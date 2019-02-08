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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 127128129130

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 122
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
14
Зеленський Володимир Олександрович
27%
33
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
8%
10
Порошенко Петро Олексійович
34%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:49

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Запретить по каким-то дискриминирующим признакам уже не получится, в Конституции закреплено движение в ЕС, любой суд теперь на счет раз отменит любые подобные поправки как несоответствующее Конституции.

Так само в нас не пройдуть і штрафи за ігнорування виборів. В нас і так явка доволі висока, а голосують всі добровільно, адмінресурс у вигляді штрафів нам нафіг не потрібен.
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