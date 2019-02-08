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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 127128129130>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 122
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
14
Зеленський Володимир Олександрович
27%
33
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
8%
10
Порошенко Петро Олексійович
34%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:29

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Отже по Вашим словам більш адекватна і фінансово успішна група суспільства буде голосувати за Порошенко , а як складуться загальні результати - залежить від позиції менш грамотних і успішних

Ложь и оскорбление украинцев :evil:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:31

  budivelnik написав:Отже по Вашим словам більш адекватна і фінансово успішна група суспільства буде голосувати за Порошенко , а як складуться загальні результати - залежить від позиції менш грамотних і успішних


Абсолютно верно.
Те кто доволен жизнью, те, чье благосостояние увеличилось за последние несколько лет будут в обязательном порядке голосовать по крайней мере за сохранение текущей благоприятной для них ситуации, то есть будут голосовать за Порошенко.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:49

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Он нравится молодежи и многим дамочкам.


Деяким чоловічкам (до 40 р.) п. :mrgreen: подобається більше - в нього ч 16%, ж 14 %, а по дамочкам і тим, що за 50 виграє Ю. +15%.
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Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:57

  Ой+ написав:
  Starikan написав:Он нравится молодежи и многим дамочкам.


Деяким чоловічкам (до 40 р.) п. :mrgreen: подобається більше - в нього ч 16%, ж 14 %, а по дамочкам і тим, що за 50 виграє Ю. +15%.
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=52931575bbffe344e9b9d99f90995075


На аудитории 18-39 у Зе гигантское преимущество над всеми конкурентами и в категории 60+ у него полнейший провал. Как много однако от возраста зависит. Молодежь больше склонна к переменам и бунтарским действиям.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:08

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:На аудитории 18-39 у Зе гигантское преимущество над всеми конкурентами и в категории 60+ у него полнейший провал.


А хто краще ходить на вибори?
В прогнозах необхідно враховувати відповідний коефіцієнт. І не думаю що буде інакше цього разу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:15

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Молодежь больше склонна к переменам и бунтарским действиям.

Молодо - Зелен.. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:24

  Ой+ написав:
  freeze написав:На аудитории 18-39 у Зе гигантское преимущество над всеми конкурентами и в категории 60+ у него полнейший провал.


А хто краще ходить на вибори?
В прогнозах необхідно враховувати відповідний коефіцієнт. І не думаю що буде інакше цього разу.


Во многих странах просто так не убежишь от исполнения долга перед страной и забесплатно не избежишь голосования -
В Австралии с 1924 года введено обязательное участие в выборах. Штраф за неявку составляет около 13 долларов.
В Аргентине кроме штрафа за неучастие в выборах в размере от 20 до 200 долларов предусмотрено такое наказание, как лишение гражданина возможности в течение трех лет занимать государственные должности.
В Бельгии обязательное избирательное право (то есть голосование — обязательное) существует с 1893 года. Первая неявка на выборы без уважительной причины карается штрафом в 50 евро, в случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 125. После четвертого "прогула" гражданин лишается избирательных прав на десять лет, а также возможности получить должность на госслужбе.
В Греции отсутствие избирателя в стране в момент выборов не является уважительной причиной для неучастия в голосовании. Помимо штрафов за неявку могут последовать более серьезные санкции.
В Люксембурге, штраф за первую неявку составляет 80 долларов, за вторую — 240. Более суровым наказанием является временное лишение избирательных прав по постановлению суда. Иногда "лишенец" не может быть принят на государственную и муниципальную службу, например учителем в школу, содержащуюся на средства местного бюджета.
И есть еще куча примеров.

Может для того, чтобы стимулировать нашу молодежь ходить на выборы тоже надо ввести похожие меры, тогда и страна будет меняться быстрее.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:28

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Может для того, чтобы стимулировать нашу молодежь ходить на выборы тоже надо ввести похожие меры, тогда и страна будет меняться быстрее.

Ще швидше буде, коли пенсіонерам заборонять голосувати, потім жінкам, нацменшинам і т.д. :)
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:34

  freeze написав:
  budivelnik написав:Отже по Вашим словам більш адекватна і фінансово успішна група суспільства буде голосувати за Порошенко , а як складуться загальні результати - залежить від позиції менш грамотних і успішних


Абсолютно верно.
Те кто доволен жизнью, те, чье благосостояние увеличилось за последние несколько лет будут в обязательном порядке голосовать по крайней мере за сохранение текущей благоприятной для них ситуации, то есть будут голосовать за Порошенко.

Я в принципе доволен жизнью, мое благосостояние увеличилось за последние несколько лет, за Порошенко ни в коем случае голосовать не буду т.к. понимаю, что у коррупционной страны будущего нет и мне, как и многим другим толковым людям, придется эмигрировать. И те, у кого сейчас "все хорошо" и он не часть коррупционной системы, должны понимать: если толковые молодые люди продолжат сваливать из страны - бюджет будет некому наполнять. Итого или нужно будет меньше воровать (ха-ха), или больше забирать у доноров бюджета (а это как раз те, у кого сейчас "все хорошо").
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:36

  lapay написав:
  freeze написав:Может для того, чтобы стимулировать нашу молодежь ходить на выборы тоже надо ввести похожие меры, тогда и страна будет меняться быстрее.

Ще швидше буде, коли пенсіонерам заборонять голосувати, потім жінкам, нацменшинам і т.д. :)


Запретить по каким-то дискриминирующим признакам уже не получится, в Конституции закреплено движение в ЕС, любой суд теперь на счет раз отменит любые подобные поправки как несоответствующее Конституции.
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