всеобщего государственного медицинского страхования. Причем взносы платить должны все, даже пенсионеры (в Израиле мой приятель платит 3% пенсии). Разумеется, при этом страховкой должна покрываться и часть стоимости лекарств. Почему в РФ такая система функционирует давно (несмотря на периодическую девальвацию рубля), а у нас до сих пор только разговоры - непонятно.В общем, всё это затеяно с одной целью - ввести медицину в рамки финансовых возможностей государства. Благодарю Вас за развернутый ответ и только добавлю пару слов о медстраховании... Один знакомый врач из Киева объяснил мне, что самая вменяемая страховка сейчас стоит 10тыс.грн. в год, остальные варианты не выгодны... Много ли людей могут себе позволить такую страховку Благодарю Вас за развернутый ответ и только добавлю пару слов о медстраховании... Один знакомый врач из Киева объяснил мне, что самая вменяемая страховка сейчас стоит 10тыс.грн. в год, остальные варианты не выгодны... Много ли людей могут себе позволить такую страховку Особисто я якоїсь великої проблеми в цьому не бачу....

Станом на сьогодні в пенсійний з мінімалки в 4172 людина в рік виплачує 11014 грн

Так що можна взяти сьогоднішній прибутковий податок з доходів - назвати його медичним страхуванням і все....

Для держави нічого не зміниться бо вона все одно з податків несла витрати по медичному обслуговуванню - для людини зміниться - особливо для тих хто працює по чорному...

Не платиш податків - не маєш медстрахування....

Цей варіант швидше змусить людей легалізовуватись ніж штрафи в 100000 грн за не оформлення Особисто я якоїсь великої проблеми в цьому не бачу....Станом на сьогодні в пенсійний з мінімалки в 4172 людина в рік виплачує 11014 грнТак що можна взяти сьогоднішній прибутковий податок з доходів - назвати його медичним страхуванням і все....Для держави нічого не зміниться бо вона все одно з податків несла витрати по медичному обслуговуванню - для людини зміниться - особливо для тих хто працює по чорному...Не платиш податків - не маєш медстрахування....Цей варіант швидше змусить людей легалізовуватись ніж штрафи в 100000 грн за не оформлення http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19923 З нами з: 15.01.09 Подякував: 127 раз. Подякували: 1967 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лют, 2019 13:51

...

Вибори дають нам шанс – повернути у владу професійність, чесність і совість.

...

Не буде в президента бізнесу, офшорів і власності закордоном – буде чесне служіння Україні і українцям.

...

Не буде президент ховатися за недоторканність – буде Закон про імпічмент президента.

Не буде «любих друзів» – буде невідворотність покарання для всіх, незалежно від партійної приналежності, влади чи опозиції.

Не буде президент дбати про рейтинги, уникаючи прийняття необхідних країні рішень – будуть рішучі дії, незалежно від виборів.

Не буде популізму – президент буде підписувати забезпечені ресурсами закони.

Не буде нав’язування Україні чужої волі – президент буде укладати лише вигідні для України угоди.

Не буде «черкаського» клану у владі та олігархічних квот – буде призначення на посади кращих представників з усіх регіонів, кадрова політика на основі «трьох П»: професійності, порядності, патріотизму.

...

Не будуть керувати армією «паркетні» генерали – на керівні посади будуть призначені бойові офіцери, які дбають про життя солдата і здатні отримувати перемоги.

Не будуть СБУ, ГПУ і Національна поліція «кришувати» чи руйнувати бізнес – вони будуть позбавлені впливу на економіку і займатимуться захистом конституційного ладу, протидією терористам і диверсантам, контррозвідкою, боротьбою зі злочинністю і забезпеченням громадського порядку.

...

Не буде більше імітації боротьби з корупцією, провалів резонансних справ, показових арештів дрібних порушників – буде спершу знищено корупцію в Адміністрації Президента, Кабінеті Міністрів, Верховній Раді, СБУ, ГПУ і МВС.

...

Не буде свавілля з перевірками підприємств – буде кримінальна відповідальність з відшкодуванням чиновником завданих збитків.

...

Не буде нарощування експорту зерна, руди і напівфабрикатів – буде стимулювання (через податкові, митні і кредитні механізми) виробництва продукції з високою доданою вартістю в промисловості та аграрному секторі, створення технологічних робочих місць з високою зарплатою, що дозволить зупинити відтік молоді закордон.

...

Не будуть бюджетні мільярди збагачувати власників агрохолдингів – державну підтримку буде надано середнім і малим фермерським господарствам.

...

за хабарництво суддя отримає пожиттєво тюрму, без права амністії з конфіскацією майна. Компенсацію за хибне судове рішення, зафіксоване ЄСПЛ, сплачуватиме персонально суддя, який це рішення виніс.

...

буде відновлено контроль держави за якістю і ціною ліків. Руйнація корупційних схем у фармацевтиці дозволить зменшити вдвічі вартість ліків; за підробку ліків буде кримінальна відповідальність, як і за виготовлення та поширення наркотиків.

