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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:31
Re: Політичні дискусії
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:40
Активисту Николаю Выговскому, который пришел на встречу с Петром Порошенко, не дали задать президенту вопрос: когда двое заказчиков убийства Екатерины - Андрей Гордеев и Евгений Рищук - будут сняты с их должностей?
Двое охранников Порошенко держали его за плечи и не давали встать с места и поднять плакат. Требование показать свои документы проигнорировали, а когда активист попытался сфотографировать провокаторов, забрали телефон. Плакат, который держал Николай, порвали. Источник:
а тут писали, шо петро либерал.
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:26
Re: Політичні дискусії
Я про ці штрафи сьогодні перший раз прочитав, і, сподіваюсь, в останнє, принаймі, в Раді щоб такого законопроекту не було.
Штрафи навіть депутатів не заженуть на голосування, а перісічні нехай примусово ходять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:27
Re: Політичні дискусії
Ви за штрафи, а інший пан за легалізацію продажу:
видно що форум економічний.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:33
Как сейчас модно говорить - монетизация выборов )))
В принципе идея с официальной продажей голосов достаточно разумна, отпадет шелуха, которой все равно какое будет будущее у страны, останутся заинтересованные обеспокоенные будущим люди.
Хотя понятно, что на сегодня, это конечно больше выглядит как шутка.
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:37
"Кому надо" - раздают. И не только квартиры, но и кучу компенсаций непонятно за что
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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