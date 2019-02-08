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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:49
freeze написав:
Запретить по каким-то дискриминирующим признакам уже не получится, в Конституции закреплено движение в ЕС, любой суд теперь на счет раз отменит любые подобные поправки как несоответствующее Конституции.
Так само в нас не пройдуть і штрафи за ігнорування виборів. В нас і так явка доволі висока, а голосують всі добровільно, адмінресурс у вигляді штрафів нам нафіг не потрібен.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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