Не будуть реформувати медицину чиновники, які самі лікуються закордоном – ключові реформи будуть здійснювати професіонали - громадяни України, які своє майбутнє пов’язують з майбутнім нашої держави.

...

А далі на цій міцній основі вже інші люди, молоді й креативні, які за моєї підтримки за п’ять років отримають досвід управління, – поведуть Україну далі вперед.

Чесних більше!

http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/WP009? ... 001F01=719 Что мне понравилось в предвыборной программе Гриценко: yanyura Повідомлень: 4055 З нами з: 09.01.09 Подякував: 984 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лют, 2019 14:04 budivelnik написав: А Ви особисто яким рейтингам більше довіряєте?

Тим що публікуються в пресі чи тому що вверху сторінки ? А Ви особисто яким рейтингам більше довіряєте?Тим що публікуються в пресі чи тому що вверху сторінки ?



Конечно больше доверяю общенациональным рейтингам, они охватывают бОльший срез населения. Всё-таки на финансовом сайте есть своя специфика пользователей. Меньше молодежи, меньше пенсионеров, и доход посетителей сайта явно отличается в бОльшую сторону от средней по стране.



budivelnik написав: в - як на мене то ті хто в першому голосували за Гриценка (це той самий Порошенко тільки у фас) віддадуть свої голоси швидше Порошенкові ніж зеленському , в той час як зеленський отримає голоси мураєва і тимошенко. в - як на мене то ті хто в першому голосували за Гриценка (це той самий Порошенко тільки у фас) віддадуть свої голоси швидше Порошенкові ніж зеленському , в той час як зеленський отримає голоси мураєва і тимошенко.



Не уверен. Гриценко строит свою компанию на резкой критике Порошенко, обвиняет его людей в нападении открытым текстом.



"Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с требованием не дать возможности покинуть страну после выборов Петру Порошенко" /c/



Было бы странно, если бы проголосовавшие за Гриценко на этих исходных проголосовали бы во втором туре за Порошенко. Часть из них просто не придут голосовать, часть поддержать или Юлю, или Зе.



Так что даже по этой голосовалке второй тур вижу победу Зе 50 на 43, если За Гриценко или За других вынести за скобки.



Хотя всё достаточно шатко и быстро меняется. Я по-прежнему уверен, что политические зубры Порошенко и Тимошенко съедят разными путями неопытного Зе и он не выйдет даже во второй тур. Конечно больше доверяю общенациональным рейтингам, они охватывают бОльший срез населения. Всё-таки на финансовом сайте есть своя специфика пользователей. Меньше молодежи, меньше пенсионеров, и доход посетителей сайта явно отличается в бОльшую сторону от средней по стране.Не уверен. Гриценко строит свою компанию на резкой критике Порошенко, обвиняет его людей в нападении открытым текстом."Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с требованием не дать возможности покинуть страну после выборов Петру Порошенко" /c/Было бы странно, если бы проголосовавшие за Гриценко на этих исходных проголосовали бы во втором туре за Порошенко. Часть из них просто не придут голосовать, часть поддержать или Юлю, или Зе.Так что даже по этой голосовалке второй тур вижу победу Зе 50 на 43, если За Гриценко или За других вынести за скобки.Хотя всё достаточно шатко и быстро меняется. Я по-прежнему уверен, что политические зубры Порошенко и Тимошенко съедят разными путями неопытного Зе и он не выйдет даже во второй тур. freeze 4 Повідомлень: 9515 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2785 раз. Подякували: 3873 раз. Профіль 16 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лют, 2019 14:04 budivelnik написав: freeze написав: А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами. А потом удивляются, почему рейтинги таких хреновые перед выборами. А Ви особисто яким рейтингам більше довіряєте?

Тим що публікуються в пресі чи тому що вверху сторінки ? А Ви особисто яким рейтингам більше довіряєте?Тим що публікуються в пресі чи тому що вверху сторінки ?

Дело не в доверии, а в репрезентативности нашей аудитории. Дело не в доверии, а в репрезентативности нашей аудитории. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15320 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1287 раз. Подякували: 2336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лют, 2019 14:13 yanyura написав: Что мне понравилось в предвыборной программе Гриценко (Зеленского): Что мне понравилось в предвыборной программе Гриценко (Зеленского):

Замечательные программы. Кроме некоторых экономических нюансов у Гриценко.



Только они требуют, особенно в своей политической части (недоторканисть, коррупционеров на фонарь и т.п.), полной перезагрузки законодательства. Т.е. ручной ВР ("не место для дискуссий" (с)) а также ручного Конституционного и прочих высших судов. Замечательные программы. Кроме некоторых экономических нюансов у Гриценко.Только они требуют, особенно в своей политической части (недоторканисть, коррупционеров на фонарь и т.п.), полной перезагрузки законодательства. Т.е. ручной ВР ("не место для дискуссий" (с)) а также ручного Конституционного и прочих высших судов. Востаннє редагувалось Starikan в Суб 09 лют, 2019 14:17, всього редагувалось 2 разів. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15320 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1287 раз. Подякували: 2336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лют, 2019 14:14 Re: Політичні дискусії freeze написав: Хотя всё достаточно шатко и быстро меняется. Я по-прежнему уверен, что политические зубры Порошенко и Тимошенко съедят разными путями неопытного Зе и он не выйдет даже во второй тур. Хотя всё достаточно шатко и быстро меняется. Я по-прежнему уверен, что политические зубры Порошенко и Тимошенко съедят разными путями неопытного Зе и он не выйдет даже во второй тур.

