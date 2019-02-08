Ложь и оскорбление украинцев
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 лют, 2019 14:29
Re: Політичні дискусії
Ложь и оскорбление украинцев
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Суб 09 лют, 2019 14:31
Абсолютно верно.
Те кто доволен жизнью, те, чье благосостояние увеличилось за последние несколько лет будут в обязательном порядке голосовать по крайней мере за сохранение текущей благоприятной для них ситуации, то есть будут голосовать за Порошенко.
Додано: Суб 09 лют, 2019 14:49
Re: Політичні дискусії
Деяким чоловічкам (до 40 р.) п. подобається більше - в нього ч 16%, ж 14 %, а по дамочкам і тим, що за 50 виграє Ю. +15%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 09 лют, 2019 14:57
На аудитории 18-39 у Зе гигантское преимущество над всеми конкурентами и в категории 60+ у него полнейший провал. Как много однако от возраста зависит. Молодежь больше склонна к переменам и бунтарским действиям.
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:08
Re: Політичні дискусії
А хто краще ходить на вибори?
В прогнозах необхідно враховувати відповідний коефіцієнт. І не думаю що буде інакше цього разу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:15
Re: Політичні дискусії
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:24
Во многих странах просто так не убежишь от исполнения долга перед страной и забесплатно не избежишь голосования -
В Австралии с 1924 года введено обязательное участие в выборах. Штраф за неявку составляет около 13 долларов.
В Аргентине кроме штрафа за неучастие в выборах в размере от 20 до 200 долларов предусмотрено такое наказание, как лишение гражданина возможности в течение трех лет занимать государственные должности.
В Бельгии обязательное избирательное право (то есть голосование — обязательное) существует с 1893 года. Первая неявка на выборы без уважительной причины карается штрафом в 50 евро, в случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 125. После четвертого "прогула" гражданин лишается избирательных прав на десять лет, а также возможности получить должность на госслужбе.
В Греции отсутствие избирателя в стране в момент выборов не является уважительной причиной для неучастия в голосовании. Помимо штрафов за неявку могут последовать более серьезные санкции.
В Люксембурге, штраф за первую неявку составляет 80 долларов, за вторую — 240. Более суровым наказанием является временное лишение избирательных прав по постановлению суда. Иногда "лишенец" не может быть принят на государственную и муниципальную службу, например учителем в школу, содержащуюся на средства местного бюджета.
И есть еще куча примеров.
Может для того, чтобы стимулировать нашу молодежь ходить на выборы тоже надо ввести похожие меры, тогда и страна будет меняться быстрее.
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:28
Re: Політичні дискусії
Ще швидше буде, коли пенсіонерам заборонять голосувати, потім жінкам, нацменшинам і т.д.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:34
Я в принципе доволен жизнью, мое благосостояние увеличилось за последние несколько лет, за Порошенко ни в коем случае голосовать не буду т.к. понимаю, что у коррупционной страны будущего нет и мне, как и многим другим толковым людям, придется эмигрировать. И те, у кого сейчас "все хорошо" и он не часть коррупционной системы, должны понимать: если толковые молодые люди продолжат сваливать из страны - бюджет будет некому наполнять. Итого или нужно будет меньше воровать (ха-ха), или больше забирать у доноров бюджета (а это как раз те, у кого сейчас "все хорошо").
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:36
Запретить по каким-то дискриминирующим признакам уже не получится, в Конституции закреплено движение в ЕС, любой суд теперь на счет раз отменит любые подобные поправки как несоответствующее Конституции.
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