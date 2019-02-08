Додано: Суб 09 лют, 2019 15:24

Ой+ написав: freeze написав: На аудитории 18-39 у Зе гигантское преимущество над всеми конкурентами и в категории 60+ у него полнейший провал. На аудитории 18-39 у Зе гигантское преимущество над всеми конкурентами и в категории 60+ у него полнейший провал.



А хто краще ходить на вибори?

В прогнозах необхідно враховувати відповідний коефіцієнт. І не думаю що буде інакше цього разу. А хто краще ходить на вибори?В прогнозах необхідно враховувати відповідний коефіцієнт. І не думаю що буде інакше цього разу.

Во многих странах просто так не убежишь от исполнения долга перед страной и забесплатно не избежишь голосования -В Австралии с 1924 года введено обязательное участие в выборах. Штраф за неявку составляет около 13 долларов.В Аргентине кроме штрафа за неучастие в выборах в размере от 20 до 200 долларов предусмотрено такое наказание, как лишение гражданина возможности в течение трех лет занимать государственные должности.В Бельгии обязательное избирательное право (то есть голосование — обязательное) существует с 1893 года. Первая неявка на выборы без уважительной причины карается штрафом в 50 евро, в случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 125. После четвертого "прогула" гражданин лишается избирательных прав на десять лет, а также возможности получить должность на госслужбе.В Греции отсутствие избирателя в стране в момент выборов не является уважительной причиной для неучастия в голосовании. Помимо штрафов за неявку могут последовать более серьезные санкции.В Люксембурге, штраф за первую неявку составляет 80 долларов, за вторую — 240. Более суровым наказанием является временное лишение избирательных прав по постановлению суда. Иногда "лишенец" не может быть принят на государственную и муниципальную службу, например учителем в школу, содержащуюся на средства местного бюджета.И есть еще куча примеров.Может для того, чтобы стимулировать нашу молодежь ходить на выборы тоже надо ввести похожие меры, тогда и страна будет меняться быстрее.