Йому достатньо ще пару раз виступити з клоунським носом. Йому достатньо ще пару раз виступити з клоунським носом. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7000 З нами з: 01.08.15 Подякував: 859 раз. Подякували: 1026 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лют, 2019 14:18 lapay написав: freeze написав: Хотя всё достаточно шатко и быстро меняется. Я по-прежнему уверен, что политические зубры Порошенко и Тимошенко съедят разными путями неопытного Зе и он не выйдет даже во второй тур. Хотя всё достаточно шатко и быстро меняется. Я по-прежнему уверен, что политические зубры Порошенко и Тимошенко съедят разными путями неопытного Зе и он не выйдет даже во второй тур. Йому достатньо ще пару раз виступити з клоунським носом. Йому достатньо ще пару раз виступити з клоунським носом.

Он нравится молодежи и многим дамочкам. Он нравится молодежи и многим дамочкам. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15320 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1287 раз. Подякували: 2336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лют, 2019 14:22 yanyura написав: Что мне понравилось в предвыборной программе Гриценко (Зеленского): Что мне понравилось в предвыборной программе Гриценко (Зеленского):



Порошенко сегодня на форуме заявил, что у его программы есть три стратегические цели:

- возвращение мира на выгодных для Украины условиях и восстановление территориальной независимости

- вступление страны в ЕС и НАТО

- избавление людей от бедности Порошенко сегодня на форуме заявил, что у его программы есть три стратегические цели:- возвращение мира на выгодных для Украины условиях и восстановление территориальной независимости- вступление страны в ЕС и НАТО- избавление людей от бедности freeze 4 Повідомлень: 9515 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2785 раз. Подякували: 3873 раз. Профіль 16 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лют, 2019 14:24 freeze написав: budivelnik написав: А Ви особисто яким рейтингам більше довіряєте?

Тим що публікуються в пресі чи тому що вверху сторінки ? А Ви особисто яким рейтингам більше довіряєте?Тим що публікуються в пресі чи тому що вверху сторінки ? Конечно больше доверяю общенациональным рейтингам, они охватывают бОльший срез населения. Всё-таки на финансовом сайте есть своя специфика пользователей. Меньше молодежи, меньше пенсионеров, и доход посетителей сайта явно отличается в бОльшую сторону от средней по стране. Конечно больше доверяю общенациональным рейтингам, они охватывают бОльший срез населения. Всё-таки на финансовом сайте есть своя специфика пользователей. Меньше молодежи, меньше пенсионеров, и доход посетителей сайта явно отличается в бОльшую сторону от средней по стране. Отже по Вашим словам більш адекватна і фінансово успішна група суспільства буде голосувати за Порошенко , а як складуться загальні результати - залежить від позиції менш грамотних і успішних

freeze написав: budivelnik написав: в - як на мене то ті хто в першому голосували за Гриценка (це той самий Порошенко тільки у фас) віддадуть свої голоси швидше Порошенкові ніж зеленському , в той час як зеленський отримає голоси мураєва і тимошенко. в - як на мене то ті хто в першому голосували за Гриценка (це той самий Порошенко тільки у фас) віддадуть свої голоси швидше Порошенкові ніж зеленському , в той час як зеленський отримає голоси мураєва і тимошенко. Не уверен. Гриценко строит свою компанию на резкой критике Порошенко, обвиняет его людей в нападении открытым текстом. Не уверен. Гриценко строит свою компанию на резкой критике Порошенко, обвиняет его людей в нападении открытым текстом. В першому турі Гриценко зобовязаний громити Порошенка бо грає на тому ж електоральному полі що і чинний Президент...

Але у випадку прольоту над другим туром , симпатикам Гриценка більш до вподоби буде позиція

Порошенка а не Зеленського 90% до 10%

Порошенко а не Тимошенко 70% до 30%

Порошенко а не Ляшка 60% до 40%

У варіанті пари Бойко-Порошенко - симпатики Гриценка розділяться навпіл Отже по Вашим словам більш адекватна і фінансово успішна група суспільства буде голосувати за Порошенко , а як складуться загальні результати - залежить від позиції менш грамотних і успішнихВ першому турі Гриценко зобовязаний громити Порошенка бо грає на тому ж електоральному полі що і чинний Президент...Але у випадку прольоту над другим туром , симпатикам Гриценка більш до вподоби буде позиціяПорошенка а не Зеленського 90% до 10%Порошенко а не Тимошенко 70% до 30%Порошенко а не Ляшка 60% до 40%У варіанті пари Бойко-Порошенко - симпатики Гриценка розділяться навпіл http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19923 З нами з: 15.01.09 Подякував: 127 раз. Подякували: 1967 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 125126127128 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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