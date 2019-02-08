Додано: Суб 09 лют, 2019 18:34

Уф, осилил все 50 минут предвыборной речи Порошенко на сегодняшнем форуме.

Поскольку подозреваю, что я один из присутствующих здесь смог это сделать - общие впечатления:

1/ стилистика речей в стиле Стивена Кинга, характерная для недавнего декабря месяца, сейчас на нас нападут и тд, полностью ушла в прошлое, как ластиком стёрли, видно предвыборный штаб провел внутренний опрос населения и понял, что пугалки население не вставляют

2/ вся речь пропитана невиданным оптимизмом о будущем процветании, миллионах рабочих будущих мест и тд, сильно напомнило речь товарища О.Бендера в известном романе

3/ понятно не обошлось о воспоминании как кое-кто хихикал с Путиным, мелочь, но приятно

4/ два раза зал в полном составе вставал - Нас не поставят на колени ! и Мы не будем подписывать договор о капитуляции

5/ за 50 минут Президент ни разу не произнес слово Коррупция, если вам кажется это фантастикой можете сами проверить, не с чем бороться или как же я буду с этим бороться ))) Хотя слово Подсолнечное масло - было произнесено 5 раз )))